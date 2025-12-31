Recetas para la resaca post celebraciones de Año Nuevo

La comida puede convertirse en un apoyo clave para ayudar al cuerpo a restablecer su balance y bienestar después de una velada de Año Nuevo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las celebraciones de Año Nuevo suelen dejar recuerdos inolvidables, pero también pueden venir acompañadas de malestares físicos al día siguiente. Tras una noche de brindis, desvelos y excesos, la resaca se convierte en una experiencia común que afecta el ánimo y la energía con la que se inicia el nuevo año.

Frente a ese escenario, la alimentación puede ser una gran aliada para recuperar el equilibrio del organismo el 1 de enero. Algunas recetas sencillas, nutritivas y fáciles de preparar ayudan a hidratar, aliviar el malestar y devolver vitalidad, convirtiéndose en una alternativa práctica para sobrellevar la resaca post celebraciones y retomar la rutina con mayor bienestar.

Caldo de gallina con verduras y fideos

Este clásico casero no solo reconforta, sino que hidrata profundamente, algo esencial porque el alcohol actúa como diurético y provoca deshidratación, que contribuye al dolor de cabeza y la fatiga al día siguiente.

Prepara un caldo nutritivo con pollo, zanahoria, apio y fideos cocidos lentamente. El caldo caliente permite la absorción de líquidos con suavidad cuando tu apetito está bajo, y la sal natural aporta sodio, un electrolito que ayuda a retener agua y restablecer el equilibrio de fluidos. Las verduras aportan vitaminas y minerales adicionales que apoyan el sistema inmunológico y ayudan a reducir la inflamación que acompaña a la resaca.

Aguadito de pollo peruano

El aguadito es una sopa contundente típica del Perú, ideal tras una noche de fiesta porque combina proteínas completas del pollo, carbohidratos del arroz y verduras ricas en micronutrientes que ayudan a estabilizar los niveles de energía.

El aguadito, sopa peruana tradicional, es ideal tras una noche de fiesta porque aporta proteínas, energía y nutrientes que ayudan a recuperar fuerzas. Foto: Recetas Nestlé

La base de caldo caliente rehidrata y repone sales minerales, mientras que el arroz aporta carbohidratos que elevan suavemente el azúcar en sangre, combatiendo la debilidad y el temblor que puede causar el alcohol. El culantro y otras hierbas aromáticas no solo dan sabor, sino que añaden antioxidantes que alivian el estrés oxidativo durante la recuperación.

Batido de plátano, agua de coco y miel

Cuando se trata de reponer electrolitos rápidamente, un batido fresco es ideal. Los plátanos son ricos en potasio, un mineral que se pierde con la ingesta de alcohol y que es clave para la función muscular y nerviosa normal.

Mezcla un plátano maduro, agua de coco natural y una cucharadita de miel. El agua de coco aporta sodio y potasio natural para reequilibrar los electrolitos, y la miel añade azúcares simples que ayudan a subir el nivel de glucosa en sangre de forma rápida y aliviar la sensación de debilidad. Es una mezcla hidratante y suave para un estómago sensible.

Avena caliente con frutas y jengibre

Un tazón de avena tibia puede ser especialmente útil cuando te falta energía y tienes el estómago delicado. La avena es fácil de digerir y rica en carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B, nutrientes que ayudan a estabilizar el azúcar en sangre y apoyar el metabolismo general después del consumo de alcohol.

Añade trozos de fruta fresca (como banana o manzana) para aportar agua, fibra y antioxidantes, y un toque de jengibre rallado para calmar las náuseas, ya que se sabe que el jengibre ayuda a reducir el malestar estomacal. Esta combinación reconforta y da una sensación de saciedad sin sobrecargar el sistema digestivo.

Un plato de avena caliente resulta muy beneficioso cuando el cansancio se hace sentir y el estómago está sensible. Foto: Alqueria

Jugo natural de naranja con un toque de limón y sal

En la mañana después de beber, rehidratarte con líquidos ricos en nutrientes puede acelerar tu recuperación. Los cítricos como la naranja proveen vitamina C y azúcares naturales que ayudan a recargar energía y apoyar al hígado en su función de detoxificación.

Exprime jugo de naranja y un chorrito de limón, y si quieres puedes añadir una pizca de sal para ayudar a retener líquidos y reponer el sodio perdido. Este jugo no solo te hidrata, sino que por su contenido de agua, vitamina C y minerales ayuda a reducir la sensación de fatiga y el malestar general asociado con la resaca.

Junto con estas recetas, beber muchísima agua durante el día después de la fiesta y descansar bien son claves para recuperarte más rápido, ya que la deshidratación y los bajos niveles de azúcar en sangre son dos de los factores principales que intensifican los síntomas de la resaca.