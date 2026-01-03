Venezuela

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

El oficial retirado Javier Nieto Quintero difundió un mensaje dirigido a los comandantes militares, en el que invocó el respeto a la Constitución, denunció más de dos décadas de abusos y distorsiones institucionales, y advirtió sobre la necesidad de evitar un mayor derramamiento de sangre y daños colaterales



En un mensaje dirigido a la cúpula militar venezolana, el capitán retirado de la Guardia Nacional, Javier Nieto Quintero, hizo un llamado urgente a la acción.

“Con la autoridad que me otorga una vida de servicio y principios aprendidos desde mi formación militar, exijo y solicito en nombre del pueblo venezolano que las Fuerzas Armadas actúen de inmediato para restablecer el orden y reconstruir una nueva patria desde las cenizas”, dijo.

El capitán Nieto se pronuncia ante la operación militar llevada a cabo por fuerzas militares de Estados Unidos que han bombardeado, tras varios días de tensión y amenazas, sitios estratégicos para la Fuerza Armada Venezolana y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes según Donald Trump están siendo trasladados a Estados Unidos a bordo de un buque de guerra.

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro y Cilia Flores con el Alto Mando Militar durante el Obratón Militar y Salutación a la FANB.

El oficial, quien conversó con Infobae, se expresó a través de un video destacando su rol como líder del Movimiento Carive y al frente de un numeroso grupo de militares, por lo que dirigió su mensaje especialmente al Alto Mando Militar y al cuerpo de generales.

Se dirigió de manera directa al Mayor General Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, comandante general de la Aviación Militar; al MG Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional; al MG Johan Alexander Hernández Lárez, comandante del Ejército; y al Almirante Ashraf Suleimán Gutiérrez, comandante general de la Armada.

El MG Johan Hernández Lárez,
El MG Johan Hernández Lárez, comandante del Ejército

El capitán recordó a estos altos oficiales que tanto los miembros activos como los exiliados de la Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana (Carive) conocen de primera mano cómo la Constitución, las leyes militares y los códigos de conducta han sido “pisoteados” durante los últimos 26 años.

Nieto Quintero instó al Alto Mando a no repetir la inacción del pasado y subrayó que “este es el momento de actuar para evitar un mayor derramamiento de sangre y más daños colaterales”.

Finalmente, abogó por una Venezuela grande, soberana y justa, insistiendo: “Es momento de actuar, señores militares”.

