Perú

Eddie Fleischman lanza fuerte crítica hacia actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”

El periodista deportivo sorprendió con declaraciones hacia figuras peruanas del espectáculo, generando polémica por el tenso cruce de opiniones sobre la intervención estadounidense en Venezuela

Guardar
Eddie Fleischman lanza fuerte crítica hacia actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”. Video: Full deporte

La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro han generado un intenso debate en la opinión pública y el espectáculo peruano. En ese contexto, el periodista deportivo Eddie Fleischman realizó un pronunciamiento que ha causado polémica, al criticar duramente las opiniones de las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, quienes expresaron su preocupación por el futuro de Venezuela bajo la administración temporal de Donald Trump.

Fleischman, conocido por sus opiniones sin filtro, respondió desde su programa a los comentarios de las figuras del arte y de Hollywood que han cuestionado la gestión del mandatario estadounidense en la crisis venezolana. “Los actores son inteligentes para actuar. De política, economía y de manejo de los países no saben nada”, afirmó el periodista, quien ha tenido más de un cruce mediático con actrices nacionales por sus posturas políticas.

“No seas asna”: la crítica frontal de Fleischman

El detonante de la reacción de Fleischman fue un comentario de un usuario en redes, quien aseguraba que los actores de Hollywood no apoyan a Trump porque son inteligentes. Fleischman no dudó en responder con dureza: “Mi estimado Jimmy Medina, los actores de Hollywood son inteligentes para actuar y para aprenderse guiones. De política, de economía y del manejo de los países, no entienden nada. Eso sucede acá. Quieren izquierda en el gobierno, quieren zurdos en el gobierno, quieren que se ahuyente la inversión”.

Mónica Sánchez y Tatiana Astengo
Mónica Sánchez y Tatiana Astengo expresan su preocupación por el incierto futuro de Venezuela bajo el mando de Donald Trump.
El periodista fue más allá y recordó sus discusiones anteriores con artistas nacionales sobre la situación venezolana y la economía. “Ya se lo he dicho yo a más de uno o dos artistitas que hay acá, una actorcita de medio pelo y a otra de media suela y taco bajo. Le dije claramente: ‘Escucha, hijita, por favor, entiéndelo. Si vas a tener acá un gobierno de izquierda y ahuyentan la inversión, la gente no va a tener plata en su bolsillo. ¿Quién cara** va a comprar una entrada para verte en el teatro? No seas asna’”, sentenció, visiblemente exaltado.

Fleischman justificó su postura asegurando que, para que la industria cultural y el espectáculo prosperen, se necesita una economía fuerte y consumidores con capacidad adquisitiva. “Si vendes un espectáculo, necesitas que el cliente tenga plata en el bolsillo”, agregó.

Las opiniones de Mónica Sánchez y Tatiana Astengo sobre Trump y Venezuela

La reacción de Fleischman se produjo luego de que las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo utilizaran sus plataformas para expresar su preocupación respecto a la intervención de Trump en Venezuela y el destino de la democracia en ese país. Sánchez, por ejemplo, escribió en sus redes: “Mi estupor por la impunidad escalofriante con la que actúa Trump. Un presidente que trayendo el historial violento que trae, hoy toma el control de un país y amenaza a otro con hacer lo mismo, es totalmente desafiante”.

Mónica Sánchez advierte sobre la
Mónica Sánchez advierte sobre la impunidad de Trump y el riesgo de que la intervención extranjera se repita en otros países de América Latina.

Sánchez además puso en duda el tipo de democracia que podría instaurarse tras la operación militar y el control extranjero: “¿Eso es democracia? ¿Eso puede traer la paz a una nación? Desconocer a sus propios líderes y autoridades, además de intervenir y tomar el control del petróleo y economía”, cuestionó la actriz, advirtiendo también sobre los intereses económicos detrás de la operación: “La percepción de Estados Unidos ante una democracia o una dictadura depende si esa democracia, o esa dictadura, le entrega sus recursos naturales. Van por todo. Y más nos vale estar atentos y despiertos. El dinero no lo mueven ideologías. El dinero no tiene bandera”.

Por su parte, Tatiana Astengo celebró la caída de Maduro, pero fue igualmente cautelosa al evaluar la llegada de Trump al mando del país caribeño. “Me preocupa esta demostración de ‘poder’ de Trump y lo que está detrás”, escribió la actriz, quien subrayó la importancia de la vigilancia ciudadana y del debate sobre los límites del poder internacional.

Tatiana Astengo celebra el fin
Tatiana Astengo celebra el fin de la dictadura de Maduro pero manifiesta inquietud ante la magnitud de la intervención estadounidense controlada por Trump.

Ambas figuras del espectáculo han sido activas en la discusión pública sobre temas políticos y sociales, generando apoyo y críticas en igual medida. Sus mensajes han sido compartidos y debatidos ampliamente en redes sociales, donde el público también ha intervenido con sus propias posturas.

El cruce entre Fleischman y las actrices refleja el clima de polarización que existe en torno a la crisis venezolana y la política internacional. Mientras algunos sectores defienden la intervención de Estados Unidos como una oportunidad para la reconstrucción de Venezuela, otros alertan sobre los riesgos de la injerencia extranjera y la concentración de poder.

Temas Relacionados

Eddie FleischmanMónica SánchezTatiana AstengoDonald TrumpVenezuelaperu-entretenimiento

Más Noticias

Adolescente desaparece y lo encuentran en casa de profesora en El Agustino: Mujer de 50 años quedó detenida acusada de captación de menores

La madre del menor contó que, tras su desaparición el 31 de diciembre, solo recibió mensajes extraños y respuestas incoherentes desde el celular de su hijo, lo que la hizo sospechar que otra persona respondía por él

Adolescente desaparece y lo encuentran

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League Word Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

La selección peruana sumó su segunda derrota en el torneo de stream y quedó al borde de la eliminación. El sábado enfrentan a Brasil

Perú cayó ante España 5-8

Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"

El prometedor centrocampista peruano se apuntó un gol y una asistencia en el único amistoso de pretemporada de los ‘muniqueses’ frente al líder provisional de la Österreichischen Bundesliga

Felipe Chávez festeja a lo

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Según datos de Sunat citados por La República, una de las firmas vinculadas al exalcalde de Lima acumula una deuda coactiva desde 2001, aunque él niega obligaciones pendientes y atribuye las denuncias a campañas de desprestigio

Confirman que Rafael López Aliaga

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

El burgomaestre se describió como un “político libre” y afirmó que está considerando propuestas de diferentes partidos para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026

Franco Vidal, alcalde streamer de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Confirman que Rafael López Aliaga

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Ética evaluará investigar nueva agresión de Kira Alcarraz: Elvis Vergara presentará denuncia de oficio

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez se ‘queja’ de

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

Magaly Medina le responde a Paco Bazán: la verdadera razón por la que no criticó a María Pía Copello y Paolo Guerrero

Antonio Pavón celebra sus 44 años con serenata junto a su novia Joi Sánchez y su hijo en España: “por más aventuras juntos”

DEPORTES

Perú cayó ante España 5-8

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League Word Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"

“No era el momento de volver”: Pedro Gallese desestimó a clubes de la Liga 1 para conservar “roce internacional” en la selección peruana

Felipe Chávez anotó su primer gol con el Bayern Múnich en la intertemporada: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González