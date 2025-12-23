Viajes por Navidad y Año Nuevo: Sutran intensifica fiscalización en ingresos y salidas de Lima

Sutran refuerza seguridad vial en Lima por incremento de viajes interprovinciales

Ante el incremento de viajes y salidas familiares por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reforzó las acciones de control y fiscalización en los principales accesos a Lima. La medida se enmarca en el Plan Operativo Viaje Seguro, diseñado para prevenir accidentes y garantizar condiciones adecuadas para los miles de pasajeros que se desplazan por carretera durante estas fechas.

Las intervenciones se concentran en puntos estratégicos de ingreso y salida de la capital, donde tradicionalmente se registra una mayor congestión vehicular en temporada festiva. Zonas como Pucusana, en el sur, y Ancón, en el norte, se han convertido en ejes prioritarios de supervisión debido al alto tránsito de buses interprovinciales, vehículos de carga pesada y unidades particulares.

Aumentan los viajes y Sutran refuerza controles en carreteras de acceso a Lima

El objetivo central de estas acciones es reducir situaciones de riesgo y promover el uso de un transporte formal que cumpla con la normativa vigente, en un contexto de alta demanda por viajes interprovinciales hacia distintas regiones del país.

Fiscalización a buses interprovinciales y transporte de carga pesada

Durante los operativos, los inspectores de Sutran realizan un control de las unidades intervenidas. Este incluye la verificación de la documentación obligatoria, la revisión del estado técnico de los vehículos y la supervisión de las medidas de seguridad exigidas para el traslado de pasajeros.

En el caso del transporte interprovincial, se verifica que los buses cuenten con autorización vigente, que los conductores estén debidamente habilitados y que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad. También se revisa que no se exceda el número permitido de pasajeros y que se respeten los tiempos de descanso de los choferes, un factor clave para prevenir accidentes de tránsito.

SUTRAN advierte: documentos que debes tener en regla para viajar en Navidad y Año Nuevo

Respecto al transporte de carga, la fiscalización apunta a evitar que vehículos destinados al traslado de pasajeros transporten mercancías no autorizadas. Esta práctica, considerada de alto riesgo, incrementa la posibilidad de accidentes y pone en peligro tanto a los usuarios del servicio como a otros conductores que circulan por las vías nacionales.

Coordinación interinstitucional

Las acciones de control se ejecutan en coordinación con diversas entidades del Estado, como la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Esta articulación permite una respuesta más eficaz frente a infracciones y fortalece la presencia del Estado en las carreteras.

Uno de los aspectos que recibe especial atención es la detección del traslado ilegal de productos pirotécnicos. En coordinación con la Sucamec, se mantiene una alerta permanente para identificar este tipo de carga, cuyo transporte sin las medidas de seguridad correspondientes representa un alto riesgo para los pasajeros, especialmente en trayectos largos y con alta concentración de personas.

Finalmente, la Sutran exhortó a la ciudadanía a utilizar servicios de transporte formal, verificar que las empresas y conductores cuenten con autorización vigente y denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales. Con estas acciones, la entidad busca garantizar viajes más seguros durante las festividades de fin de año y reducir los riesgos asociados al aumento del tránsito en las principales carreteras del país.