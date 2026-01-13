Rafael López Aliaga contradice sondeos y asegura tener 23% de intención de voto: “Podría ser (que gane en primera vuelta)”

Rafael López Aliaga rechazó los resultados de la encuesta de Datum que lo ubicó con 12% de intención de voto y afirmó tener un apoyo mayor, según encuestas privadas hechas fuera del país

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, contradijo este lunes los resultados de la última encuesta de Datum, que lo ubican con un 12% de intención de voto, y aseguró contar con un apoyo mucho mayor.

“(Eso) es mentira”, afirmó durante una entrevista transmitida por Panamericana TV, tras conocer los datos de la encuesta divulgada en la víspera.

Seguidamente, explicó que estaba recibiendo información de encuestas realizadas fuera del país, con muestras de hasta ocho mil personas. “Me pasan los resultados desde el extranjero. Por eso, aparecen otros números”, detalló.

El exalcalde indicó que esos estudios privados mostraron cifras más altas para su candidatura. “En una sale 23%, en otra 20%, en otra 18%”, aseguró.

En relación con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien busca llegar a la presidencia por cuarta vez, mencionó que sus resultados de intención de voto rondan entre el 7% y el 8%. “Los demás (candidatos) no existen, no existen”, añadió.

López Aliaga también rechazó haber financiado encuestas en el país. “No he pagado nada. Me critican todo el tiempo, pero lo que no pueden hacer es ocultar la verdad. (...) Veremos quiénes pasan a la segunda vuelta. También veremos si hay segunda vuelta”, señaló. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ganar en primera vuelta, respondió: “Podría ser”.

De acuerdo con Datum, el exalcalde capitalino aglutina un 12 % de voluntades, lo que lo ubica en el primer lugar. Le sigue Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori, con 8,8 %; y en tercer lugar figura con 6,2 % el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos).

En cuarta posición se encuentra Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), con 5,8 %; y en quinto puesto el economista y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 3,8 %.

Según este sondeo, realizado del 2 al 6 de enero a 1.200 personas mayores de edad a nivel nacional y tiene un margen de error del 2,8 %, solo un 12 % de los peruanos tiene plenamente decidido el voto, mientras que un 34 % lo está pensando y un 50 % todavía no lo ha pensado.

Al estilo Bukele

La misma encuesta recogió que más de un 50 % de los peruanos busca que su próximo presidente, que saldrá elegido en las elecciones que se celebrarán en la primera mitad de este año, tenga un perfil similar al del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Esta preferencia supera ampliamente al 11% que opta por un perfil como el del presidente estadounidense Donald Trump y al 5% que prefiere un gobernante con el estilo del argentino Javier Milei.

Solo un 3% manifestó interés en un liderazgo parecido al de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, un 2% se inclinó por el chileno José Antonio Kast y apenas un 1% mencionó al brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, al ecuatoriano Daniel Noboa, al colombiano Gustavo Petro y al boliviano Rodrigo Paz.