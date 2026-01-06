Eddie Fleischman lanza fuerte crítica hacia actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”. Video: Full deporte

La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro han generado un intenso debate en la opinión pública y el espectáculo peruano. En ese contexto, el periodista deportivo Eddie Fleischman realizó un pronunciamiento que ha causado polémica, al criticar duramente las opiniones de las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, quienes expresaron su preocupación por el futuro de Venezuela bajo la administración temporal de Donald Trump.

Fleischman, conocido por sus opiniones sin filtro, respondió desde su programa a los comentarios de las figuras del arte y de Hollywood que han cuestionado la gestión del mandatario estadounidense en la crisis venezolana. “Los actores son inteligentes para actuar. De política, economía y de manejo de los países no saben nada”, afirmó el periodista, quien ha tenido más de un cruce mediático con actrices nacionales por sus posturas políticas.

“No seas asna”: la crítica frontal de Fleischman

El detonante de la reacción de Fleischman fue un comentario de un usuario en redes, quien aseguraba que los actores de Hollywood no apoyan a Trump porque son inteligentes. Fleischman no dudó en responder con dureza: “Mi estimado Jimmy Medina, los actores de Hollywood son inteligentes para actuar y para aprenderse guiones. De política, de economía y del manejo de los países, no entienden nada. Eso sucede acá. Quieren izquierda en el gobierno, quieren zurdos en el gobierno, quieren que se ahuyente la inversión”.

Mónica Sánchez y Tatiana Astengo expresan su preocupación por el incierto futuro de Venezuela bajo el mando de Donald Trump.

El periodista fue más allá y recordó sus discusiones anteriores con artistas nacionales sobre la situación venezolana y la economía. “Ya se lo he dicho yo a más de uno o dos artistitas que hay acá, una actorcita de medio pelo y a otra de media suela y taco bajo. Le dije claramente: ‘Escucha, hijita, por favor, entiéndelo. Si vas a tener acá un gobierno de izquierda y ahuyentan la inversión, la gente no va a tener plata en su bolsillo. ¿Quién cara** va a comprar una entrada para verte en el teatro? No seas asna’”, sentenció, visiblemente exaltado.

Fleischman justificó su postura asegurando que, para que la industria cultural y el espectáculo prosperen, se necesita una economía fuerte y consumidores con capacidad adquisitiva. “Si vendes un espectáculo, necesitas que el cliente tenga plata en el bolsillo”, agregó.

Las opiniones de Mónica Sánchez y Tatiana Astengo sobre Trump y Venezuela

La reacción de Fleischman se produjo luego de que las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo utilizaran sus plataformas para expresar su preocupación respecto a la intervención de Trump en Venezuela y el destino de la democracia en ese país. Sánchez, por ejemplo, escribió en sus redes: “Mi estupor por la impunidad escalofriante con la que actúa Trump. Un presidente que trayendo el historial violento que trae, hoy toma el control de un país y amenaza a otro con hacer lo mismo, es totalmente desafiante”.

Mónica Sánchez advierte sobre la impunidad de Trump y el riesgo de que la intervención extranjera se repita en otros países de América Latina.

Sánchez además puso en duda el tipo de democracia que podría instaurarse tras la operación militar y el control extranjero: “¿Eso es democracia? ¿Eso puede traer la paz a una nación? Desconocer a sus propios líderes y autoridades, además de intervenir y tomar el control del petróleo y economía”, cuestionó la actriz, advirtiendo también sobre los intereses económicos detrás de la operación: “La percepción de Estados Unidos ante una democracia o una dictadura depende si esa democracia, o esa dictadura, le entrega sus recursos naturales. Van por todo. Y más nos vale estar atentos y despiertos. El dinero no lo mueven ideologías. El dinero no tiene bandera”.

Por su parte, Tatiana Astengo celebró la caída de Maduro, pero fue igualmente cautelosa al evaluar la llegada de Trump al mando del país caribeño. “Me preocupa esta demostración de ‘poder’ de Trump y lo que está detrás”, escribió la actriz, quien subrayó la importancia de la vigilancia ciudadana y del debate sobre los límites del poder internacional.

Tatiana Astengo celebra el fin de la dictadura de Maduro pero manifiesta inquietud ante la magnitud de la intervención estadounidense controlada por Trump.

Ambas figuras del espectáculo han sido activas en la discusión pública sobre temas políticos y sociales, generando apoyo y críticas en igual medida. Sus mensajes han sido compartidos y debatidos ampliamente en redes sociales, donde el público también ha intervenido con sus propias posturas.

El cruce entre Fleischman y las actrices refleja el clima de polarización que existe en torno a la crisis venezolana y la política internacional. Mientras algunos sectores defienden la intervención de Estados Unidos como una oportunidad para la reconstrucción de Venezuela, otros alertan sobre los riesgos de la injerencia extranjera y la concentración de poder.