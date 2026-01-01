Retiran a personas en estado de ebriedad y fiscalizan locales tras masiva celebración de Año Nuevo en Cusco

La madrugada del 1 de enero evidenció el paso de una festividad multitudinaria a acciones de orden, seguridad y limpieza en el centro histórico del Cusco.

La madrugada del 1 de enero presentó un contraste evidente entre celebración y control urbano en el centro histórico del Cusco. Mientras los últimos grupos de asistentes permanecían en los alrededores de la Plaza Mayor, personal municipal y efectivos de seguridad ejecutaron intervenciones para retirar a personas en evidente estado de ebriedad y restablecer el orden en los espacios públicos. La escena mostró botellas vacías, restos de comida y charcos que evidenciaron el impacto de la fiesta nocturna sobre uno de los puntos más visitados por ciudadanos y turistas.

Las acciones no se limitaron al espacio principal. Equipos de fiscalización se desplazaron por calles cercanas, como Procuradores, Suecia y Plateros, con el propósito de verificar el cumplimiento de normas sobre horarios de atención y documentos obligatorios para locales comerciales y centros de entretenimiento. La prioridad fue impedir actividades fuera de reglamento y reducir riesgos en zonas con alta presencia de visitantes.

Al amanecer, otro frente de trabajo tomó protagonismo. Brigadas de limpieza pública ingresaron al área monumental con carros cisterna y herramientas para retirar los residuos acumulados durante la noche. Bolsas repletas de basura se apilaron en puntos estratégicos mientras el pavimento recuperaba su aspecto habitual. El objetivo fue devolver la transitabilidad al espacio antes del inicio de la actividad diaria.

En paralelo, el flujo de personas que permanecía en los alrededores disminuyó de manera progresiva. Algunos visitantes continuaron en la plaza principal pese a la baja temperatura registrada en las primeras horas del día, mientras otros se retiraron por las vías adyacentes, en medio de un ambiente marcado por la mezcla de música residual, pasos apurados y patrullas de control municipal.

Operativos en el centro histórico

Inspectores verificaron licencias, Certificados de Defensa Civil, horarios de atención y condiciones de seguridad en tiendas, restaurantes y discotecas.

Según información oficial, la Municipalidad del Cusco ejecutó un operativo preventivo desde las 04:00 en distintos puntos del centro histórico. Inspectores ingresaron a tiendas, restaurantes, discotecas y otros establecimientos para solicitar licencias de funcionamiento y Certificados de Defensa Civil. En varios locales se exhortó al cierre inmediato por exceder el horario permitido.

Las intervenciones incluyeron el registro de ambientes internos y la verificación de salidas de emergencia, así como la revisión de condiciones mínimas para la atención al público. En algunos negocios se detectaron observaciones administrativas que quedaron sujetas a procedimientos sancionadores. Autoridades locales remarcaron la necesidad de cumplir la normativa para evitar incidentes durante fechas de alta afluencia.

En simultáneo, el despliegue de personal de seguridad permitió reducir desmanes en las inmediaciones de la plaza principal. Se retiró a personas en estado de ebriedad que ocupaban portales y accesos peatonales, con el fin de prevenir enfrentamientos y proteger el tránsito de residentes y turistas. Las acciones se desarrollaron en coordinación con serenazgo y unidades de apoyo.

Celebración multitudinaria y permanencia en la plaza

Personal municipal y de seguridad retiró a ciudadanos que permanecían en la vía pública en condiciones inapropiadas para restablecer el orden.

Durante la noche de Año Nuevo, cerca de 40 mil personas se concentraron en la Plaza de Armas para participar en actividades tradicionales y espectáculos musicales. La presencia de ciudadanos locales, visitantes nacionales y turistas extranjeros convirtió el lugar en un punto central de la festividad. Con el inicio del 2026, numerosos asistentes realizaron las tres vueltas alrededor de la plaza, práctica frecuente en esta fecha y seguida por grupos que buscaban iniciar el año con rituales simbólicos.

Otros participantes optaron por consumir uvas o esparcir pétalos amarillos en distintos sectores de la explanada. La lluvia intensa que comenzó alrededor de las 10:40 de la noche no interrumpió el movimiento en el centro histórico. Muchas personas utilizaron ponchos, paraguas e impermeables para permanecer frente al escenario y observar el espectáculo musical y los fuegos artificiales. Durante las primeras horas del día se registró una temperatura cercana a los 7 °C, con asistentes aún presentes en los alrededores.