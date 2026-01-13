Papá de Samahara Lobatón se pronuncia tras video de agresión a su hija: “sentí enojo e impotencia”

La inesperada unión de los padres de Samahara Lobatón sorprendió a todos tras la difusión de imágenes de agresión, reafirmando su apoyo público y pidiendo protección urgente para la joven en medio del escándalo mediático (Instagram)

La difusión de un material audiovisual que mostraría un episodio de violencia contra Samahara Lobatón provocó una reacción inmediata en su entorno familiar y mediático. Tras la exposición del caso en televisión, el exfutbolista Abel Lobatón decidió pronunciarse públicamente para fijar posición como padre y expresar respaldo a su hija.

El mensaje, compartido en redes sociales, se conoció en medio de una fuerte controversia que volvió a colocar a la joven en el centro de la atención pública.

Mientras la protagonista directa aún no emite un comunicado, distintas voces del espectáculo y del periodismo televisivo han descrito un escenario de extrema gravedad. El caso abrió nuevamente el debate sobre violencia en relaciones expuestas mediáticamente.

El pronunciamiento de Abel Lobatón y el respaldo familiar

Tras conocerse el material audiovisual, Abel Lobatón emitió un mensaje público en el que expresó enojo e impotencia, y destacó la unión familiar para respaldar a Samahara. (Instagram)

Horas después de que un programa de espectáculos revelara la existencia de un video que evidenciaría agresiones físicas, Abel Lobatón utilizó sus plataformas digitales para emitir un comunicado dirigido al público. En su mensaje, el exjugador de fútbol manifestó su reacción emocional frente a las imágenes y puso el énfasis en el rol de la familia como red de contención.

“Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre, mi reacción natural fue de enojo e impotencia”, expresó Lobatón en el texto difundido. A continuación, remarcó que la prioridad en este momento es que Samahara sepa que no está sola y que cuenta con apoyo para salir de lo que calificó como un entorno dañino.

El pronunciamiento también incluyó una referencia directa a las acciones adoptadas tras conocerse el contenido del video. “Hemos tomado las acciones necesarias y estamos actuando con responsabilidad frente a esta situación”, señaló, sin brindar mayores detalles sobre las medidas específicas. El mensaje concluyó con un agradecimiento a las muestras de apoyo recibidas por parte del público.

En la publicación, Lobatón etiquetó a Melissa Klug, madre de Samahara, gesto que fue interpretado como una señal de unidad entre ambos padres frente a la situación. Desde el entorno familiar se dejó entrever que la prioridad es proteger a la joven y enfrentar el problema desde una posición conjunta, lejos de disputas públicas previas.

El video expuesto en televisión y la reacción del panel

La denuncia presentada en “Amor y Fuego” sacudió la pauta del programa, donde los conductores describieron un video que evidenciaría una agresión grave ocurrida en un espacio privado. (Instagram)

El caso tomó mayor dimensión tras la emisión del programa “Amor y Fuego”, que retomó su transmisión con una denuncia que alteró su pauta habitual. Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron la recepción de un material audiovisual que, según indicaron, mostraría una agresión severa por parte de Bryan Torres contra Samahara Lobatón.

Las imágenes no fueron emitidas en pantalla debido a su contenido, pero los conductores realizaron una descripción detallada del episodio. González explicó que el registro se habría grabado dentro de una vivienda, lo que sugiere acceso directo al entorno íntimo de la pareja. Según relató, no se trataba de una discusión verbal ni de un incidente aislado.

“Son golpes, puñetes, cachetadas, la lanza a la cama”, afirmó el conductor durante la transmisión, marcando un quiebre en el tono habitual del espacio. La descripción generó una reacción inmediata en el set, con Gigi Mitre calificando lo narrado como extremadamente fuerte.

González añadió un elemento que elevó la gravedad del relato al señalar que en el video se observa el uso de una almohada antes de los golpes. Para el conductor, ese detalle evidenciaría conocimiento previo sobre cómo agredir sin dejar marcas visibles. “Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro”, sostuvo, comentario que provocó una respuesta tajante de su compañera, quien afirmó que una conducta de ese tipo merece una sanción severa.

Durante el segmento, ambos conductores insistieron en que el material excede cualquier conflicto previamente conocido de la pareja y plantearon la necesidad de que intervengan instancias externas. González fue enfático al pedir que las autoridades actúen frente a lo descrito.

Un historial mediático y el silencio de la protagonista

El caso se suma a una larga cadena de conflictos públicos de la pareja, mientras Samahara Lobatón mantiene silencio y la atención se concentra en las denuncias expuestas en televisión. (Instagram)

La relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres ya había sido objeto de atención mediática por episodios anteriores de conflictos públicos, rupturas anunciadas y posteriores reconciliaciones. En ese contexto, Rodrigo González recordó situaciones pasadas difundidas en televisión, incluidos enfrentamientos en espacios públicos y decisiones que la pareja presentó como intentos de cambio definitivo.

El conductor señaló que el programa tenía preparada una nota distinta sobre esos antecedentes, pero que la recepción del video alteró por completo la escaleta. A su juicio, lo observado en el material reciente no guarda coherencia con discursos previos de reconciliación y superación.

Otro punto abordado durante la emisión fue la percepción pública de Samahara Lobatón. González reflexionó sobre cómo su imagen mediática podría llevar a que parte de la audiencia relativice una denuncia de esta naturaleza. “La gente siempre va a pensar que el Brayan no fue”, expresó, aludiendo a un patrón de descrédito que, según dijo, suele repetirse cuando la víctima tiene un historial controversial.

Hasta el momento, Samahara Lobatón no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el video ni sobre las declaraciones difundidas en televisión. Tampoco se ha confirmado si participará en algún espacio televisivo para dar su versión de los hechos. El silencio de la protagonista contrasta con la exposición del caso y con la reacción pública de su padre.