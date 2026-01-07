Lucecita Ceballos descarta convocatoria para el nuevo programa de Jorge Benavides: “No me han contactado”

El comediante se mostró emotivo por dar un paso al costado tras 5 años consecutivos en la misma casa televisora | ATV

En medio de los recientes cambios que atraviesa la televisión peruana, uno de los movimientos que más expectativa ha generado es la llegada de Jorge Benavides y su elenco a Panamericana Televisión. El anuncio desató inmediatamente rumores sobre posibles incorporaciones al nuevo espacio humorístico, y uno de los nombres que comenzó a circular con fuerza fue el de Lucecita Ceballos, recordada por su participación en diversos formatos televisivos y por su vínculo histórico con la comicidad nacional.

Sin embargo, la propia artista se encargó de aclarar públicamente la situación y descartar cualquier tipo de acercamiento formal. En declaraciones recientes, Lucecita fue consultada directamente sobre si había sido convocada para integrarse al nuevo proyecto de JB en Panamericana, ante lo cual respondió de manera clara y sin rodeos.

“Sé que Jorge se va con todo el elenco al cinco, pero no hemos tenido ningún tipo de conversación ni me han contactado”, afirmó a Trome, poniendo fin a las especulaciones que se habían generado en redes sociales y en algunos espacios de espectáculos.

Lucecita Ceballos sobre JB en Panamericana: “No hemos tenido ningún tipo de conversación”. Infobae Perú / Captura: IG

Lejos de mostrarse incómoda o decepcionada, la artista optó por un discurso sereno y profesional, destacando su disposición al trabajo y su experiencia acumulada a lo largo de los años. “Yo soy una mujer que está preparada para cualquier tipo de retos que se me presenten, al igual que también tengo las ganas de trabajar”, señaló.

Consultada sobre la posibilidad de regresar a la comicidad, un género en el que ha dejado huella y que el público aún recuerda con cariño, Lucecita se mostró receptiva y sin prejuicios. “Toda oportunidad que salga para seguir desempeñándome en lo que me gusta será bienvenida, ya sea actuación o conducción”, manifestó, evidenciando su interés por seguir vigente en la pantalla chica y adaptarse a los nuevos formatos que ofrece la industria televisiva.

Estas declaraciones no solo confirman que no existe, hasta el momento, una convocatoria formal por parte de Jorge Benavides, sino que también reflejan la postura de una artista que se mantiene activa, preparada y consciente de los cambios que atraviesa el medio.

Lucecita Ceballos sobre JB en Panamericana: “No hemos tenido ningún tipo de conversación”. Infobae Perú / Captura: IG

Joselito Carrera afirma que tuvo relación con Lucecita

Paralelamente, el nombre de Lucecita volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras las recientes declaraciones de Joselito Carrera, quien sorprendió al hablar abiertamente sobre la relación que mantuvo con ella durante una etapa pasada de sus carreras. Ambos compartieron set de televisión y micrófonos de radio, lo que en su momento dio pie a rumores sobre una posible relación sentimental.

Tras su paso por la televisión peruana y su experiencia en la reconocida productora mexicana Televisa, Joselito Carrera, hoy dedicado al modelaje publicitario, aceptó participar en el programa de YouTube ‘Preguntas Picantes’, conducido por Christopher Gianotti. Durante la entrevista, el exmodelo abordó distintos aspectos de su trayectoria profesional y personal, pero fue al referirse a Lucecita Ceballos cuando sus palabras captaron mayor atención.

Lucecita Ceballos sobre JB en Panamericana: “No hemos tenido ningún tipo de conversación”. Infobae Perú / Captura: IG

Carrera reconoció que entre ambos existió una conexión especial, producto del tiempo que compartieron tanto en televisión como en radio. Sin embargo, la duda persistente era si esa cercanía había trascendido el ámbito laboral. Ante la pregunta directa de Gianotti, esposo de la conocida ‘Mirada de tiburón’, Joselito respondió sin evasivas y con un tono respetuoso.

“Había muy buena química, conocí a su esposo, a sus pequeños”, expresó, dejando en claro que la relación siempre se desenvolvió dentro de un marco de respeto y cercanía familiar. Acto seguido, no escatimó elogios hacia la figura de Lucecita, añadiendo: “Es una mujer guapa. Por supuesto que sí, y hasta ahora”, una frase que fue interpretada por muchos como una confirmación de la admiración que aún siente por ella.

Joselito Carrera se refirió a la química que existía con Lucecita Ceballos en la conducción.