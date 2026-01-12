Crisis en Bolivia: mañana 13 de enero llega un vuelo humanitario a La Paz para repatriar a peruanos a Lima

Un vuelo humanitario aterriza en La Paz para repatriar a ciudadanos peruanos varados por la crisis de combustibles en Bolivia. (Mindef)

Un vuelo humanitario aterrizará este martes 13 de enero en La Paz para llevar a cabo la repatriación de decenas de ciudadanos peruanos atrapados en el vecino país, en el marco de la crisis social que se intensificó tras la eliminación de los subsidios a los combustibles.

La medida, confirmada por la Cancillería de Perú, busca dar respuesta a la compleja situación que enfrentan quienes no han podido regresar por los bloqueos y protestas que mantienen interrumpidas más de 30 rutas en Bolivia.

La decisión del gobierno de Rodrigo Paz de suprimir los subsidios al combustible provocó un aumento inmediato en los precios de la gasolina y el diésel, lo que derivó en el rechazo de sindicatos, organizaciones sociales y gremios de transporte.

Los proveedores de transporte y logística que operan en la región podrían verse obligados a reorganizar rutas que atraviesan Bolivia o a asumir costos adicionales (Foto: Shutterstock)

Desde diciembre de 2025, la tensión fue en aumento, hasta que las protestas derivaron en bloqueos masivos que interrumpieron la circulación en distintos puntos del país. La Central Obrera Boliviana rompió el diálogo con el Ejecutivo y exigió la restitución de los beneficios eliminados, argumentando el impacto directo en la economía familiar, el transporte y el acceso a alimentos.

Ayuda humanitaria

En ese contexto, la Cancillería de Perú comunicó el despliegue de dos vuelos humanitarios para evacuar a los compatriotas varados. La cónsul adjunta del Perú en La Paz, Carmen Silva, informó a RPP que “cerca de 78 compatriotas que estarían varados en Bolivia, en todo el territorio boliviano, ya están registrados” y que la mayoría mantiene contacto directo con las autoridades peruanas a través de un grupo de WhatsApp habilitado por el consulado.

Según Silva, “proveemos alojamiento y alimentos básicos a cada uno, porque se trata de una situación imprevista para ellos”.

El primer vuelo, con destino a Juliaca, sale el 12 de enero, mientras que el segundo rumbo a Lima llega el martes 13 a La Paz, según la información brindada por la funcionaria diplomática.

La Cancillería de Perú coordina dos vuelos humanitarios ante los bloqueos sociales y la interrupción de rutas en Bolivia. (Reuters/Claudia Morales)

Ambos vuelos, coordinados con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior del Perú, cuentan con capacidad limitada para 70 personas. Por este motivo, el consulado priorizó el traslado de quienes se encontraron en carreteras o en zonas más expuestas a riesgos, especialmente en áreas como Oruro, El Tolar y Conani.

La situación de los peruanos afectados es delicada. De acuerdo con los testimonios recogidos por Latina Noticias, muchos han debido caminar largas distancias hasta lograr contactar con las autoridades o llegar a puntos de encuentro seguros.

“Hay muchos que se han quedado sin recursos, porque no tenían previsto permanecer tanto tiempo en Bolivia. Han perdido vuelos y eso impacta en su economía, trabajo y salud”, relató Silva Vargas.

Además, se reportaron problemas de salud entre los afectados, como asma, trombosis y enfermedades infecciosas. “Estamos atendiendo esas necesidades de emergencia en el momento y garantizando acceso a agua y alimentos para todos, sin excepción”, señaló la cónsul.

El consulado de Perú en La Paz mantiene una línea de emergencia y gestiona nuevas listas para posibles vuelos adicionales si la crisis persiste. (Reuters/Claudia Morales)

Mayor vulnerabilidad

Las restricciones de cupo obligaron a las autoridades a priorizar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. “Los vuelos humanitarios que la Presidencia del Perú, junto con Cancillería, han dispuesto, nos daría cupo para cubrir a 70 personas, a 70 compatriotas”, precisó Silva Vargas. La funcionaria agregó que si la cantidad de ciudadanos supera la capacidad disponible, se elaborarán nuevas listas para gestionar más vuelos en caso de que la crisis persista.

El consulado del Perú en La Paz mantiene canales de emergencia abiertos las 24 horas, con el número telefónico (+591) 701 64 657, para quienes no se hayan registrado o requieran asistencia adicional. La colaboración permanente con las autoridades bolivianas ha permitido mantener la asistencia y el monitoreo de la situación, aunque las limitaciones derivadas de la violencia en los bloqueos complican el operativo.

La crisis en Bolivia se originó a raíz de la eliminación de subsidios y la consiguiente duplicación del precio de los combustibles, medida que el gobierno de Rodrigo Paz justificó como parte de un proceso para “sincerar la economía”.

Las organizaciones sociales y sindicales, en cambio, sostienen que la reforma perjudica gravemente a la población y exigen la derogación del decreto. De acuerdo con reportes de Latina Noticias y RPP, los bloqueos continúan en todo el territorio boliviano, mientras la comunidad peruana aguarda la llegada del vuelo humanitario que permitirá su retorno a casa.