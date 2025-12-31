Cajas Municipales: SBS modifica reglas para la elección de directores tras cambios en la Ley de Endeudamiento

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP refuerza la transparencia en la elección de directores de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó una serie de modificaciones al Reglamento para la Elección de los Representantes ante el Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), con el objetivo de adecuar el marco normativo a los recientes cambios introducidos por la Ley N° 32515 y fortalecer el gobierno corporativo de estas instituciones.

Las nuevas disposiciones, contenidas en la Resolución SBS N° 5788-2015 publicada en el Diario Oficial El Peruano, buscan mejorar la transparencia, continuidad y profesionalización en la selección de los directores de las CMAC, pese a que, en su momento, fueron duramente cuestionadas por las propias instituciones.

SBS modifica reglamento para elección de directores en cajas municipales

Entre los principales cambios figura la adecuación del proceso de designación y nominación de directores, incorporando criterios de idoneidad moral y técnica para todos los candidatos. Este requisito será obligatorio y sin excepciones, según lo dispuesto por la normativa.

Además, se establece que el presidente del Directorio deberá cumplir con los mismos estándares de idoneidad moral para asegurar la integridad y confianza en la gestión de las cajas municipales.

Un aspecto relevante de la modificación es la participación formal del Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción en la selección del representante de los pequeños comerciantes y productores dentro del ámbito territorial de la respectiva CMAC.

Ministerio de la Producción participará en la designación de representantes en cajas municipales

Esta medida, explica la SBS, se alinea con el rol institucional del Viceministerio, que ya tiene a su cargo procesos similares en otras entidades públicas. Su inclusión en el proceso busca garantizar una representación adecuada y especializada de las micro y pequeñas empresas en los directorios.

La nueva regulación también introduce mecanismos para afianzar la continuidad operativa de los directorios de las CMAC. En caso de remoción de algún miembro, se dispone que el directorio continúe en funciones hasta que se designe al reemplazo, con el propósito de mantener el quórum necesario para la toma oportuna de decisiones.

Este movimiento, que cumple con una cuestionada disposición introducida por el Congreso de la República ne la Ley de Endeudamiento, pretende evitar vacíos prolongados en la gestión y asegurar la estabilidad en la administración de las instituciones financieras municipales, según la SBS.

Todos los candidatos a directores de CMAC deben cumplir con estrictos requisitos de idoneidad moral y técnica según las nuevas disposiciones de la SBS.

SBS: Cajas municipales deberán cumplir nuevos estándares de integridad en sus directorios

Por otro lado, la SBS ha precisado y fortalecido el proceso de designación, ordenando los procedimientos de verificación y comunicación a cargo de la Unidad de Auditoría Interna de las CMAC. Se establece un protocolo claro para la evaluación de los candidatos y para la comunicación de las decisiones adoptadas, lo que contribuirá a una mayor transparencia en la gestión interna.

Asimismo, la resolución regula el proceso de nominación de representantes en aquellas CMAC que cuentan con participación de terceros accionistas, fijando reglas que permitan una selección ordenada y acorde con los intereses de todos los grupos involucrados. Este punto es relevante en un contexto de creciente diversificación de la estructura accionarial de algunas cajas municipales, explicó.

Las modificaciones al reglamento responden a la necesidad de fortalecer la confianza pública en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, instituciones que cumplen un papel clave en la inclusión financiera y el apoyo a micro y pequeños empresarios en el país. Con este marco, la SBS busca asegurar que la gestión de las CMAC se realice bajo estándares de integridad, transparencia y responsabilidad.

FEPCMAC denuncia “toma política” en los directorios de las cajas municipales

La decisión de modificar las reglas para la elección de directores en las Cajas Municipales fue cuestionada en su momento por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), que calificó la medida como una disposición introducida “de contrabando” por el Congreso y el Ejecutivo.

El gremio argumentó que los cambios se aprobaron tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y antes de que la nueva gestión del presidente José Jerí sancionara la Ley de Endeudamiento 2026, junto a la Ley de Equilibrio Fiscal y el Presupuesto Público para ese periodo.

Ante las críticas, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, descartó que exista injerencia sobre la autonomía de las cajas municipales, mientras que el presidente de la SBS, Sergio Espinosa, aseguró que la norma no vulnera la independencia institucional ni implica una toma política de los directorios, como sostuvo la FEPCMAC.