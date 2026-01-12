El presidente de Bolivia defendió el retiro de la subvención a los combustibles y lo calificó como una “conquista económica” (REUTERS/Claudia Morales)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este domingo que el decreto 5503, que retiró la subvención a los combustibles, “cumplió su función” y se mantendrá como una “conquista económica”, al tiempo que anunció la elaboración de un nuevo decreto tras un acuerdo entre sus ministros y los sindicatos que rechazaban la norma.

En un mensaje televisado, Paz destacó el diálogo desarrollado durante los últimos diez días entre sus ministros y distintos sectores sociales, incluida la Central Obrera Boliviana (COB), que mantenía protestas callejeras desde diciembre y bloqueos de carreteras desde el pasado martes para exigir la abrogación del decreto.

“Con ese diálogo, el decreto 5503 cumplió su función, conquista económica, conquista social, pero necesitamos dar un nuevo paso, necesitamos un nuevo decreto”, afirmó el mandatario.

El anuncio se produjo después de que los ministros acordaran con la COB la abrogación del decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, y la elaboración de una nueva norma. Según lo informado, el nuevo decreto mantendrá el retiro de la subvención a los combustibles, pero anulará otras disposiciones que generaron rechazo entre los sectores movilizados.

Paz señaló que “Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer”, por lo que, según indicó, “comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar” las “conquistas económicas y sociales” establecidas durante sus poco más de dos meses de gestión.

Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) se enfrentan a la policía antidisturbios tras participar en la marcha «Bolivia no se vende» contra el Decreto 5503 y el aumento de los precios del diésel y la gasolina, en La Paz (REUTERS)

El presidente ratificó que el retiro de la subvención permitió un ahorro diario de 10 millones de dólares, recursos que, según expresó, “significan obras y empleos”. En contraste, sostuvo que por cada día de bloqueos de carreteras se perdieron “20 millones de dólares en obras, empleos y producción”.

“La subvención se eliminó y eso es una conquista económica y eso no va a cambiar”, insistió el jefe de Estado.

Paz también afirmó que el “futuro” que su Gobierno busca construir “está en riesgo cuando algunos prefieren el caos antes que un país que funcione” y sostuvo que los bloqueos de carreteras “impiden que Bolivia se cure” de la crisis que, según dijo, el país arrastra desde años anteriores.

En su mensaje, el mandatario diferenció entre dirigentes sindicales. Señaló que en Bolivia existen “muy buenos dirigentes” que son “honestos y transparentes”, pero también otros “que mienten y que se ocultan detrás del bloqueo” y que, según afirmó, “promueven el conflicto mientras protegen sus privilegios”.

En ese contexto, anunció que en los próximos meses dialogará de manera personal “con las bases” de sindicatos y organizaciones sociales “para que no haya esos malos dirigentes que les mienten”.

La COB y los sindicatos campesinos, que fueron aliados políticos de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realizaron protestas que escalaron desde movilizaciones urbanas hasta bloqueos de carreteras en rechazo al decreto 5503.

Esa norma estableció precios de 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel, entre otros valores, lo que representó incrementos de 86 % y de 162 % frente a los precios subvencionados que rigieron durante más de 20 años.

Los sindicatos también cuestionaron el decreto al considerar que abría la posibilidad de la venta de recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros, una interpretación que el Gobierno negó.

El decreto incluyó medidas complementarias como el aumento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos, y subas de un bono escolar y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social, beneficios que, según lo acordado entre el Gobierno y la COB, se mantendrán en la nueva norma.

Tras el acuerdo firmado este domingo por la tarde, la COB dispuso el cese de todas las medidas de presión.

(Con información de EFE)