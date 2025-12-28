Certamen de belleza en Cajamarca termina en tragedia: presentador muere electrocutado frente al público

Comunicador muere en Chota tras sufrir descarga eléctrica cuando presentaba certamen de belleza ante decenas de asistentes. Fuente: X / @JaimeHerreraCaj

La comunidad de Conchán, en el distrito de Chota, Cajamarca, permanece consternada tras la muerte de Elber Paredes Mejía, reconocido comunicador local de 34 años, quien perdió la vida durante la conducción de un certamen de belleza. El trágico suceso, ocurrido en una zona rural del distrito, dejó en la orfandad a un menor de 9 años y ha provocado una ola de indignación y reclamos en la localidad.

El accidente se produjo cuando el presentador se encontraba sobre la tarima del escenario instalado para el evento. Según testigos, al tocar una de las estructuras metálicas, Paredes Mejía recibió una descarga eléctrica que lo dejó inmóvil, ante la mirada impotente del público y los organizadores. A pesar de la intervención de un trabajador que logró separarlo de la barra metálica, el comunicador falleció minutos después debido a la electrocución.

Las imágenes del momento, captadas en video y difundidas en redes sociales, han profundizado el impacto entre los habitantes de Chota, quienes demandan respuestas y una exhaustiva investigación sobre las condiciones en que se desarrolló el evento.

Las circunstancias exactas del accidente en el certamen en Chota

El trágico incidente tuvo lugar mientras Elber Paredes Mejía dirigía un certamen de belleza local desde una tarima ubicada en una zona rural de Conchán. Durante su intervención, el presentador se acercó a un lateral del estrado y, al apoyarse en uno de los fierros de la estructura, sufrió una descarga eléctrica. Testigos relataron que el comunicador quedó paralizado mientras la corriente recorría su cuerpo, generando escenas de desesperación y preocupación entre los asistentes.

Elber Paredes Mejía, de 34 años, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras presentaba un certamen de belleza en Chota. Foto: Composición Infobae Perú

Uno de los trabajadores, que subía en ese momento al escenario, advirtió la gravedad de la situación y logró apartar a Paredes Mejía de la estructura metálica, interrumpiendo el contacto con la electricidad. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para revertir las consecuencias del accidente.

El deceso se produjo pocos minutos después del incidente, a pesar de los esfuerzos realizados en el lugar. El momento exacto del accidente quedó registrado en video, lo que permitió reconstruir los hechos y evidenciar la falta de reacción inmediata por parte de los responsables del evento. Las imágenes generaron profundo dolor y preocupación en la población local.

La difusión de los videos en plataformas digitales no solo multiplicó el impacto emocional, sino que también encendió el debate sobre las condiciones de seguridad en los espectáculos públicos de la región. La comunidad exige respuestas ante la magnitud de la tragedia y la aparente falta de previsión por parte de los organizadores.

Familiares exigen investigación

Tras el fallecimiento de Elber Paredes Mejía, los familiares del comunicador demandaron públicamente que se realice una investigación a fondo para determinar las responsabilidades en el caso. De acuerdo con Perú 21 y Diario Correo, los allegados sostienen que existieron presuntas irregularidades en las medidas de seguridad del escenario y que la organización habría incurrido en descuidos que pusieron en riesgo la vida de los participantes y asistentes.

La comunidad de Conchán exige respuestas y una investigación exhaustiva tras la muerte del comunicador, ocurrida durante un evento. Foto: Ventana Informativa Digital

Los parientes han solicitado la intervención de las autoridades competentes para que se esclarezcan las causas del accidente y se establezcan sanciones en caso de comprobarse negligencias. Además, resaltaron la importancia de que este hecho sirva como precedente para que no se repitan tragedias similares en eventos públicos de la región.

El pedido de la familia fue respaldado por diversos sectores de la comunidad de Conchán, quienes se sumaron a la exigencia de una pronta y objetiva investigación. Vecinos y usuarios en redes sociales expresaron su indignación por la aparente ausencia de protocolos de seguridad y la falta de supervisión en el montaje del escenario.

Las autoridades locales informaron que ya se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y verificar si hubo fallas en la instalación eléctrica o incumplimiento de normativas por parte de la organización del certamen. Mientras tanto, el caso de Elber Paredes Mejía se ha convertido en un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar condiciones básicas de seguridad en todo tipo de espectáculos públicos en la región.