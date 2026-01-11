¿Win fue hackeado? Esto dice el proveedor de internet ante la ola de reportes de usuarios en redes sociales

El proveedor de internet Win enfrenta reportes por presunto ataque cibernético tras envío masivo de correos sospechosos a usuarios. (Osiptel)

El proveedor de servicios de internet Win enfrenta una ola de reportes en plataformas digitales tras la aparición de correos electrónicos que alertan sobre un supuesto ataque cibernético. Usuarios de distintas zonas del país han compartido mensajes similares en los que se afirma que la empresa habría sido víctima de una vulneración, lo que ha generado incertidumbre sobre la seguridad de los datos personales y el estado del servicio prestado.

Según la información revisada por Infobae Perú, los mensajes recibidos contienen detalles específicos de cuentas, lo que ha intensificado la preocupación entre los clientes.

De acuerdo con los testimonios, los correos electrónicos llegaron a las bandejas de entrada de los usuarios desde la dirección experiencia@win.pe, asociada de manera directa con la propia Win. Los mensajes, que reproducen el diseño tradicional de los recibos virtuales del servicio, incluyen información como el tipo de plan contratado, la velocidad de conexión, los códigos de pago y los datos bancarios habituales para abonar el servicio.

Usuarios reportan envío masivo de correos anunciando que el servicio de Win fue hackeado. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Además, en el cuerpo del correo se destaca la palabra “hacked”, y se añade una promoción de descuentos, mientras que la imagen central dirige a los usuarios al canal oficial de WhatsApp de la empresa, donde varios afectados han buscado respuestas sobre la magnitud del incidente.

Algunos usuarios reportaron que los mensajes también exponen el número de recibo y el nombre completo del titular de la cuenta. Esta situación ha generado inquietud sobre el posible acceso indebido a información sensible, aunque hasta el momento no se ha confirmado el alcance real de la supuesta filtración.

Según lo que se observa en los mensajes, los datos potencialmente vulnerados corresponderían a nombres completos, direcciones de correo electrónico e información sobre los servicios contratados. No obstante, permanece la duda sobre si datos más delicados, como números de documentos de identidad, domicilios o contraseñas, también se habrían visto comprometidos.

Usuarios reportan envío masivo de correos anunciando que el servicio de Win fue hackeado. (Foto: Infobae Perú)

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar. Decenas de clientes de Win solicitaron explicaciones directas a través de distintos canales, principalmente WhatsApp, utilizando el enlace oficial facilitado en el propio correo sospechoso.

En una conversación difundida por uno de los afectados, el equipo de atención al cliente de la empresa respondió: “Queremos aclararte que el correo que recibiste no corresponde a tu servicio, por lo que te pedimos por favor hacer caso omiso a esa comunicación. Puedes estar completamente tranquilo: tu servicio y tu recibo continúan sin cambios, todo sigue funcionando con normalidad”, según consta en la comunicación revisada por Infobae Perú.

En ese intercambio, la operadora de Win enfatizó que el caso se encuentra bajo revisión para evitar que se repita una situación similar. “Lo más importante es que tengas la seguridad de que no hay ningún impacto en tu servicio”, añadió el representante. Ante la insistencia del usuario sobre la posible exposición de datos sensibles, la empresa reiteró: “Los datos registrados en el sistema son de forma confidencial”.

Usuarios reportan envío masivo de correos anunciando que el servicio de Win fue hackeado. (Foto: Reddit)

El intercambio continuó debido al escepticismo del cliente, quien preguntó de manera directa si realmente se había producido un ataque informático. El operador de Win aseguró: “Fue un correo errado y no hubo ningún hackeo”, manteniendo la postura de que no existió acceso no autorizado a los sistemas internos de la compañía.

No obstante, la explicación proporcionada no calmó totalmente las dudas de los usuarios afectados. El mensaje recibido contenía información personalizada y elementos propios de comunicaciones oficiales, lo que llevó a los clientes a cuestionar si se trataba realmente de un error aislado o de un incidente de seguridad de mayor envergadura. La compañía, hasta el cierre de esta edición, insiste en que el incidente no impactó en la integridad ni en la privacidad de la información almacenada en sus sistemas.

Infobae Perú constató que, pese al comunicado de Win, la inquietud entre los suscriptores persiste, sobre todo ante la ausencia de detalles técnicos específicos sobre el supuesto error, la naturaleza del mensaje y los mecanismos implementados para prevenir que episodios similares se repitan. La empresa mantiene abiertos sus canales de atención para responder consultas adicionales de los usuarios.

Al momento, la información oficial proporcionada por Win a los clientes indica que el servicio opera con normalidad y que los datos almacenados permanecen protegidos bajo protocolos de confidencialidad.