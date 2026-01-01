José Jerí y el 2025: oportunidades, agenda y un nuevo ritmo en el Ejecutivo

José Jerí y el inicio de un gobierno “a toda máquina” en medio de crisis, contradicciones y alta expectativa ciudadana

En octubre de 2025, el escenario político del Perú vivió un giro significativo con la llegada de José Jerí Oré a la presidencia de la República, en medio de una profunda crisis política y bajo el mecanismo de sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte. Con treinta y ocho años, Jerí se convirtió en el tercer presidente más joven en la historia del país y en el séptimo mandatario en menos de una década, una cifra que grafica con claridad la inestabilidad del periodo reciente. El nuevo jefe del Estado planteó desde el inicio un ritmo renovado para la gestión pública y definió la seguridad ciudadana, junto con una comunicación institucional distintiva, como los ejes prioritarios de su administración.

Ascenso y perfil disruptivo de José Jerí

madrugada del 10 de octubre. A diferencia de sus antecesores inmediatos, llegó al poder sin esposa ni hijos y declaró públicamente su fe católica, una combinación poco habitual entre quienes han ocupado la primera magistratura del país. Nacido en Lima en 1986, inició su trayectoria política en 2013 dentro de las filas de Somos Perú, partido en el que desempeñó cargos internos relevantes antes de llegar al Parlamento como congresista accesitario en 2021, luego de la José Jerí asumió la presidencia desde la titularidad del Congreso, tras una decisión unánime de los legisladores durante la. A diferencia de sus antecesores inmediatos, llegó al poder sin esposa ni hijos y declaró públicamente su fe católica, una combinación poco habitual entre quienes han ocupado la primera magistratura del país.inició su trayectoria política en 2013 dentro de las filas de, partido en el que desempeñó cargos internos relevantes antes de llegar al Parlamento como congresista accesitario en 2021, luego de la inhabilitación de Martín Vizcarra.

José Jerí toma juramento como presidente de la Nación en el Congreso de la República. Congreso TV

Durante su paso por el Legislativo, presidió la Comisión de Presupuesto, fue vocero de su bancada y respaldó iniciativas vinculadas a seguridad ciudadana, transparencia y descentralización. No obstante, su carrera política también ha estado marcada por episodios controvertidos. En febrero de 2022 fue captado celebrando en un bar durante las restricciones sanitarias impuestas por la emergencia del COVID-19. Más adelante, en enero de 2025, enfrentó una denuncia por violación sexual tras una reunión en Canta, caso que la fiscalía archivó por falta de pruebas dos meses antes de que accediera a la presidencia.

Pese al archivo fiscal, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos mantuvieron cuestionamientos sobre su idoneidad y liderazgo. Asimismo, investigaciones periodísticas han puesto bajo la lupa presuntos casos de enriquecimiento ilícito y pagos irregulares durante su gestión legislativa, asuntos que continúan formando parte del debate público.

José Jerí visitó tacna para confirmar obras. Foto: Andina

Primeras acciones y prioridad en seguridad

Las primeras decisiones de José Jerí al frente del Ejecutivo estuvieron orientadas a enfrentar la criminalidad organizada y reforzar el control estatal en los establecimientos penitenciarios. Incluso antes de culminar la designación de su gabinete, encabezó un megaoperativo simultáneo en cuatro penales: Ancón I, Lurigancho, Trujillo y Challapalca, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú.

Las intervenciones, ejecutadas desde la madrugada y con supervisión directa del mandatario en los penales de Lima, tuvieron como objetivo fortalecer el control interno y desarticular redes criminales que operan desde las cárceles. El jefe del INPE anunció la aplicación de un régimen más severo para los cabecillas vinculados a delitos graves, con restricciones a visitas y comunicaciones.

Durante su encuentro con alcaldes de Lima Metropolitana, el presidente encargado, José Jerí, lanzó una advertencia a los criminales al interior de las cárceles del Perú. (Video: TV Perú)

Días después, Jerí confirmó la presentación de un plan integral contra la delincuencia, que contempla la reestructuración del INPE y posibles reemplazos de autoridades penitenciarias que no cumplan con los nuevos objetivos. También destacó la necesidad de cooperación regional, con énfasis en la coordinación binacional con Chile para enfrentar los flujos migratorios irregulares. Entre las primeras iniciativas figuran la articulación con gremios de transportistas y la entrega de bonos económicos a víctimas de extorsión, como parte de una estrategia conjunta con gobiernos locales y regionales.

Sin embargo, el discurso del mandatario ante las cámaras ha sido cuestionado por contradecir algunas de sus acciones. Cuando era congresista, Jerí Oré votó a favor de las denominadas leyes pro crimen organizado y, al ser consultado al respecto, justificó su posición. Asimismo, recientemente firmó un decreto supremo que declara de interés nacional la construcción de una autopista en una zona donde se han reportado actividades de narcotráfico, minería ilegal y contrabando.

Otra contradicción señalada es el respaldo de la bancada de Somos Perú a la ampliación del Reinfo, pese a las advertencias de especialistas sobre los riesgos de una nueva prórroga. Pese a ello, Jerí Oré aseguró que el legado de su gobierno será la implementación de un Plan Nacional de Seguridad, cuya presentación está prevista para la segunda semana de enero.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno y el respaldo expreso del presidente José Jerí. Foto: Presidencia

Crisis y desafíos inmediatos

El inicio del gobierno de Jerí estuvo marcado por un clima de agitación social y política. La primera manifestación masiva contra su gestión, realizada el 15 de octubre en Lima, culminó con la muerte del músico Eduardo Ruíz Sanz y dejó más de cien personas heridas. Las denuncias constitucionales alcanzaron al presidente, al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

La conformación del gabinete ministerial se retrasó varios días y recibió críticas por el perfil de sus integrantes, en un contexto marcado por rumores de renuncias y cuestionamientos sobre la capacidad del Ejecutivo para responder a la crisis social. Aunque se anunció la conformación de un “gabinete de reconciliación nacional”, las tensiones no desaparecieron.

(Video: Macronorte.pe)

De manera paralela, la administración Jerí debió afrontar emergencias como el incendio en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, situación que obligó al presidente a desplazarse personalmente a la zona para supervisar las labores de atención y coordinación con las autoridades locales.

Innovaciones en comunicación y “marca de gobierno”

Con la intención de diferenciarse de gestiones anteriores, José Jerí dispuso la implementación oficial del eslogan «¡El Perú a toda máquina!» en toda la comunicación institucional durante 2026. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, la frase busca reflejar una administración en “movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia”. El desarrollo visual del logo y los lineamientos para su uso quedaron bajo responsabilidad de dicha secretaría.

El impacto del eslogan trascendió el ámbito institucional y se viralizó en redes sociales. En actividades públicas, como la realizada en el distrito limeño de Comas, Jerí fue invitado a sumarse a una coreografía de la canción «La Máquina», popularizada en TikTok por el influencer Martín Palacios, conocido por su notable parecido físico con el presidente. A través de videos, desafíos virales y contenidos humorísticos, Palacios contribuyó a insertar la marca gubernamental en la cultura digital y popular.

'El Perú a toda máquina'. El nuevo eslogan del gobierno.- Foto: Andina / captura

Retos a futuro

El paso de José Jerí por la presidencia representa, al mismo tiempo, una ventana de oportunidad y un conjunto de desafíos significativos. El mandatario enfrenta presiones ciudadanas y de especialistas para consolidar liderazgo en materia de seguridad, estabilizar el escenario político y recuperar la confianza pública.

En medio de debates y controversias persistentes, Jerí busca imponer un ritmo de gestión distinto que permita sentar bases institucionales más sólidas. Las decisiones adoptadas en los primeros meses de su mandato serán determinantes no solo para su gobernabilidad, sino también para el futuro inmediato del país.