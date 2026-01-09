Perú

Perú exportó casi 2 millones de toneladas de productos pesqueros: Estos lideran

El logro surge también con el apoyo de Sanipes, que emitió más de 32 mil certificados sanitarioas en 2025

Los pescados y productos marinos
Los pescados y productos marinos fueron exportados en grandes toneladas, impulsados también por los certificados sanitarios de Sanipes. - Crédito Difusión

Logro para el sector exportador. En 2025, el Perú exportó un volumen total de un millón 907 mil 244,5 toneladas métricas de productos pesqueros y acuícolas, valorizadas en US$ 4.115,6 millones (dólares FOB).

Pero este logro también sirve para destacar el trabajo de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, que emitió 32 mil 587 certificados sanitarios, sin los cuales no se habría logrado el resultado.

Así, ¿qué productos fueron los que destacaron? Entre los principales productos exportados se encuentran la harina de pescado, la pota el langostino congelados, así como el jurel fresco y congelado, que concentraron la mayor parte del volumen y valor de las exportaciones respaldadas por estas certificaciones.

Este progreso evidencia el impulso
Este progreso evidencia el impulso que vienen ganando la pesca no tradicional y la acuicultura, sectores que han logrado posicionarse en plazas donde la demanda sigue en aumento. Foto: Actualidad Empresarial

Sanipes emitió certificados

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), emitió 32,587 certificados sanitarios en el 2025, fortaleciendo el comercio nacional e internacional de productos hidrobiológicos y beneficiando a 614 empresas del sector, informó el ministro de la Producción, César Quispe.

“El trabajo de Sanipes es clave para garantizar que nuestros productos pesqueros y acuícolas cumplan con los más altos estándares sanitarios, lo que nos permite consolidar la confianza de los mercados internacionales y seguir impulsando las exportaciones”, destacó.

“El año pasado, la emisión de certificados sanitarios registró un incremento de 39.1% con relación a 2024, pasando de 23,425 32,587. Este crecimiento permitió respaldar la exportación, importación y comercialización de recursos y productos hidrobiológicos, así como la operación de plantas productoras y centros de cultivo acuícola a nivel nacional", informó la entidad.

China, Corea del Sur, España,
China, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Japón fueron los principales destinos, facilitando la llegada de los envíos a 86 mercados. Foto: Andina

Asimismo, resaltaron que “estos certificados representan la confianza que el Perú deposita en sus productos hidrobiológicos, garantizando que cumplen con los más altos estándares sanitarios y promoviendo su posicionamiento en los mercados internacionales”, en palabras de la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra.

De esta manera, el número de empresas beneficiadas aumentó en 13,6% en comparación con el año anterior, pasando de 451 en 2024 a 614 en 2025, lo que también, consideran desde Produce, refleja un mayor dinamismo del sector pesquero y acuícola.

Así se dieron las exportaciones

Es así que gracias a los certificados sanitarios emitidos por Sanipes, en 2025 se exportó un volumen total de un millón 907 mil 244,5 toneladas métricas de productos pesqueros y acuícolas, las cuales estuvieron valorizadas en 4,115.6 millones de dólares FOB.

La pota se posicionó como
La pota se posicionó como el producto con mayor demanda, al concentrar el 63,1% de los envíos y mostrar un incremento extraordinario de 220,4%. Foto: Revista Pesca y Medio Ambiente

Como se recuerda, estos fueron los principales productos exportados, los que destacan por que concentraron la mayor parte del volumen y valor de las exportaciones respaldadas por estas certificaciones.

  • La harina de pescado
  • La pota 
  • El langostino congelados
  • El jurel fresco y congelado

También, como se sabe, para la emisión de los certificados sanitarios, Sanipes verifica el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional e internacional, asegurando la inocuidad y sanidad de los recursos y productos hidrobiológicos, con el objetivo de proteger la salud pública y contribuir al desarrollo del comercio.

Así, se debe precisar que desde 2015 a la fecha, la entidad certificadora ha emitido un total de 298 mil 466 certificados sanitarios, los cuales contribuyen a las exportaciones del país en este sector.

