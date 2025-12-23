Perú

Viajes por Navidad y Año Nuevo: Sutran intensifica fiscalización en ingresos y salidas de Lima

Las acciones se focalizan en los principales accesos y salidas de Lima, zonas donde habitualmente se incrementa el tránsito vehicular durante las fechas festivas

Guardar
Sutran refuerza seguridad vial en
Sutran refuerza seguridad vial en Lima por incremento de viajes interprovinciales

Ante el incremento de viajes y salidas familiares por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reforzó las acciones de control y fiscalización en los principales accesos a Lima. La medida se enmarca en el Plan Operativo Viaje Seguro, diseñado para prevenir accidentes y garantizar condiciones adecuadas para los miles de pasajeros que se desplazan por carretera durante estas fechas.

Las intervenciones se concentran en puntos estratégicos de ingreso y salida de la capital, donde tradicionalmente se registra una mayor congestión vehicular en temporada festiva. Zonas como Pucusana, en el sur, y Ancón, en el norte, se han convertido en ejes prioritarios de supervisión debido al alto tránsito de buses interprovinciales, vehículos de carga pesada y unidades particulares.

Aumentan los viajes y Sutran
Aumentan los viajes y Sutran refuerza controles en carreteras de acceso a Lima

El objetivo central de estas acciones es reducir situaciones de riesgo y promover el uso de un transporte formal que cumpla con la normativa vigente, en un contexto de alta demanda por viajes interprovinciales hacia distintas regiones del país.

Fiscalización a buses interprovinciales y transporte de carga pesada

Durante los operativos, los inspectores de Sutran realizan un control de las unidades intervenidas. Este incluye la verificación de la documentación obligatoria, la revisión del estado técnico de los vehículos y la supervisión de las medidas de seguridad exigidas para el traslado de pasajeros.

En el caso del transporte interprovincial, se verifica que los buses cuenten con autorización vigente, que los conductores estén debidamente habilitados y que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad. También se revisa que no se exceda el número permitido de pasajeros y que se respeten los tiempos de descanso de los choferes, un factor clave para prevenir accidentes de tránsito.

SUTRAN advierte: documentos que debes
SUTRAN advierte: documentos que debes tener en regla para viajar en Navidad y Año Nuevo

Respecto al transporte de carga, la fiscalización apunta a evitar que vehículos destinados al traslado de pasajeros transporten mercancías no autorizadas. Esta práctica, considerada de alto riesgo, incrementa la posibilidad de accidentes y pone en peligro tanto a los usuarios del servicio como a otros conductores que circulan por las vías nacionales.

Coordinación interinstitucional

Las acciones de control se ejecutan en coordinación con diversas entidades del Estado, como la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Esta articulación permite una respuesta más eficaz frente a infracciones y fortalece la presencia del Estado en las carreteras.

Uno de los aspectos que recibe especial atención es la detección del traslado ilegal de productos pirotécnicos. En coordinación con la Sucamec, se mantiene una alerta permanente para identificar este tipo de carga, cuyo transporte sin las medidas de seguridad correspondientes representa un alto riesgo para los pasajeros, especialmente en trayectos largos y con alta concentración de personas.

Finalmente, la Sutran exhortó a la ciudadanía a utilizar servicios de transporte formal, verificar que las empresas y conductores cuenten con autorización vigente y denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales. Con estas acciones, la entidad busca garantizar viajes más seguros durante las festividades de fin de año y reducir los riesgos asociados al aumento del tránsito en las principales carreteras del país.

Temas Relacionados

SutrantransporteFin de añoNavidadAño nuevo 2026peru-noticias

Más Noticias

Efemérides del 24 de diciembre: Nochebuena y todos los eventos importantes que se celebran hoy

El calendario marca las fechas más importantes en la historia de la humanidad, estas son las de este martes

Efemérides del 24 de diciembre:

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

El defensor llegó procedente del ascenso argentino para reforzar al vigente tricampeón del fútbol peruano de cara a la próxima edición de la Liga 1 y Copa Libertadores

Caín Fara se convirtió en

El Aeropuerto Velasco Astete del Cusco se convertirá en un parque metropolitano: ¿A partir de cuándo?

El terreno aéreo será destinado exclusivamente a un parque metropolitano, atendiendo una necesidad histórica de Cusco por áreas verdes, según el Gobierno

El Aeropuerto Velasco Astete del

Municipalidad de Lima aclara por qué no se puede cobrar peajes y cómo se mantendrá la Panamericana Sur

La MML ha desplegado una flota operativa especializada para responder con rapidez cualquier eventualidad o emergencia en las vías

Municipalidad de Lima aclara por

Este es el pronóstico del Senamhi para hoy 24 de diciembre: así estará el clima en Lima

De acuerdo con el reporte del Senamhi, las ráfagas de viento estuvieron presentes principalmente al finalizar la mañana y primeras horas de la tarde

Este es el pronóstico del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE cierra hoy el registro

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Guillermo Dávila toma

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

Magaly Medina se burla de la Navidad de Silvia Cornejo: “De verde esperanza y que Gabuteau se quede solo con ella”

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

DEPORTES

Caín Fara se convirtió en

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

Se filtró la decisión de Luis Advíncula tras el fichaje de lateral argentino por Sporting Cristal e interés de Alianza Lima

“El cerebro tiene memoria”, la contundente opinión de Pedro Gallese sobre opción de que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en Puno

Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”