Jorge Benavides ya está en Panamericana Televisión y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa: “Te invito a participar”

El comediante aprovechó sus redes sociales para invitar al público a sugerir ideas, nombres y posibles talentos, generando gran expectativa

El regreso de Jorge Benavides
El regreso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión: cómico sorprende y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa.

El regreso de Jorge Benavides a las instalaciones de Panamericana Televisión reactivó la expectativa sobre su próximo proyecto. A través de una publicación dirigida a sus seguidores en Instagram, el imitador peruano marcó distancia del pasado e hizo una convocatoria abierta para definir la identidad y el equipo de su nueva apuesta en la señal que fue clave en sus inicios.

Benavides informó desde su red social: “Ya me encuentro en las instalaciones de Panamericana Televisión, el Canal donde nací como imitador en Trampolín a la Fama”, abriendo así la conversación sobre la planificación del nuevo espacio televisivo.

El comediante detalló que “ya estamos en plenas reuniones para planificar y decidir el formato del nuevo Programa”, manteniendo el suspenso sobre los contenidos y la estructura definitiva.

En una jugada poco habitual en la televisión tradicional, Benavides extendió la invitación directa a la audiencia: “Te invito a participar a través de este medio para decirme qué te gustaría ver. Qué se te ocurre. Cómo te gustaría que se llame el Programa. Y a quién te gustaría ver como talento en el Programa”.
Jorge Benavides realiza publicación en
Jorge Benavides realiza publicación en sus redes sociales y revela sus próximos planes.

Al concluir su mensaje, Benavides agradeció el respaldo de su público con un “Gracias por tu apoyo”, sin revelar aún detalles concretos sobre el elenco ni el calendario de estreno.

Un regreso con historia: Jorge Benavides vuelve a Panamericana TV

Jorge Benavides sorprendió al público y a la prensa, a inicios de diciembre del año pasado, durante la preventa de Panamericana Televisión, al oficializar su regreso a la casa televisiva donde comenzó su carrera hace casi 40 años. El humorista, visiblemente emocionado, recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando y destacó la importancia que tiene esta vuelta en su trayectoria profesional.

“Estoy feliz de regresar a Panamericana… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el 84. A Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos”, dijo entre risas. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”.

En su discurso, Benavides agradeció al equipo de ATV por los cinco años de fructífera colaboración y dejó en claro que su salida no responde a ningún conflicto, sino a la naturaleza cíclica del medio televisivo.

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV. YouTube.

“Pero antes de terminar mi participación quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Marcelo Cúneo de ATV, que es mi actual casa. Mi contrato termina a fin de año, pero él ha tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí en la preventa de Panamericana”, comentó en un inicio.

Y agregó: “He pasado cinco años increíbles, cinco años maravillosos en ATV. El trato ha sido excelente. He estado muy feliz de estar ahí, pero así somos los artistas, vamos rotando por diferentes canales y en esta oportunidad me toca con Panamericana”.

La presencia de JB en la casa televisora de la Av. Arequipa simboliza no solo un reencuentro con sus raíces, sino también una apuesta estratégica del canal para revitalizar el entretenimiento humorístico en la pantalla abierta. Aunque aún no hay fecha ni nombre confirmado para el nuevo programa, la expectativa generada lo posiciona como uno de los lanzamientos más esperados de 2026.

Una emotiva despedida y el inicio de una nueva etapa para JB

El cierre de ciclo de Jorge Benavides en ATV estuvo marcado por la gratitud y la nostalgia. En su último programa del año, transmitido como especial de Año Nuevo, el comediante reunió a todo su elenco y dedicó palabras de agradecimiento al público, al equipo y a los directivos del canal.

El comediante se mostró emotivo por dar un paso al costado tras 5 años consecutivos en la misma casa televisora | ATV

“Muchas gracias a todos los presentes y a los directivos de este canal por permitirnos estar en su trinchera durante estos cinco hermosos años consecutivos”, y al público: “Mil gracias por estar siempre expectantes del otro lado y a quienes prometemos hacer nuestro mayor esfuerzo para arrancarles una sonrisa que alimente sus corazones”, expresó Benavides, sellando un lustro de liderazgo en el rating de los sábados.

El humorista también compartió un mensaje de esperanza de cara a su nuevo proyecto, asegurando que buscará llenar las páginas del próximo año con “el mismo hermoso contenido” que brindó en ATV.

Su transición a Panamericana TV abre un nuevo capítulo en su carrera, generando expectativa sobre la renovación de su propuesta creativa y el impacto que tendrá en la televisión peruana.

