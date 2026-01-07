DNI electrónico gratis desde el 07 de enero hasta el 13 de febrero en este distrito: conoce los beneficiarios

La Municipalidad de Comas y Reniec lanzan una campaña para obtener el DNI electrónico gratuito, dirigida a adultos mayores, menores de 17 años y personas con discapacidad - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital de Comas anunció el inicio de una campaña especial para la obtención gratuita del DNI electrónico, dirigida a adultos mayores, menores de 17 años y personas con discapacidad. La jornada, realizada en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), busca facilitar el acceso a la identidad digital para los sectores más vulnerables del distrito.

La campaña se llevará a cabo en el Palacio Municipal, ubicado en la avenida España, cuadra 4, P.J. La Libertad, Km. 11, y estará vigente desde el 7 de enero hasta el 13 de febrero. El horario de atención será de 9 h a 16 h. Así permiten que más vecinos puedan acogerse a este beneficio.

El operativo contempla 35 atenciones por la mañana y 35 por la tarde, priorizando a quienes más lo necesitan. De esta manera, la Municipalidad busca agilizar los trámites y evitar largas colas, garantizando un proceso ordenado y seguro para la población beneficiada.

El DNI electrónico es un documento esencial que no solo permite la identificación física, sino que también abre la puerta al acceso a servicios digitales, trámites en línea y una mayor seguridad en la protección de datos personales. Por ello, la campaña representa una oportunidad clave para que adultos mayores, niños y personas con discapacidad puedan actualizar o renovar su documento sin costo alguno.

Esta campaña busca cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Municipalidad de Comas.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La campaña está dirigida exclusivamente a:

Adultos mayores de 60 años.

Menores de 17 años.

Personas con discapacidad.

Requisitos para acceder al DNI electrónico gratuito:

Presentar el DNI a renovar, la copia del DNI perdido o una partida de nacimiento.

Los menores de edad deben acudir acompañados de su padre o madre.

Si se desea actualizar el domicilio, presentar un recibo de luz, agua o teléfono/cable.

En el caso de personas con discapacidad, entregar una copia del carnet de Conadis.

La Municipalidad de Comas informó que la atención será estrictamente por orden de llegada, hasta completar los cupos diarios establecidos por turno. Recomienda a los vecinos asistir con los documentos requeridos y respetar las medidas de bioseguridad para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

DNI gratis durante el 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que durante todo 2026 expedirá el DNI electrónico (DNIe) de forma gratuita para sectores priorizados en el Perú. Según la Resolución Jefatural Nº 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el diario El Peruano, la medida busca facilitar el acceso a la identidad oficial y promover la inclusión social.

Se estima que se realizarán hasta 470.000 trámites gratuitos, incluyendo inscripciones, renovaciones, duplicados, actualización de imagen y rectificación de datos, en oficinas de Reniec y campañas móviles a nivel nacional.

Reniec otorgará DNI electrónico sin costo durante 2026 a sectores priorizados | Andina

Los beneficiarios directos son: menores de 0 a 16 años que realicen su trámite en Oficinas Registrales Auxiliares, menores de hasta 1 año en las oficinas de la Dirección de Servicios Registrales, menores en situación de pobreza o pobreza extrema que requieran actualizar su foto y mayores de edad que indiquen voluntad de ser donantes de órganos.

También accederán al beneficio personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú involucrado en procesos electorales, así como personas con discapacidad debidamente acreditadas.

La gratuidad incluye la inscripción de nacimientos y defunciones en hospitales y la opción de cambiar gratis el lugar de entrega del DNI, facilitando la gestión para quienes enfrenten dificultades logísticas o situaciones de vulnerabilidad.