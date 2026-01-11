Perú

¿Hackearon a Win? Usuarios denuncian envío masivo de correos anunciando ataque a proveedor de internet

En horas de la mañana, usuarios del servicio notaron la llegada de mensajes en los que les pedían cambiar su servicio de internet

Usuarios reportan envío masivo de
Usuarios reportan envío masivo de correos anunciando que el servicio de Win fue hackeado. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El proveedor de Internet, Win, habría sido víctima de un ataque cibernético, según denunciaron usuarios por medio de las redes sociales. Según los testimonios compartidos, todos siguen el mismo patrón: el mensaje en el que se anunció sobre el hackeo llegó al correo electrónico vinculado a la cuenta del servicio.

Según testimonios publicados en cuentas de redes sociales, el mensaje en común que llegó a las bandejas de correo electrónico de los usuarios se titular ”¡Has sido hackeado! CAMBIATE DE PROVEEDOR", y como prueba del acceso de los presuntos cibercriminales, el mensaje también incluye el número de recibo e información del usuario, como su nombre completo.

La dirección de origen de todos los correos es “experiencia@win.pe”, una cuenta que estaría vinculada al proveedor de Internet. En su interior, los mensajes siguen un diseño estándar similar al de un recibo virtual del servicio, en el que se incluyen tipo de servicio contratado, velocidad del internet, códigos de pago y bancos en los que se puede efectuar el pago habitual del servicio.

Usuarios reportan envío masivo de
Usuarios reportan envío masivo de correos anunciando que el servicio de Win fue hackeado. (Foto: Reddit)

El mensaje de los presuntos cibercriminales también incluye un recuadro en el que se lee la palabra “hacked” (hackeado), para finalizar con una promoción de descuentos en el servicio. Como dato adicional, la imagen en la que se comunica el ataque cibernético dirige a los usuarios a la cuenta oficial de WhatsApp de Win, a la que varios usuarios han escrito para averiguar más sobre la vulnerabilidad de sus datos.

Pese a la comunicación sobre el hackeo enviada a los usuarios, hasta el momento no se conocen los alcances del ataque ni la información que se ha visto comprometida. Debido al patrón repetitivo de los correos electrónicos recibidos, sí es posible indicar que los datos vulnerados corresponderían a los nombres completos de los usuarios, sus correos electrónicos e información sobre los servicios que fueron contratados por ellos; pero no se descarta que datos más sensibles como números de DNI, direcciones físicas o contraseñas también hayan sido expuestos.

¿Es seguro abrir este correo electrónico?

Hasta el momento de publicada esta nota, la empresa proveedora de Internet no se ha pronunciado públicamente sobre el posible ataque cibernético a sus servidores, pero la respuesta que da a las consultas enviadas por su canal oficial de WhatsApp es que “el correo que recibiste no corresponde a tu servicio” y pide no hacer caso a la comunicación enviada por los posibles criminales.

Usuarios reportan envío masivo de
Usuarios reportan envío masivo de correos anunciando que el servicio de Win fue hackeado. (Foto: Infobae Perú)

Es decir, Win asegura a los usuarios que sus cuentas personales de correo electrónico no han sido hackeadas, pero la empresa no descartó haber sido víctima de un ataque cibernético.

¿Cómo evitar ser víctima de hackeo?

Existen medidas sencillas y efectivas que ayudan a reducir el riesgo de sufrir un hackeo:

  • Utilizar contraseñas seguras que combinen letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
  • No reutilizar la misma contraseña en diferentes servicios y cambiarla de manera periódica.
  • Activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas que lo permitan.
  • Mantener actualizados el sistema operativo y todas las aplicaciones instaladas.
  • Descargar programas y aplicaciones solo desde sitios oficiales o tiendas verificadas.
  • Evitar abrir enlaces o archivos sospechosos recibidos por correo electrónico o mensajería.
  • No compartir información personal en redes sociales ni en sitios web no verificados.
  • Usar redes Wi-Fi públicas con precaución, evitando realizar operaciones sensibles desde conexiones abiertas.

