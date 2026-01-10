Perú

Eddie Fleischman se une a 24 Horas Mediodía y compartirá conducción con Pamela Acosta en Panamericana TV

El periodista debutará en el noticiero, reforzando la apuesta informativa del canal con una cobertura de actualidad nacional e internacional.

Guardar
Eddie Fleischman se une a 24 Horas Mediodía con Pamela Acosta en Panamericana TV.

La llegada de Eddie Fleischman a Panamericana Televisión marca el inicio de una nueva etapa para 24 Horas Mediodía. El experimentado periodista asumirá la conducción del noticiero desde el lunes 12 de enero, acompañado por Pamela Acosta, quien tras una larga trayectoria en Buenos Días Perú asume este nuevo desafío informativo.

La dupla buscará ofrecer a la audiencia una cobertura rigurosa y comentarios directos sobre los principales temas nacionales e internacionales, consolidando así la apuesta del canal por renovar su propuesta periodística en una franja clave del mediodía. La cita es desde las 12:00 p.m. hasta las 2:45 p.m.

Eddie Fleischman es una de las voces más experimentadas del periodismo nacional, con una trayectoria que abarca televisión, radio y prensa escrita. Su incorporación a Panamericana TV representa una apuesta por el análisis frontal y la información sin filtros en un contexto mediático dinámico y altamente competitivo.

Regresa a Panamericana TV

La nueva dupla formada por Fleischman y Pamela Acosta promete una cobertura completa de la coyuntura nacional e internacional. Ambos periodistas combinarán la experiencia de Fleischman en análisis político y deportivo con la mirada cercana y versátil de Acosta, quien recientemente dejó la conducción de Buenos Días Perú tras más de una década de trabajo. En una de sus últimas emisiones en el matutino, Acosta destacó el compromiso con la información y agradeció el respaldo del público y del equipo de producción.

Eddie Fleischman será conductor de
Eddie Fleischman será conductor de 24 Horas junto a Pamela Acosta. Panamericana TV

El cambio en la parrilla informativa de Panamericana Televisión responde a una estrategia de renovación, con el objetivo de mantener la preferencia de la audiencia y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. La presencia de Eddie Fleischman en la conducción de 24 Horas Mediodía coincide con otros movimientos en la programación del canal, como el ingreso de Pancho de Piérola al frente de Buenos Días Perú, que se estrenará el mismo lunes 12 de enero a las 5:30 a.m.

En declaraciones difundidas por el canal, Fleischman expresó su entusiasmo por este nuevo desafío profesional. “Un honor compartir con Pamela la conducción de 24 Horas Mediodía. Es un segundo debut para mí en Panamericana, porque ya estuve entre los años 95 y 97. Así que después de 28 años vuelvo a ‘la esquina de la televisión’ muy feliz. Un tremendo reto, una gran responsabilidad, pero esperamos estar a la altura.”, señaló el periodista, quien es recordado por su estilo directo y su capacidad para abordar tanto temas políticos como sociales y deportivos, características que consolidó en su paso por medios como RPP, América Televisión y Latina.

“Eddie va a aportar mucho”

La conducción junto a Pamela Acosta plantea una dinámica renovada en el noticiero. La periodista, reconocida por su empatía y su rigor profesional, asume el mediodía tras cerrar un ciclo en las mañanas, donde lideró la información para millones de peruanos. En la despedida de Buenos Días Perú, Acosta recibió palabras de reconocimiento de colegas y televidentes, quienes valoraron su compromiso y cercanía.

“La vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Eddie le va a aportar muchísimo en esta nueva etapa de 24 Horas Mediodía. Y efectivamente, yo ya he estado, ya conozco el horario, pero de todas maneras, vamos a trabajar muchísimo para mantener la sintonía y que la gente esté siempre conectada desde el mediodía este lunes", señaló, por su parte, Pamela Acosta.

Eddie Fleischman y Pamela Acosta
Eddie Fleischman y Pamela Acosta serán la nueva dupla de 24 Horas Mediodía. Panamericana TV

El programa 24 Horas Mediodía mantendrá su formato de noticias en vivo, análisis de coyuntura, reportajes y entrevistas a protagonistas de la actualidad nacional e internacional. El espacio buscará profundizar en los temas de mayor interés para la ciudadanía, como la economía, la política, la seguridad y los desafíos sociales, con la participación de especialistas y diversos actores sociales. La dupla Fleischman-Acosta, además, reforzará el enfoque en la verificación de datos y la pluralidad de voces.

La llegada de Eddie Fleischman se suma al regreso de otros conductores destacados, como Phillip Butters con “Combutters” y el propio Pancho de Piérola en las mañanas, en una señal clara de apertura a distintos perfiles periodísticos.

Pancho de Piérola se une
Pancho de Piérola se une a Claudia Chiroque en la conducción del noticiero matutino. Panamericana TV

Temas Relacionados

Eddie Fleischmanperu-entretenimientoPamela AcostaPanamericana TV

Más Noticias

Crisis en Bolivia afecta a Perú: decenas de peruanos varados en La Paz y la frontera bloqueada al comercio

El cierre de rutas hacia Perú y Chile ha interrumpido el transporte de carga, el flujo comercial binacional y el tránsito de pasajeros, afectando directamente a ciudadanos peruanos que viajaron por turismo o motivos laborales

Crisis en Bolivia afecta a

Fiesta de la Virgen de la Candelaria: agenda de actividades y dónde ver en vivo

Considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta expresión de fe y tradición congrega cada año a miles de danzantes, músicos y devotos, además de visitantes nacionales y extranjeros que llegan para vivirla

Fiesta de la Virgen de

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Se inicia la segunda etapa con emocionantes duelos: Alianza Lima se medirá con Rebaza Acosta, Universitario hará lo suyo con Soan, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 1

Terror en el transporte: extorsionadores suman ocho ataques y dos muertes mientras José Jerí sigue sin rendir cuentas

La inseguridad en el sector transporte alcanza niveles críticos con ataques a conductores y pasajeros, y motiva una nueva paralización para este jueves 15 de enero

Terror en el transporte: extorsionadores

Ley que permite a docentes sin maestría a seguir enseñando en universidades: ¿Qué dice la norma y hasta cuándo se amplía?

El texto legal exonera a estos docentes del requisito de acreditar estudios de posgrado para dictar en pregrado, especialización y doctorado, así como de la obligación para ascender en la carrera universitaria, salvo para quienes ingresen bajo la norma vigente

Ley que permite a docentes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha contra la lista

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

Alfonso López Chau no quedará fuera de las Elecciones tras conocerse que estuvo en prisión

Caso Ciro Castillo: juez denuncia que es víctima de amenazas durante audiencia de prisión preventiva

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Pancho de Piérola asume la

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

Phillip Butters regresa a la pantalla chica con ‘Combutters’ en Panamericana TV

Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’ y se suma al equipo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera especulación tras publicar la primera pista sobre su nueva conductora

DEPORTES

Resultados de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

A qué hora juega Regatas vs Circolo: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega San Martín vs Olva Latino HOY: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

San Martín vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alex Valera lanzó indirecta tras ser elegido ‘Mejor jugador del Año 2025’ de la Liga 1: “Somos tricampeones y eso es por el profesionalismo”