Perú

Exportaciones pesqueras y acuícolas se disparan 60,5% en lo que va del 2025: ¿Cuáles fueron los principales destinos?

Este sector cerró los primeros nueve meses del año con un notable impulso en valor exportado, impulsado por la fuerte demanda de pota y la apertura de nuevos mercados, además de una mayor generación de empleo y esfuerzos gremiales para fortalecer la competitividad

Guardar
Este progreso evidencia el impulso
Este progreso evidencia el impulso que vienen ganando la pesca no tradicional y la acuicultura, sectores que han logrado posicionarse en plazas donde la demanda sigue en aumento. Foto: Actualidad Empresarial

Las exportaciones peruanas de productos pesqueros para consumo humano directo y de acuicultura experimentaron un notable impulso entre enero y septiembre de este año. En ese período, los envíos crecieron 60,5% respecto al 2024 y alcanzaron USD 1.700.550.000, de acuerdo con información reportada por la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este avance refleja el mayor dinamismo de la pesca no tradicional y de la acuicultura, actividades que han encontrado oportunidades en mercados con demanda creciente. Según el gremio, el desempeño estuvo marcado por el protagonismo de ciertos recursos y por una expansión geográfica de los destinos comerciales.

Este fue el desempeño de los principales recursos

La pota se consolidó como el recurso más solicitado, al representar el 63,1% del total exportado y registrar un crecimiento excepcional de 220,4%. En segundo lugar, se ubicaron los langostinos, con una participación de 9,3%, mientras que el atún ocupó el tercer puesto tras avanzar 16,8%.

Otros productos mostraron variaciones significativas: las ovas de volador subieron 25,6%, mientras que el jurel cayó -47,3%. Las conchas de abanico retrocedieron -24,3%, la anchoveta disminuyó -22,1%, el perico bajó -53,2% y la trucha cerró el período con un incremento de 12,8%.

China, Corea del Sur, España,
China, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Japón fueron los principales destinos, facilitando la llegada de los envíos a 86 mercados. Foto: Andina

Los países que impulsaron la demanda

China, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Japón encabezaron la lista de destinos, contribuyendo a que los envíos llegaran a 86 mercados en los primeros nueve meses del año.

La gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez Zunino, destacó que la actividad pesquera permitió generar 175.264 empleos directos, indirectos e inducidos durante el último año, según cifras del CIEN-ADEX. Asimismo, señaló que se viene promoviendo el fortalecimiento de la trazabilidad, las certificaciones sanitarias, la sostenibilidad y la articulación con la acuicultura amazónica como parte de un eje de diversificación productiva.

“Nuestro Comité de Pesca y Acuicultura sostuvo espacios técnicos en la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Pesquero y la Mesa Ejecutiva de Acuicultura, a través de los cuales se trasladaron propuestas sobre formalización, facilitación administrativa e innovación productiva”, precisó.

Perú dispone de unas 500 naves artesanales que operan en altamar para extraer pota

Este año, el país sumó un nuevo avance al incorporar cerca de 500 embarcaciones artesanales a la pesca formal de pota o calamar gigante en zonas fuera de jurisdicción nacional, resaltó el presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), Alfonso Miranda Eyzaguirre.“Este avance no solo refleja el coraje del sector artesanal, sino también el impacto de una política de masificación tecnológica que permite mejorar el monitoreo, el control y la seguridad de los pescadores en altamar”, destacó.

La pota se posicionó como
La pota se posicionó como el producto con mayor demanda, al concentrar el 63,1% de los envíos y mostrar un incremento extraordinario de 220,4%. Foto: Revista Pesca y Medio Ambiente

Comentó que, en las dos últimas décadas, la actividad artesanal peruana se ha posicionado entre las principales del planeta, aportando alrededor del 50% de la producción mundial de calamar gigante y constituyendo una fuente clave de ingresos para miles de hogares.

También recordó que, hasta hace algunos años, solo nueve naves del país figuraban en el padrón de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), entidad responsable de supervisar esta actividad en zonas internacionales. Miranda agregó que esta realidad empezó a modificarse a partir del trabajo coordinado entre los pescadores artesanales y el Ministerio de la Producción (Produce), lo que ha permitido fortalecer una flota con operación efectiva en altamar.

“Según datos disponibles en la plataforma SISESAT (Sistema de Seguimiento Satelital) para todos, cerca de 500 embarcaciones artesanales de Perú ya figuran en el registro de la OROP-PS”, detalló.

“Un logro que abre una oportunidad para que el Perú consolide su propio historial de pesca en aguas internacionales y así asegurar su participación en futuras decisiones de manejo. Confiamos que Produce agilizará, aún más, el proceso de inscripción de nuestras naves en la OROP-PS”, indicó.

Temas Relacionados

exportaciones peruanaspescaperu-economia

Más Noticias

Hígado graso: cómo reducir la grasa hepática con alimentación, movimiento y control de peso

El hígado graso se caracteriza por una acumulación excesiva de lípidos (grasas) en las células del hígado, lo que altera su funcionamiento normal

Hígado graso: cómo reducir la

Perú es el rey de los sándwiches en Sudamérica: cinco entran al top 25 y el país conquista los primeros lugares del ranking de Taste Atlas

La cocina peruana demuestra nuevamente su capacidad de elevar preparaciones sencillas a alta gastronomía, superando a Argentina, Venezuela, Chile y Brasil

Perú es el rey de

Indecopi sanciona a Nestlé por etiquetado engañoso en 28 alimentos para mascotas que destacaban “atún” o “pollo” pese a mezclar otras carnes

La resolución precisó que denominaciones comerciales no coincidían con la composición real. La multa supera los S/ 629 mil y ordena medidas correctivas y mayor transparencia

Indecopi sanciona a Nestlé por

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

El presidente vivió una peculiar escena durante su visita a un colegio de La Libertad. El legislador Diego Bazán lo invitó a bailar frente a los asistentes

Escolares de Trujillo rompen seguridad

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

El periodista Carlos Viguria difundió la apelación con la que Rospigliosi busca revertir la resolución del JEE de Pacasmayo, que lo señala por infracción electoral, tras el uso de una cámara del Congreso en el evento donde Fujimori oficializó su cuarta candidatura

Fernando Rospigliosi apela fallo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escolares de Trujillo rompen seguridad

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

José Luna Gálvez no se salva de pedido de más de 22 años de prisión en su contra: PJ rechaza pedido para anular caso ‘Podemos Perú’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de la sentencia del caso Lomas de Ilo: “Yo ya he sido castigado”

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

Karla Tarazona expone a Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, se puede apreciar que no estaba solo”

Tilsa Lozano enfrenta a Karla Tarazona por callar a Christian Domínguez: “¿Por qué la cara de tuje? No lo dejas ni hablar”

DEPORTES

Vivian Baella sorprende al revelar

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025

Carlos Neuhaus responsabiliza a la eliminación del Proyecto Legado por irregularidades en los Juegos Bolivarianos 2025