Perú

Colectivos bolivianos anuncian marcha para sabotear la Festividad de la Virgen de la Candelaria

El regidor Héctor Flores consideró que estas convocatorias no representan a Bolivia y condenó a sus organizadores

Autoridades alertan por marcha anunciada de colectivos bolivianos durante la Candelaria. Video: Pachamama Radio

A menos de un mes de la celebración de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, una de las expresiones religiosas y culturales más importantes del país, colectivos bolivianos han convocado a una marcha durante los días centrales con el objetivo de sabotear la fiesta. El pronunciamiento ha generado preocupación entre autoridades locales y miembros del Comité de Salvaguarda de la Festividad Virgen de la Candelaria, quienes advierten que estas acciones buscan afectar una celebración reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El regidor provincial de Puno, Henry Flores Villasante, quien también integra el Comité de Salvaguarda de la fiesta, cuestionó duramente la convocatoria difundida en redes sociales y remarcó que no representa al conjunto de la población boliviana ni a sus verdaderas organizaciones culturales.

Colectivos bolivianos convocan marcha durante
Colectivos bolivianos convocan marcha durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria

Un pequeño grupo detrás de la convocatoria

“Sí, es lamentable la posición de algunas organizaciones. Cabe destacar que no representan el sentir de todos los bolivianos, sino de un pequeño grupo liderado por algunos,’haters’, por algunos supuestos líderes de opinión como el señor Napoleón Gómez, el señor Tihuanacota, entre otros, ¿no?”, declaró Flores Villasante a Pachamama Radio.

El regidor sostuvo que estas personas han recurrido a campañas de desinformación e insultos desde plataformas digitales, pese a autodenominarse asociaciones culturales. En ese sentido, cuestionó la contradicción entre el discurso que utilizan y las acciones que promueven en contra de una festividad religiosa y cultural de alcance internacional.

“Que es lamentable, porque ellos indican que son asociaciones culturales y cuando entendemos el término cultura está asociado, pues, a la moral, a la ética (...) Entonces, dejan mucho que desear”, señaló.

(Composición Infobae: Andina / Max
(Composición Infobae: Andina / Max Nina)

Intento de sabotaje y antecedentes fallidos

Flores Villasante afirmó que la convocatoria apunta directamente a interferir con el normal desarrollo de la festividad durante fechas clave. “Solamente es un pequeño grupo de una asociación, el cual, pues, está convocando a hacer un paro tanto el 7 y el 8 para, digamos ‘sabotear’, la festividad de la Candelaria”, indicó.

El funcionario recordó que no es la primera vez que estos colectivos realizan llamados similares a nivel internacional, sin lograr mayor impacto. “Ya anteriormente lo han hecho. Han convocado en más de 120 países la protesta. Y lo único que han hecho es quedar mal en 120 países porque no han tenido mayor repercusión”, añadió.

Asimismo, advirtió que este tipo de iniciativas termina generando tensiones internas entre artesanos, músicos y bordadores bolivianos que participan de la cadena cultural vinculada a la festividad, quienes —según dijo— no comparten la postura de estos dirigentes.

Usualmente, durante la festividad por
Usualmente, durante la festividad por la Virgen de la Candelaria, en Puno, hay condiciones climáticas adversas. Foto: Andina

Enero y febrero: el corazón de la festividad

Pese a estos anuncios, el cronograma oficial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026 se mantiene sin variaciones. Las actividades se iniciarán en enero con actos institucionales y concursos preliminares. El viernes 16 se realizará la presentación oficial de la festividad, mientras que el sábado 31 se desarrollará el primer día del LIX Concurso de Danzas Originarias.

En febrero, el calendario concentra los eventos de mayor convocatoria. El domingo 1 se llevará a cabo el segundo día del concurso de danzas originarias, seguido el lunes 2 por la solemne misa y procesión central en honor a la Virgen de la Candelaria, con la participación de conjuntos en trajes de luces y el armado de alfombras por las principales calles de Puno.

Fiesta de la Virgen de
Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Agencia Andina)

Parada, veneración y cierre en marzo

Las actividades continuarán el sábado 7 con la misa de octava y procesión, y el domingo 8 con el Concurso de Danzas en Traje de Luces. La parada y veneración, uno de los momentos más multitudinarios, se desarrollará los días lunes 9 y martes 10 de febrero.

El cierre del calendario está previsto para marzo. El sábado 14 se presentará el informe económico del periodo 2025–2026, mientras que el sábado 21 se realizará la ceremonia de clausura y premiación a los conjuntos ganadores, poniendo fin a una de las celebraciones más emblemáticas del sur andino.

