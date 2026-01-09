Perú

Sicario dispara diez veces a hombre mientras cenaba en cevichería de San Martín de Porres: víctima perdió la vida

El ataque ocurrido en la cevichería de San Martín de Porres no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante ola de crímenes violentos que afecta a Lima y Callao durante los primeros días de 2026

Un violento ataque sacudió la noche del miércoles 7 de enero a la urbanización El Manantial, en San Martín de Porres, cuando un hombre fue baleado al menos diez veces mientras cenaba junto a su pareja y un amigo en la cevichería “Cuatro Esquinas”. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Jade y Los Lirios, dejando a la víctima gravemente herida y generando pánico entre los presentes. El atacante huyó a bordo de un vehículo negro, mientras la policía y los testigos intentaban procesar la brutalidad del hecho.

El suceso se registró cerca de las 21:00, en un ambiente que, hasta ese momento, era de tranquilidad. La víctima, un hombre de aproximadamente 35 años, se encontraba en la parte externa del restaurante, en una de las mesas dispuestas para los clientes que preferían el aire libre. La repentina aparición de un desconocido, quien descendió de un automóvil negro y disparó sin mediar palabra, transformó la escena en un caos de gritos, vidrios rotos y desesperación.

La pareja del herido pidió ayuda a los vecinos y al serenazgo del distrito, mientras los testigos trataban de auxiliar al hombre, que yacía en el suelo con múltiples heridas de bala. Gracias a la rápida intervención de los presentes y de los agentes municipales, la víctima fue trasladada de inmediato a una clínica cercana, donde permaneció internada con pronóstico reservado. Sin embargo, según Trome, el hombre habría perdido la vida tras horas de lucha.

Un hombre resultó gravemente herido
Un hombre resultó gravemente herido tras recibir diez disparos mientras cenaba en una cevichería de San Martín de Porres. Foto: Composición Infobae Perú

Ataque fulminante en la cevichería de San Martín de Porres

El ataque se produjo en la cevichería “Cuatro Esquinas”, ubicada en la manzana D, lote 1 de la urbanización El Manantial, en el distrito de San Martín de Porres, una zona del norte de Lima que en los últimos meses ha visto incrementarse los hechos de violencia. Según el relato de los testigos, el agresor llegó en un vehículo negro, descendió con determinación y disparó al menos diez veces directamente contra su objetivo. Las balas impactaron en el hombre y también alcanzaron botellas y mesas del local, dejando vidrios esparcidos y el mobiliario destrozado.

La brutalidad del ataque quedó reflejada en el ambiente: mesas volcadas, restos de licor y sangre en el piso. Los testigos recordaron la rapidez con la que se desencadenó todo: apenas unos segundos bastaron para que el agresor cumpliera su cometido y se retirara en el mismo vehículo sin ser identificado. El restaurante, frecuentado por vecinos de la zona, se convirtió en escenario de un crimen que evidenció el temor creciente en las calles de San Martín de Porres.

Víctima permanece grave luego del ataque armado

Tras los disparos, la víctima quedó tendida en el suelo, gravemente herida. Su pareja, visiblemente afectada, pidió ayuda a gritos, mientras algunos clientes y vecinos intentaban socorrer al hombre. Con la colaboración de agentes de serenazgo y personal municipal, lograron trasladarlo rápidamente a la clínica privada Jesús del Norte.

Los testigos del hecho, aún conmocionados, relataron que la rapidez de la atención fue crucial para preservar la vida del hombre. La solidaridad de los vecinos fue determinante, ya que movieron mesas y botellas para despejar el paso al personal de auxilio y colaborar en los primeros minutos tras el ataque.

Vecinos y agentes municipales auxiliaron
Vecinos y agentes municipales auxiliaron al herido, quien permanece internado en una clínica con pronóstico reservado. Foto: Composición Infobae Perú / Facebook / La República

Las autoridades informaron que, pese a la violencia del atentado, no se reportaron más heridos. El impacto psicológico en los presentes, sin embargo, fue notable, y la comunidad expresó su preocupación ante el aumento de hechos similares en el distrito.

Policía investiga atentado a hombre en SMP

La Policía Nacional inició las investigaciones bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque el motivo del ataque no ha sido confirmado oficialmente. Los agentes recogieron testimonios, analizaron la escena y solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con la esperanza de identificar al responsable.

Durante el primer fin de semana de enero de 2026, Lima y Callao han registrado más de diez asesinatos con características de sicariato, pese al estado de emergencia vigente. El caso del ataque en la cevichería refuerza la percepción de inseguridad y expone la compleja tarea de las autoridades para frenar la escalada de violencia. Hasta el cierre de esta nota, ningún sospechoso ha sido detenido y la víctima sigue luchando por su vida, mientras la comunidad de San Martín de Porres exige respuestas y mayor protección ante el avance del crimen organizado.

Víctima permaneció internada tras el ataque, pero no sobrevivió

Según Trome, la víctima del ataque fue identificada como Alexander Pacumary Cueto, de treinta años. Más allá de su trágico final, Pacumary Cueto había llamado la atención en redes sociales por mostrarse cercano al exfutbolista El Puma Carranza, a quien incluso se refería como “mi padrino”. En varias fotografías y publicaciones, la víctima presumía esa relación, lo que ha despertado interés entre quienes siguen el caso.

Las autoridades han tomado en cuenta este detalle durante las diligencias, ya que la exposición pública de Pacumary Cueto y sus vínculos podrían aportar indicios sobre su entorno y los posibles móviles del crimen. La fiscalía y los equipos de investigación avanzan en el análisis del círculo social de la víctima, sin descartar ninguna hipótesis mientras la familia y allegados esperan respuestas.

Números de emergencia

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

