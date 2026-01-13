Samuel Suárez estalla contra usuarios que venden el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “Es un delito”

Samuel Suárez consternado con video de Bryan Torres agrediendo a Samahara Loabtón.

La aparición de ofertas para vender el video donde Bryan Torres agrede a Samahara Lobatón ha generado indignación en el entorno digital. Samuel Suárez, creador del portal Instarándula, denunció que usuarios en redes sociales están comercializando el material audiovisual que expone la agresión.

La situación fue expuesta por Samuel Suárez luego de recibir mensajes de seguidores que alertaron sobre la existencia de canales informales donde se solicita un pago a cambio de acceder al video.

Según explica Instarándula en sus plataformas, uno de los mensajes recibidos detalla: “Hola te lo paso por WhatsApp, tuve que pagar para que me lo pasen. Te lo paso solo por S/2 al 923****. El video dura 2:16 min. Si deseas prueba, te mando captura al wsp también. TikTok censura y bloquea”. El propio Suárez compartió la captura de este ofrecimiento, donde se evidencia la dinámica de compraventa y la circulación clandestina del registro.

Samuel Suárez hace denuncia contra usuarios que están vendiendo video de Bryan Torres atacando a Samahara Lobatón. IG Instarándula

Samuel Suárez expresó su rechazo ante la masificación de este tipo de ofertas. “Esto me mandan las ratujas y me parece increíble como hay gente que vende ese video masivamente en internet. A todos los medios que más les gustaría exponer a Bryan y mostrar su cobarde agresión, pero es un delito difundir el video por ahora, ya que se trata de la cámara de seguridad dentro la habitación de Samahara y no está autorizado a difusión”, puntualizó el comunicador en su canal bastante indignado.

La viralización del caso se produjo después de que el video, grabado por una cámara de seguridad instalada en la habitación de Samahara Lobatón, comenzara a circular en redes sociales y plataformas de mensajería. Inicialmente, parte de ese material había sido mostrado el año pasado en el programa de Ernesto Pimentel, pero el segmento difundido entonces no incluía la totalidad de la agresión. La difusión reciente expone el episodio completo y permitió que medios como Instarándula reportaran la magnitud de la violencia.

La indignación de Samuel Suárez se centró en el hecho de que, pese a la gravedad de los hechos, algunos usuarios busquen lucrar con el contenido. “Una parte de ese material fue la que mostró Samahara el año pasado en el programa de Ernesto Pimentel, pero no se vio toda la agresión, recién ahora sale a luz”, señaló el creador de contenido. Para Suárez, la comercialización del video no solo vulnera la privacidad de la víctima, sino que constituye un delito por tratarse de imágenes que no cuentan con autorización para su difusión.

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

Diversos medios especializados en espectáculos, entre ellos Instarándula, han advertido sobre las implicancias legales de compartir o adquirir el material. La difusión de imágenes privadas captadas por dispositivos de seguridad sin el consentimiento de los involucrados está penada por la legislación peruana, lo que implica riesgos tanto para quienes venden como para quienes adquieren el video.

Video de Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón fue expuesto en Tiktok

Las redes sociales difundieron un video que muestra la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, hecho que generó conmoción en el entorno mediático. El material exhibe escenas de violencia física en un entorno privado y fue replicado por diversos usuarios tras circular primero de manera privada.

Según describió El chico de las críticas en su canal: “Y se filtra el video donde Bryan Torres está agrediendo brutalmente a Samahara Lobatón. Y es que las imágenes son bastante fuertes que parece que este quisiera matarla”. El creador de contenido señaló que el registro muestra golpes, intentos de asfixia con una almohada y otras agresiones físicas sostenidas. “No voy a poner más en verdad, porque como dije, las imágenes son bastante fuertes. El video dura un poco más de dos minutos, pero como podemos ver en las imágenes (el extracto), la está tratando de asfixiar con la almohada, la tira al suelo, sigue ahí asfixiándola con la almohada, le propina golpes”, relató el tiktoker.

Filtran video de Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobaton. TikTok El chico de las críticas

La difusión del video motivó reacciones inmediatas de figuras de espectáculos y periodistas. Samuel Suárez, responsable de Instarándula, manifestó sentirse consternado tras ver las imágenes. “Solo puedo sentir rabia contra Bryan y muchísima pena y dolor por Samahara. Ninguna mujer merece ser golpeada, ojalá Melissa saque a su hija de ese hoyo negro, ya vimos que sola no puede. Quien te ama, no te golpea, bajo ninguna circunstancia. Pudo haber muerto asfixiada”, expresó Suárez en sus redes sociales.

Previo a la aparición pública del video, Rodrigo González, conductor del programa Amor y Fuego de Willax TV, alertó sobre la gravedad del caso e interrumpió la programación para describir lo que observó en el material. “No es lo que vimos la vez pasada en el parque. Son golpes, puñetes, cachetadas, la lanza a la cama”, relató González, quien también remarcó el uso de la almohada como un intento deliberado de evitar marcas, lo que sugiere conocimiento previo sobre cómo ejercer violencia sin dejar huellas. Gigi Mitre, compañera de conducción, opinó que una persona capaz de ese comportamiento “merece estar presa”.

El conductor estrella enfatizó la urgencia de la intervención estatal en casos de violencia familiar, resaltando con su llamado mediático la alarma generada entre los televidentes y la sociedad (Willax TV)