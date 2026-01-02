Perú

Sismo de 4.1 sacude costas de Chiclayo: es el segundo del día en Perú y ocurre tras fuerte temblor en México

En lo que va de 2026, Perú ha registrado al menos seis sismos de distintas magnitudes en diversas regiones, reflejando un inicio de año marcado por alta actividad sísmica.

Sismo de magnitud 4,1 se
Sismo de magnitud 4,1 se registró frente a las costas de Chiclayo la tarde del viernes, sin reportarse daños ni víctimas. Foto: Composición Infobae Perú

Un sismo de magnitud 4,1 se registró este viernes 2 de enero en la ciudad de Pimentel, provincia de Chiclayo (Lambayeque), según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 14:32 (hora local), con epicentro a 125 kilómetros al oeste de Pimentel y una profundidad de 15 kilómetros. La Red Sísmica Nacional, que monitorea estos eventos mediante sensores distribuidos en todo el país, clasificó el nivel de alerta en verde.

Este temblor se suma a otro registrado en la madrugada del mismo día en Chimbote, con magnitud 3,7 y epicentro a 61 kilómetros al oeste de la ciudad. Ambos eventos ocurrieron pocas horas del sismo de magnitud 6,5 que sacudió México, lo que genera inquietud por la coincidencia de la actividad sísmica en la región. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas en ninguna de las zonas afectadas.

A estos movimientos se agregan los sismos del 1 de enero en Pozuzo, Nasca y Chilca, así como el fuerte sismo del 27 de diciembre en Chimbote, lo que confirma una secuencia de eventos sísmicos relevante para el monitoreo de riesgos en el país.

Ola de sismos en Perú en los primeros días del 2026

Durante los primeros días de 2026, el Perú ha experimentado una serie de movimientos telúricos de diversas magnitudes. El evento más reciente en Chiclayo fue precedido por un sismo de magnitud 3,7 en Chimbote a las 08:16, con epicentro a 43 kilómetros de profundidad. El 1 de enero, otras regiones también reportaron sismos: Pozuzo (3,6), San Juan de Nasca (4,5) y Chilca (4,2), todos en menos de 24 horas, mostrando una frecuencia inusual de actividad sísmica en el país.

A estos episodios se suma el fuerte movimiento del 27 de diciembre en Chimbote, que alcanzó magnitud 6,0 y generó preocupación por su intensidad. La persistente actividad sísmica en la costa norte y central del país responde a la dinámica geológica regional, caracterizada por la interacción de placas tectónicas.

La coincidencia con el potente sismo de 6,5 en México ha llamado la atención de la comunidad científica y de la población. Ambos países comparten su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que explica la frecuencia e intensidad de los eventos sísmicos. Las autoridades mexicanas no informaron daños significativos tras el movimiento, pero recordaron la importancia de mantenerse atentos a información oficial y evitar la difusión de rumores.

"Sí está fuerte", dice usuario de TikTok durante temblor de 6.5 en CDMX (TikTok, gilaroni)

El Cinturón de Fuego del Pacífico: zona de intensa actividad sísmica

El Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja tectónica de 40.000 kilómetros que bordea el océano Pacífico y concentra cerca del 80% de los sismos más fuertes del planeta, así como el 75% de los volcanes activos. Esta zona recorre el oeste de América del Sur, América Central, América del Norte y continúa por Asia y Oceanía, conformando una verdadera “herradura” de actividad sísmica y volcánica.

En territorio peruano, la colisión entre la placa tectónica sudamericana y la placa de Nazca genera acumulación de tensión que se libera en forma de terremotos y temblores frecuentes. Además, la región presenta actividad volcánica constante, lo que refuerza la necesidad de prevención y preparación ante estos fenómenos.

La noche del 27 de
La noche del 27 de diciembre, un sismo sacudió la costa norte peruana, dejando heridos, afectaciones en hospitales y viviendas, y movilizando equipos de emergencia en varias regiones

El Anillo de Fuego del Pacífico alberga 452 volcanes, incluidos los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones pueden tener consecuencias catastróficas. Esta dinámica geológica no solo afecta a Perú y México, sino también a países como Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Japón, entre otros. La constante fricción de placas tectónicas hace que ninguna de estas naciones permanezca ajena al riesgo sísmico.

Recomendaciones del Indeci ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recuerda que Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Ante esta realidad, recomienda lo siguiente para reducir riesgos y proteger la vida:

  • Identificar zonas seguras dentro del hogar, la escuela o el trabajo.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencia.
  • Participar en simulacros de evacuación organizados en la comunidad.
  • Educar a los niños y familiares sobre medidas de autoprotección.
  • Revisar las instalaciones de gas y electricidad periódicamente.
  • Durante un sismo, mantener la calma y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
  • No usar el ascensor ni sobrecargar las líneas telefónicas; priorizar mensajes de texto.
  • Después del evento, verificar posibles fugas de gas y mantenerse atento a las réplicas.
  • Alejarse del mar si se está en zonas costeras, hasta descartar riesgo de maremoto.
  • Informarse únicamente por canales oficiales y evitar la propagación de rumores.

La prevención y la educación son fundamentales en un país donde los sismos forman parte de la vida cotidiana.

SismosInstituto Geofísico del PerúChiclayoPimentelCinturón de Fuego del Pacíficoperu-noticias

