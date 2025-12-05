José Jerí consuma la captura de cajas municipales a través de la Ley de Endeudamiento: “Quieren tener un nuevo Petroperú”

La Ley 32515 modifica la gobernanza de las cajas municipales de ahorro y crédito, generando preocupación en el sistema microfinanciero peruano.

La reciente promulgación de la Ley 32515, Ley de Endeudamiento del Sector Público para 2026, ha generado alertas en el sistema microfinanciero peruano luego de que se modificara la gobernanza de las cajas municipales de ahorro y crédito mediante una disposición transitoria.

De acuerdo con declaraciones de Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), la medida habilita al viceministro de Mypes del Ministerio de la Producción (PRODUCE) para designar directamente directores en los consejos de administración de las cajas, eliminando la participación tradicional de gremios representativos de las micro y pequeñas empresas.

Nueva ley permite al Ejecutivo controlar directorios de cajas municipales

Solís detalló que la disposición fue incluida en la norma “entre gallos y medianoche”, sin previo aviso y en el marco de una ley ajena al sistema financiero y la propia Ley de Endeudamiento. Según el directivo, congresistas contactados por la federación aseguran que fueron sorprendidos y que no se les anticipó la inclusión del cambio en la ley promulgada oficialmente el 4 de diciembre.

Solís recordó que la expresidenta vacada Dina Boluarte no había dado curso a este esquema, pero el actual presidente interino José Jerí impulsó la reforma en contubernio con el congresista Illich López, replicando una estrategia anterior que pretendía otorgar representación a la extinta organización CONACO en los directorios de las cajas.

El viceministro de Mypes de PRODUCE podrá designar a los directores de las cajas municipales, desplazando a los representantes de las Mypes.

“Lamentablemente, donde manda capitán, no gobierna marinero”, dijo Solís en conferencia de prensa en alusión al rol que ha cumplido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la aprobación de los cambios a la Ley de Endeudamiento. Los cambios se concretaron el pasado 26 de noviembre, precisamente cuando se encontraba en pleno debate. La SBS tampoco fue consultada sobre la modificación exprés.

“Lo que no logró con CONACO, José Jerí lo consuma ahora usando el viceministerio de Mypes para imponer directores en las cajas municipales. Le están quitando el asiento a las Mypes para meter un actor político, y eso atenta contra la gobernanza de las cajas municipales”, agregó.

José Jerí e Illich López contraatacan contra la autonomía de las cajas municipales

De acuerdo con la Fepcmac, esta maniobra política amenaza la autonomía y la gobernanza que han distinguido al sistema de cajas municipales, entidades clave que al cierre de 2025 concentran más del 50% de los créditos de las mypes del país y administran una cartera superior a S/37.000 millones.

Actualmente, los directorios de las cajas incorporaban cuatro miembros designados por la sociedad civil —incluida la representación gremial de Mypes—, uno por el clero, uno por la Cámara de Comercio local y uno por la estatal COFIDE, sistema que según Solís limita el control de intereses políticos y ha sido fundamental para el desarrollo y la confianza en estas instituciones.

La Fepcmac advierte que la nueva norma pone en riesgo la autonomía y gestión de las cajas municipales, que administran más de S/37.000 millones.

“El propósito perverso es evidente: reemplazar a los representantes legítimos de las Mypes por operadores políticos del Ejecutivo, con riesgo de replicar errores de otras empresas estatales como Petroperú, donde los directorios se modifican a discreción del gobierno”, afirmó Solís en rueda de prensa, recogida por Infobae Perú.

Según datos de la federación, al mes de octubre de 2025 las cajas acumulaban utilidades por S/620 millones, más de 100% de avance en comparación al año anterior y ubicándose en el top cinco de entidades más rentables del país, por encima de bancos como Interbank y BBVA.

Cajas municipales en Perú, bajo amenaza por reforma de directorios

El presidente de la Fepcmac remarcó que la acción, introducida tras el fracaso de una iniciativa previa en el Congreso, debilita la transparencia y la competitividad, pues las cajas compiten en igualdad de condiciones con la banca privada y se sostienen con autonomía financiera y administrativa fuera del sistema presupuestario estatal.

Desde el área legal de la federación, Rolando Reaño Vidal explicó que la inclusión subrepticia de la norma en la ley de Endeudamiento Público constituye una práctica irregular que vulnera la Constitución, particularmente el principio de igualdad entre públicos y privados en la gestión de empresas.

MEF cambió a última hora la Ley de Endeudamiento. La inclusión de la disposición en la Ley 32515 se realizó sin aviso previo y fuera del marco del sistema financiero, según la Fepcmac.

“La Federación ya coordina con el Colegio de Abogados de Lima la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque la norma resta garantías de gobernanza democrática y acceso representativo de los gremios de las Mypes a los directorios”, detalló Reaño.

La Fepcmac concluyó que la autonomía y la gobernanza han asegurado el éxito de las cajas, representando hoy casi el 12% del sistema financiero nacional, frente al 1% de hace una década. Por tal motivo, la federeación demandó a la sociedad y al sector privado a oponerse al avance de la intromisión política y proteger un modelo validado por resultados y altas calificaciones de gobierno corporativo, premiado como modelo de incls¿usión financiera en la región.