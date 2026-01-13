Paro de transportistas este 14 de enero: Universidades e institutos suspenden clases presenciales

Clases presenciales suspendidas en Lima y Callao por paro de transporte: instituciones educativas optan por la virtualidad| Andina

Las principales casas de estudio y centros de enseñanza de Lima y Callao decidieron trasladar todas sus actividades presenciales a la modalidad virtual para este miércoles 14 de enero, en respuesta al paro de transportistas anunciado para mañana.

La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante la paralización del transporte público formal, que involucra más de 22 mil unidades.

Paro de transportistas: universidades y el Británico dictarán clases virtuales este 14 de enero| Universidad del Pacífico

¿Qué universidades suspenden sus clases presenciales por el paro?

La Universidad del Pacífico informó que los programas de Pregrado, Escuela de Postgrado, Escuela Preuniversitaria e Idiomas se desarrollarán a distancia durante la jornada. La institución mantendrá abiertas sus instalaciones para quienes requieran acceder, aunque anticipó posibles restricciones en algunos servicios.

“Continuaremos monitoreando la situación y les informaremos oportunamente sobre cualquier actualización a través de nuestros canales oficiales”, indicó el rectorado en un comunicado recogido por Infobae.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) se sumó a la decisión de suspender la presencialidad. En su comunicado oficial, la entidad anunció que todas las actividades, “tanto académicas como administrativas, se realizarán de manera virtual” el miércoles 14 de enero. La universidad solicitó a sus estudiantes, docentes y personal administrativo mantenerse atentos a las próximas comunicaciones oficiales.

Universidad Antonio Ruiz de Montoya se suma a otras instituciones para suspender clases presenciales| UARM

El Británico, instituto de inglés, también comunicó a este medio que sus sedes en Lima ofrecerán las clases en formato virtual durante el miércoles, como acción preventiva. La disposición no alcanza a los locales fuera de la capital.

Paro de transportistas se adelanta

Los gremios de transporte adelantaron la fecha de la medida de fuerza para el 14 de enero. Voceros de las organizaciones, como Martín Ojeda de Transportes Unidos y Héctor Vargas de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, señalaron que la protesta exige la reglamentación de la Ley 32490 y acciones inmediatas frente a la inseguridad y extorsión que afectan al sector.

El Ministerio del Interior mantuvo reuniones previas con los representantes del transporte urbano, aunque los gremios ratificaron la convocatoria.

Ojeda confirmó que en los primeros 10 días del año, se han reportado ocho atentados a los choferes, dejando a dos trabajadores fallecidos y varios heridos. Una situación que no ha mejorado, por lo que saldrán a las calles para volver a alzar su voz.

El paro de transportistas en Lima y Callao comenzará a las 00:00 horas del miércoles 14 de enero y tendrá una duración de 24 horas, según confirmaron los principales gremios del sector.

El presidente José Jeri expresó su respaldo a los gremios de transportistas y señaló que comprende las demandas del sector, por lo que aseguró que su gobierno está dispuesto a dialogar para buscar soluciones. Jeri afirmó que, si los transportistas deciden continuar con la medida de fuerza, él acompañará sus reclamos y se mantendrá cercano a sus necesidades.

El mandatario remarcó la importancia de atender las preocupaciones sobre inseguridad y reglamentación laboral, e instó a las autoridades competentes a intensificar los esfuerzos para llegar a acuerdos que beneficien tanto al sector como a la ciudadanía. Esto luego de conocerse que los casos han aumentado.