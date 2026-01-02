Multas de tránsito 2026: Nuevos montos y lo que deberás pagar si cometes alguna infracción

No cometas infracciones, o ahora tendrás que pagar mayores multas. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Atentos, conductores. Desde 1 de enero del 2026, se aplican los nuevos montos por multas de tránsito en el país. Así, una de las principales que destaca la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), es la multa por realizar transporte no autorizado, la cual se ha elevado a S/ 5.500.

Como se recuerda, esta infracción (que se aplica si alguien hace servicio de transporte informal, por ejemplo) es una sanción que no admite descuentos por pronto pago ni fraccionamiento, al tratarse de “una infracción muy grave que pone en riesgo la vida e integridad de los usuarios”.

De igual manera, las multas por exceso de velocidad (infracción M20) también se incrementarán de acuerdo con la siguiente escala:·

Hasta 10 km/h por encima del límite permitido: 18 % de una UIT ( S/ 990 )

Más de 10 km/h y hasta 30 km/h: 24 % de la UIT ( S/ 1.320 )

Más de 30 km/h sobre el límite máximo: 50 % de la UIT (S/ 2.750).

El Programa de Regularización de Sanciones otorga un descuento de hasta el 95% en las multas por infracciones a las normas de tránsito. (Andina)

¿Por qué subieron las multas?

Como se receurda, este ajuste se aplica tras la aprobación del nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que determinó un incremento de S/ 150 con relación al valor del año 2025, situado en S/ 5.350: ahora el valor es de S/ 5.500.

La Sutran precisó que este reajuste alcanza a todas las infracciones contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT), así como al Reglamento Nacional de Transito (RTRAN) y tienen un enfoque estrictamente preventivo, orientado a desincentivar conductas de riesgo en las vías.

“Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la fiscalización permanente y la labor de sensibilización a conductores y empresas de transporte, como parte de su estrategia para salvaguardar la vida de pasajeros, peatones y conductores en todo el país”, acotaron.

Cometer estas infracciones ahora se pagará más caro. - Crédito Ministerio del Interior del Perú

En 2025 realizaron más de 8.000 operativos

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), realizó (entre enero y diciembre de 2025) 8.237 operativos de informalidad y otros a los servicios e infraestructuras de transporte a fin de salvaguardar la vida y la integridad de los usuarios que, diariamente, se desplazan a lo largo de la Red Vial Nacional.

“Dichos operativos se desarrollaron en puntos estratégicos de las 22 regiones donde la entidad tiene presencia a través de sus más de 950 inspectores y de manera articulada junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y otras entidades del Estado a fin de ejecutar acciones de supervisión integrales”, apuntó la entidad.

Asimismo, la labor de la Sutrán también se fortaleció en cuanto a la fiscalización de entidades que brindan servicios complementarios a conductores y vehículos como los centros de inspección técnica vehicular, las escuelas de salud, los centros de capacitación, los talleres de conversión, entre otros. En estos establecimientos se totalizaron 6 514 acciones de control, verificando que se cuente con la documentación requerida y se sigan los procedimientos dispuestos en la normativa.

También otro aspecto de relevancia en el que la Sutrán tuvo actividad durante el 2025 fue el control de velocidad que se realizó a través de los Centros de Gestión y Monitoreo (CGM) en Piura, Arequipa, Huancayo y Lima; trabajo conjunto con la PNP y por cinemómetros, acumulando 82 735 papeletas de código M20 a unidades que excedieron los límites de velocidad establecidos en las vías nacionales con multas que ascienden hasta 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).