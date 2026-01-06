Perú

Magaly Medina revela por qué decidió operarse en Argentina y no en Perú: “Los resultados no me gustaron”

La conductora de Magaly TV La Firme explicó que tras una exhaustiva búsqueda decidió someterse a un deep plane facelift en Argentina

Magaly Medina aseguró que no le convencieron los resultados que observó en Perú y defendió su decisión con total franqueza. Infobae Perú / Captura: IG

Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de revelar que decidió someterse a una operación estética en Argentina, descartando realizarse dicho procedimiento en el Perú. La conductora de Magaly TV La Firme, actualmente alejada temporalmente de la pantalla por el receso habitual de su programa, utilizó sus redes sociales para explicar con total franqueza los motivos que la llevaron a tomar esta decisión personal.

Durante sus vacaciones junto a su equipo de trabajo, Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde no solo confirmó que se sometió a una intervención estética, sino que además abordó directamente una de las preguntas más recurrentes entre sus seguidores:

Magaly Medina reaparece y detalla su operación facial en Argentina. Infobae Perú / Captura: IG

¿Por qué eligió operarse fuera del país? Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la periodista no evitó el tema y respondió con absoluta claridad.

Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, expresó la popular ‘Urraca’, dejando en evidencia que su decisión no estuvo motivada por un rechazo general a la medicina peruana, sino por una evaluación estrictamente personal sobre los resultados que observó en determinados procedimientos estéticos realizados en el país. Sus palabras, lejos de ser ambiguas, reflejaron el nivel de exigencia con el que afrontó este proceso.

Magaly Medina reaparece y detalla su operación facial en Argentina. Infobae Perú / Captura: IG

La conductora explicó que no se trató de una elección impulsiva ni tomada a la ligera. Por el contrario, aseguró que el proceso de selección del especialista fue largo y minucioso. Según detalló, la decisión fue tomada junto a su amiga y doctora estética, Joana Bernedo, con quien evaluó diferentes opciones antes de definir al cirujano que estaría a cargo del procedimiento. Esta búsqueda exhaustiva fue clave para que se sintiera segura y confiada al dar este paso.

El doctor fue elegido por nosotras después de una exhaustiva búsqueda. Solo opera tres veces por semana y está especializado en deep plane facelift”, explicó Magaly Medina, brindando detalles técnicos sobre el procedimiento al que se sometió.

Magaly Medina reaparece y detalla su operación facial en Argentina. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista destacó que se trata de una técnica avanzada, distinta a los métodos tradicionales de lifting facial, que prioriza resultados más naturales y duraderos.

La comunicadora profundizó aún más en las características de esta cirugía, señalando que el deep plane facelift permite un reposicionamiento de la grasa y los músculos profundos del rostro, logrando un efecto rejuvenecedor sin la apariencia artificial que, según ella, caracterizaba a las cirugías estéticas de décadas pasadas. “Es una operación en la que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías”, precisó, evidenciando su interés por mantener una imagen natural.

Magaly Medina reaparece y detalla su operación facial en Argentina. Infobae Perú / Captura: IG

Días antes de su intervención, Magaly Medina ya había adelantado a sus seguidores que compartiría detalles del procedimiento. A través de una publicación en Instagram, la periodista escribió:

Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética @dra.joanabernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”. Con ello, dejó en claro que se trataba de su primera cirugía de este tipo, descartando versiones que insinuaban múltiples intervenciones previas.

Magaly Medina reaparece y detalla su operación facial en Argentina. Infobae Perú / Captura: IG

Magaly Medina no teme a demanda de Melissa Paredes

Más allá del aspecto estético, el nombre de Magaly Medina también volvió a sonar con fuerza por su postura firme frente a las cartas notariales enviadas por figuras del espectáculo con la intención de limitar sus opiniones y comentarios en televisión. Poco antes del cierre de temporada de Magaly TV La Firme, la conductora se refirió de manera contundente a la actriz Melissa Paredes, dejando en claro que no teme enfrentar un proceso judicial si así se lo proponen.

¿Quieres aclararlo en los tribunales? Perfecto”, expresó la periodista, reafirmando su disposición a defender su trabajo ante cualquier instancia legal. En ese mismo pronunciamiento, Magaly Medina aseguró que cuenta con un archivo sólido que respalda cada una de sus afirmaciones y que no tiene reparos en presentarlo ante un juez si la situación lo amerita.

Además, fue enfática al rechazar cualquier insinuación que involucre a menores, señalando de forma tajante que nunca ha tocado a la hija de Melissa Paredes, como se habría intentado insinuar en algunas versiones.

Magaly Medina desmiente cirugías múltiples
Magaly Medina desmiente cirugías múltiples y explica por qué entrará al quirófano. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

