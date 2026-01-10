Eddie Fleischman se une a 24 Horas Mediodía y compartirá conducción con Pamela Acosta en Panamericana TV

Eddie Fleischman se une a 24 Horas Mediodía con Pamela Acosta en Panamericana TV.

La llegada de Eddie Fleischman a Panamericana Televisión marca el inicio de una nueva etapa para 24 Horas Mediodía. El experimentado periodista asumirá la conducción del noticiero desde el lunes 12 de enero, acompañado por Pamela Acosta, quien tras una larga trayectoria en Buenos Días Perú asume este nuevo desafío informativo.

La dupla buscará ofrecer a la audiencia una cobertura rigurosa y comentarios directos sobre los principales temas nacionales e internacionales, consolidando así la apuesta del canal por renovar su propuesta periodística en una franja clave del mediodía. La cita es desde las 12:00 p.m. hasta las 2:45 p.m.

Eddie Fleischman es una de las voces más experimentadas del periodismo nacional, con una trayectoria que abarca televisión, radio y prensa escrita. Su incorporación a Panamericana TV representa una apuesta por el análisis frontal y la información sin filtros en un contexto mediático dinámico y altamente competitivo.

Regresa a Panamericana TV

La nueva dupla formada por Fleischman y Pamela Acosta promete una cobertura completa de la coyuntura nacional e internacional. Ambos periodistas combinarán la experiencia de Fleischman en análisis político y deportivo con la mirada cercana y versátil de Acosta, quien recientemente dejó la conducción de Buenos Días Perú tras más de una década de trabajo. En una de sus últimas emisiones en el matutino, Acosta destacó el compromiso con la información y agradeció el respaldo del público y del equipo de producción.

El cambio en la parrilla informativa de Panamericana Televisión responde a una estrategia de renovación, con el objetivo de mantener la preferencia de la audiencia y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. La presencia de Eddie Fleischman en la conducción de 24 Horas Mediodía coincide con otros movimientos en la programación del canal, como el ingreso de Pancho de Piérola al frente de Buenos Días Perú, que se estrenará el mismo lunes 12 de enero a las 5:30 a.m.

En declaraciones difundidas por el canal, Fleischman expresó su entusiasmo por este nuevo desafío profesional. “Un honor compartir con Pamela la conducción de 24 Horas Mediodía. Es un segundo debut para mí en Panamericana, porque ya estuve entre los años 95 y 97. Así que después de 28 años vuelvo a ‘la esquina de la televisión’ muy feliz. Un tremendo reto, una gran responsabilidad, pero esperamos estar a la altura.”, señaló el periodista, quien es recordado por su estilo directo y su capacidad para abordar tanto temas políticos como sociales y deportivos, características que consolidó en su paso por medios como RPP, América Televisión y Latina.

“Eddie va a aportar mucho”

La conducción junto a Pamela Acosta plantea una dinámica renovada en el noticiero. La periodista, reconocida por su empatía y su rigor profesional, asume el mediodía tras cerrar un ciclo en las mañanas, donde lideró la información para millones de peruanos. En la despedida de Buenos Días Perú, Acosta recibió palabras de reconocimiento de colegas y televidentes, quienes valoraron su compromiso y cercanía.

“La vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Eddie le va a aportar muchísimo en esta nueva etapa de 24 Horas Mediodía. Y efectivamente, yo ya he estado, ya conozco el horario, pero de todas maneras, vamos a trabajar muchísimo para mantener la sintonía y que la gente esté siempre conectada desde el mediodía este lunes", señaló, por su parte, Pamela Acosta.

El programa 24 Horas Mediodía mantendrá su formato de noticias en vivo, análisis de coyuntura, reportajes y entrevistas a protagonistas de la actualidad nacional e internacional. El espacio buscará profundizar en los temas de mayor interés para la ciudadanía, como la economía, la política, la seguridad y los desafíos sociales, con la participación de especialistas y diversos actores sociales. La dupla Fleischman-Acosta, además, reforzará el enfoque en la verificación de datos y la pluralidad de voces.

La llegada de Eddie Fleischman se suma al regreso de otros conductores destacados, como Phillip Butters con “Combutters” y el propio Pancho de Piérola en las mañanas, en una señal clara de apertura a distintos perfiles periodísticos.

