Mariella Zanetti revela por qué no quiere volver a trabajar con Mónica Cabrejos: “No me gustó su forma de cobrar”

Mariella Zanetti revela terrible episodio con Mónica Cabrejos tras distanciamiento. | YouTube.

Mariella Zanetti ha revelado detalles sobre su compleja relación con Mónica Cabrejos, con quien compartió pantalla en ‘JB Noticias’ durante varios años. Según la exbailarina, el distanciamiento surgió por razones personales y profesionales, y ha dejado claro que no trabajaría nuevamente con Cabrejos.

Durante una conversación en el podcast ‘La Capilla’ de Andrea Llosa, Zanetti explicó que la relación se complicó cuando le pidió un préstamo a su excompañera de trabajo. En ese entonces, ella necesitaba dinero urgentemente para una operación de su madre y acudió a Cabrejos, quien ganaba más que los demás miembros del elenco. De acuerdo con Zanetti, no fue Mónica quien le prestó el dinero, sino la pareja de esta. Pero lo que realmente molestó a Zanetti fue la manera en que Cabrejos le reclamó el dinero prestado.

De acuerdo a la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos‘, el incidente en el que Cabrejos, delante de los compañeros de trabajo, la enfrentó con agresividad cuando vio que llevaba unas zapatillas nuevas, asumiendo que ella había usado el dinero del préstamo para comprarlas. Zanetti respondió explicando que las zapatillas eran un regalo de su entonces enamorado, y que no las había comprado ella misma.

Mariella Zanetti revela cómo su hija se enteró de que Farid Ode le fue infiel:(Captura: Estás en todas)

“Tenía un enamorado que me regaló unas zapatillas y un día me los puse y delante de todo el mundo me arrinconó y con lisuras me dijo: “No tienes…para pagarme pero sí para comprarte zapatillas”. Tanto así que Jorge y los del elenco se solidarizaron conmigo. Le pagué”, comentó.

Este conflicto generó una ola de apoyo de sus colegas hacia Zanetti, incluyendo al comediante Jorge Benavides, quien incluso se ofreció a saldar la deuda. Sin embargo, Zanetti enfatizó que logró pagar el préstamo por su cuenta.

La actriz también mencionó que se ha sentido atacada por Cabrejos en varias ocasiones. Según Zanetti, Cabrejos ha expresado comentarios negativos sobre ella sin motivo aparente, lo cual ha afectado su amistad y ha impedido cualquier reconciliación entre ambas figuras públicas.

“Ella no me llegó a prestar plata. Yo en ese evento cuando trabajábamos en JB necesitaba plata porque mi mamá necesitaba una operación a la cabeza. Ella no me prestó, sino su pareja. No me gustó la forma en que me lo cobró”, dijo.

Mariella Zanetti tuvo un romance con un hombre adinerado. (YouTube)

Mariella Zanetti revela fuerte pelea con Tula Rodríguiez

En una reciente entrevista en el programa ‘Estás en Todas’, Mariella Zanetti habló abiertamente sobre una significativa pelea que tuvo con su amiga cercana, Tula Rodríguez. Aunque mencionó que siempre han tenido pequeños desacuerdos, recordó un conflicto en particular que marcó su amistad. La tensión surgió cuando Tula no aprobaba la relación de Zanetti con un hombre debido a su mala opinión sobre él.

Zanetti relató que la situación se agravó una noche en la que salieron juntas a una discoteca y se encontraron con ese hombre. La actriz explicó que, a pesar de la oposición de su amiga, decidió irse con él. Según Zanetti, Tula tenía un profundo resentimiento hacia su ex y trató de impedir a toda costa que se fueran juntos esa noche.

“Ellos se odiaban. Tula no me dejaba irme con él, pero al final me fui con él, ya que mi amiga no me dejaba en paz”, reveló Mariella Zanetti durante la entrevista, dejando en claro que la insistencia de Tula complicó aún más la situación. Este episodio puso a prueba su amistad, ya que ambas tenían puntos de vista muy distintos respecto a esa relación.

A pesar de este incidente, tanto Mariella Zanetti como Tula Rodríguez lograron superar sus diferencias con el tiempo. Zanetti recordó la situación como una anécdota de las tantas que han vivido juntas, reafirmando la fortaleza de su amistad, aunque en su momento el conflicto generó un distanciamiento temporal entre ambas.