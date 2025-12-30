Perú

Dueño de carretilla de ceviche decomisada en San Isidro revela que es la cuarta vez que le quitan su puesto

La intervención de dos fiscalizadores municipales en San Isidro, captados en video mientras consumían ceviche incautado a un vendedor ambulante, desató indignación y llevó a la separación de los agentes

Dos fiscalizadores de la Municipalidad de San Isidro fueron despedidos tras ser grabados por un vecino comiéndose el ceviche que le habían decomisado a un vendedor ambulante. El video se viralizó rápidamente, generando indignación general. - América Noticias

Un operativo de fiscalización de la municipalidad en San Isidro generó polémica tras difundirse un video donde dos inspectores municipales aparecen comiendo ceviche decomisado dentro de un camión oficial. El incidente se registró , en la esquina de las avenidas Javier Prado Este y Ricardo Rivera Navarrete, en el límite con Lince. El material audiovisual, grabado por un vecino y compartido en redes sociales, muestra a los agentes luego de confiscar la carretilla de un vendedor ambulante, lo que provocó malestar entre los residentes y reavivó el debate sobre los procedimientos de fiscalización en la ciudad.

La Municipalidad de San Isidro intervino una carretilla de ceviche al paso, argumentando la falta de permisos o el incumplimiento de las normas municipales. Sin embargo, la situación escaló cuando los dos agentes fueron identificados en el video mientras ingerían el producto decomisado, lo que motivó reclamos inmediatos en redes sociales y entre residentes del distrito.

“Es la cuarta carretilla que me quitan”

Brian Rojas, el dueño de la carretilla, relató cómo ocurrió la intervención: “Yo pensaba que era en Lince, pero ahí era en San Isidro entre Lince. Me la quitaron y no sabía qué hacer, solo fui preguntando hasta que encontré mi carreta”, explicó Rojas. El joven, natural de Huancavelica y padre de dos hijos, lleva un año vendiendo ceviche en la zona y, si bien es la primera vez que sufre un decomiso en San Isidro, ya había enfrentado tres decomisos anteriores en La Victoria, todos a manos de serenos de ese distrito. “En La Victoria me quitaron como tres carretillas, pero igual sigo, sigo luchando”, señaló.

El video de dos fiscalizadores
El video de dos fiscalizadores de San Isidro comiendo ceviche incautado desató indignación y sanciones inmediatas. - América Noticias

Rojas comenzó su carrera laboral lavando platos en una cevichería. Con el tiempo aprendió el oficio y, tras cuatro años trabajando en La Victoria, se trasladó a Lince. Desde entonces, se ha visto obligado a reponer sus herramientas de trabajo en repetidas ocasiones. “Tres carretas me han quitado en La Victoria y ahora en San Isidro, pero sigo comprando otro para poder seguir vendiendo, para poder sostener a mi familia”, afirmó, dejando claro que las intervenciones no han detenido su esfuerzo diario.

Indignación vecinal y respuesta municipal

El video que captó a los agentes comiendo el ceviche decomisado se viralizó, provocando una ola de comentarios críticos en redes sociales. Mensajes como “Tienen que pagarle al dueño, sino tienen que denunciarlos” y “Identifiquen a los serenos y háganlo público” reflejaron el sentir de la comunidad ante el uso indebido de productos incautados durante un operativo oficial.

Ante la presión pública, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado en el que informó sobre la inmediata separación de los dos agentes involucrados y la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario. La institución aseguró: “Se ha dispuesto la separación inmediata de los agentes involucrados. Asimismo, se ha ordenado el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) correspondiente para aplicar la máxima sanción posible, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse por esta inconducta”.

Brian Rojas, vendedor de ceviche,
Brian Rojas, vendedor de ceviche, afirma que en La Victoria ya perdió tres carretillas por operativos municipales. - América Noticias

Persistencia frente a la adversidad

Rojas contó que, tras la intervención, los agentes intentaron intimidarlo con la amenaza de una multa para recuperar su carretilla, pero fue gracias al video difundido por el vecino que pudo retirarla sin costo. “Me dijeron que iba a pagar una multa alta, pero luego vinieron sus jefes, hablaron y me devolvieron la carreta”, detalló.

El comerciante inicia su jornada a las seis de la mañana y vende ceviche entre las diez y las dos de la tarde. Su meta es abrir un local propio y dejar atrás la incertidumbre de trabajar en la vía pública. Mientras tanto, la controversia ha puesto en el centro del debate la necesidad de mayor supervisión y transparencia en los operativos municipales y el respeto por los derechos de los trabajadores informales, quienes enfrentan la pérdida de sus herramientas de trabajo y, en muchos casos, el sustento de sus familias.

