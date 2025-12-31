Lo que dejó el 2025 en materia laboral: un año de cambios normativos y reformas clave para el Perú

El año 2025 marcó una transformación histórica en la legislación laboral peruana, con nuevas obligaciones para trabajadores y empleadores.

El año 2025 cerró con un intenso calendario de reformas y ajustes en materia laboral en Perú, marcando el escenario para el inicio de un 2026 con nuevas reglas y retos tanto para empleadores como para trabajadores.

El abogado laboralista Germán Lora, socio del Estudio Damma Legal Advisors, realizó un balance de los principales dispositivos legales que entraron en vigor durante el año, destacando el impacto de cada uno en la dinámica laboral y previsional del país.

Las mujeres gestantes afiliadas a EsSalud acceden de inmediato a prestaciones médicas

Uno de los primeros cambios relevantes se dio en enero con la modificación del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, que garantizó el acceso inmediato a las prestaciones de salud para mujeres gestantes afiliadas a EsSalud.

A ello se sumó la Resolución 11-2025/SEL-INDECOPI, que eliminó como barrera burocrática la exigencia de validar el certificado médico de incapacidad ante EsSalud dentro de los primeros 30 días hábiles de su emisión, facilitando trámites para los trabajadores.

En el ámbito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el año 2025 estuvo marcado por la autorización del retiro del 100% de este beneficio para casos de diagnóstico de enfermedad terminal o cáncer.

Además, se dispuso la libre disposición de la CTS por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que otorga mayor liquidez y flexibilidad financiera a los trabajadores en situación crítica.

¿Incentivos para miembros de mesa a nivel laboral?

Durante febrero, la Ley 32231 y el Decreto Supremo 1-2025-TR instituyeron incentivos para quienes cumplan función de miembro de mesa en procesos electorales, incluyendo un día de descanso remunerado no compensable, lo que reconoce la importancia de la participación ciudadana en la democracia.

Por otro lado, en mayo, el Decreto Supremo 3-2025-TR y la Ley 32322 sentaron las bases para un nuevo marco regulatorio de la micro y pequeña empresa (MYPE), abarcando desde el régimen laboral y tributario hasta el acceso al financiamiento y a los mercados.

Sin embargo, el reglamento que habilita la vigencia integral de esta ley aún está pendiente, a pesar de que el plazo para su publicación venció en agosto. Por otro lado, la Ley 32353 eliminó la obligación para empresas con más de 100 trabajadores de contar con una asistenta social diplomada en su área de relaciones industriales.

El pago de haberes podrá realizarse vía billeteras en Perú

El avance en digitalización se reflejó en junio con la habilitación de la billetera digital para el pago de haberes y otras obligaciones laborales, tanto en el sector público como privado.

En julio, la Ley 32413 declaró nulo el despido motivado por diagnóstico de cáncer y extendió a trabajadores en periodo de prueba, tiempo parcial o cargos de confianza la protección ante tal causal. Además, impuso la obligación de readaptar el puesto de trabajo sin reducción salarial si la condición física o cognitiva del trabajador lo requiere.

La digitalización laboral permitió el uso de billeteras digitales para el pago de haberes, agilizando las transacciones en sectores público y privado desde junio.

Se reforma la ley de AFP y el uso de Inteligencia artificial

En septiembre, la Ley 32431 aprobó el Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, introduciendo la afiliación obligatoria para mayores de 18 años y la obligación del empleador de verificar dicha afiliación.

Adicionalmente, el Decreto Supremo 189-2025-EF reguló el uso de inteligencia artificial en el país, clasificando los sistemas según su nivel de riesgo y prohibiendo aquellos de uso indebido.

La UIT se incrementa a S/5.500 en 2026 tras modificaciones legales

Finalmente, el cierre del año trajo consigo un nuevo valor para la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que ascenderá a S/5.500 desde el 1 de enero de 2026, explica Lora.

También se autorizó un nuevo retiro extraordinario de hasta cuatro UIT de los fondos de pensiones del SPP, flexibilizando aún más el acceso a estos recursos. Finalmente, se modificó el Reglamento de la Ley de CTS para ampliar el acceso a este beneficio en casos de enfermedad grave.