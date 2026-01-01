Perú

Retiran a personas en estado de ebriedad y fiscalizan locales tras masiva celebración de Año Nuevo en Cusco

Luego de una noche marcada por rituales, música y lluvia intensa, brigadas de limpieza y fiscalización trabajaron para restablecer el orden y la transitabilidad en el corazón del Cusco

Guardar
La madrugada del 1 de
La madrugada del 1 de enero evidenció el paso de una festividad multitudinaria a acciones de orden, seguridad y limpieza en el centro histórico del Cusco.

La madrugada del 1 de enero presentó un contraste evidente entre celebración y control urbano en el centro histórico del Cusco. Mientras los últimos grupos de asistentes permanecían en los alrededores de la Plaza Mayor, personal municipal y efectivos de seguridad ejecutaron intervenciones para retirar a personas en evidente estado de ebriedad y restablecer el orden en los espacios públicos. La escena mostró botellas vacías, restos de comida y charcos que evidenciaron el impacto de la fiesta nocturna sobre uno de los puntos más visitados por ciudadanos y turistas.

Las acciones no se limitaron al espacio principal. Equipos de fiscalización se desplazaron por calles cercanas, como Procuradores, Suecia y Plateros, con el propósito de verificar el cumplimiento de normas sobre horarios de atención y documentos obligatorios para locales comerciales y centros de entretenimiento. La prioridad fue impedir actividades fuera de reglamento y reducir riesgos en zonas con alta presencia de visitantes.

Al amanecer, otro frente de trabajo tomó protagonismo. Brigadas de limpieza pública ingresaron al área monumental con carros cisterna y herramientas para retirar los residuos acumulados durante la noche. Bolsas repletas de basura se apilaron en puntos estratégicos mientras el pavimento recuperaba su aspecto habitual. El objetivo fue devolver la transitabilidad al espacio antes del inicio de la actividad diaria.

En paralelo, el flujo de personas que permanecía en los alrededores disminuyó de manera progresiva. Algunos visitantes continuaron en la plaza principal pese a la baja temperatura registrada en las primeras horas del día, mientras otros se retiraron por las vías adyacentes, en medio de un ambiente marcado por la mezcla de música residual, pasos apurados y patrullas de control municipal.

Operativos en el centro histórico

Inspectores verificaron licencias, Certificados de
Inspectores verificaron licencias, Certificados de Defensa Civil, horarios de atención y condiciones de seguridad en tiendas, restaurantes y discotecas.

Según información oficial, la Municipalidad del Cusco ejecutó un operativo preventivo desde las 04:00 en distintos puntos del centro histórico. Inspectores ingresaron a tiendas, restaurantes, discotecas y otros establecimientos para solicitar licencias de funcionamiento y Certificados de Defensa Civil. En varios locales se exhortó al cierre inmediato por exceder el horario permitido.

Las intervenciones incluyeron el registro de ambientes internos y la verificación de salidas de emergencia, así como la revisión de condiciones mínimas para la atención al público. En algunos negocios se detectaron observaciones administrativas que quedaron sujetas a procedimientos sancionadores. Autoridades locales remarcaron la necesidad de cumplir la normativa para evitar incidentes durante fechas de alta afluencia.

En simultáneo, el despliegue de personal de seguridad permitió reducir desmanes en las inmediaciones de la plaza principal. Se retiró a personas en estado de ebriedad que ocupaban portales y accesos peatonales, con el fin de prevenir enfrentamientos y proteger el tránsito de residentes y turistas. Las acciones se desarrollaron en coordinación con serenazgo y unidades de apoyo.

Celebración multitudinaria y permanencia en la plaza

Personal municipal y de seguridad
Personal municipal y de seguridad retiró a ciudadanos que permanecían en la vía pública en condiciones inapropiadas para restablecer el orden.

Durante la noche de Año Nuevo, cerca de 40 mil personas se concentraron en la Plaza de Armas para participar en actividades tradicionales y espectáculos musicales. La presencia de ciudadanos locales, visitantes nacionales y turistas extranjeros convirtió el lugar en un punto central de la festividad. Con el inicio del 2026, numerosos asistentes realizaron las tres vueltas alrededor de la plaza, práctica frecuente en esta fecha y seguida por grupos que buscaban iniciar el año con rituales simbólicos.

Otros participantes optaron por consumir uvas o esparcir pétalos amarillos en distintos sectores de la explanada. La lluvia intensa que comenzó alrededor de las 10:40 de la noche no interrumpió el movimiento en el centro histórico. Muchas personas utilizaron ponchos, paraguas e impermeables para permanecer frente al escenario y observar el espectáculo musical y los fuegos artificiales. Durante las primeras horas del día se registró una temperatura cercana a los 7 °C, con asistentes aún presentes en los alrededores.

Temas Relacionados

Año NuevoCuscoAño Nuevo 2026peru-noticias

Más Noticias

Christian Domínguez inicia el 2026 cantándole a Karla Tarazona: ¿habrá planes de boda?

El arranque del 2026 tuvo música y promesas para el cantante y la conductora. Una canción dedicada marcó la celebración y volvió a poner en escena una relación que habla de boda, cambios personales y proyectos compartidos

Christian Domínguez inicia el 2026

Investigación en curso por choque de trenes en Cusco: Inca Rail pide cautela y cuestiona versión de Perurail

El pronunciamiento de Inca Rail se dio tras una diligencia encabezada por el MTC, en la que participaron OSITRAN, Indecopi, Perurail y el concesionario de la vía

Investigación en curso por choque

PeruRail responsabiliza a Inca Rail por choque de trenes en Machu Picchu

En su pronunciamiento, la empresa destacó que activó de inmediato los protocolos de emergencia, brindó primeros auxilios en el lugar y dispuso la evacuación de los heridos en autovagones propios

PeruRail responsabiliza a Inca Rail

Nueva versión del enfrentamiento en Pataz: presunto asalto en bocamina dejó tres mineros ilegales muertos

El analista en seguridad Pedro Yaranga señaló que el ataque se registró en una zona que, por su ubicación estratégica, debería contar con un resguardo permanente del Estado

Nueva versión del enfrentamiento en

Turismo en Arequipa: Monasterio de Santa Catalina registra repunte de visitantes en 2025

El complejo religioso, fundado en 1579, incorporó cinco nuevas salas museográficas restauradas con documentos originales y piezas patrimoniales del propio monasterio

Turismo en Arequipa: Monasterio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

No admiten candidatura de fiscal

No admiten candidatura de fiscal Sandra Castro: JEE advierte que tuvo que renunciar para postular

Elecciones 2026: JNE puede excluir candidatos con sentencias no declaradas hasta un día antes de los comicios

JEE no admite candidatura de Mario Vizcarra al Senado por su sentencia por peculado

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

ENTRETENIMIENTO

BTS confirma gira mundial y

BTS confirma gira mundial y nuevo álbum para este 2026: Anuncio entusiasma a fans peruanos que esperan concierto en Lima

Youna conmueve con emotivo mensaje de Año Nuevo tras revelar su lucha contra la leucemia: “El amor siempre será la mejor opción”

Milett Figueroa recibe el 2026 sin Marcelo Tinelli y despierta rumores sobre su relación

Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje de fortaleza tras el regreso de su cáncer: “He llorado de alegría y tristeza”

De estrella televisiva a vendedor ambulante: Santiago Suárez ahora se dedica a vender marcianos para poder sobrevivir

DEPORTES

Eddie Fleischman arremetió contra Franco

Eddie Fleischman arremetió contra Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Tendencia heredada de Jean Ferrari”

FC Cajamarca afianza su ambicioso proyecto deportivo con la llegada de Tomás Andrade, ‘10′ formado en River Plate y campeón de Copa Sudamericana

Mr Peet reveló que Alianza Lima tiene “negociaciones avanzadas” con jugador de selección de Conmebol: “Lo ha solicitado Pablo Guede”

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”