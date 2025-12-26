Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija. IG

La tarde del 25 de diciembre, Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre por segunda vez.

El mensaje, cargado de emoción, generó una oleada de felicitaciones y comentarios en redes sociales, aunque también abrió la puerta a una gran pregunta: ¿quién es el padre de la nueva integrante de la familia?

¿Quién es el padre de su bebé?

Entre los cientos de mensajes de cariño, la curiosidad sobre el padre del bebé no tardó en hacerse tendencia. Comentarios como “¡Queremos saber quién es el afortunado!” inundaron sus publicaciones, buscando conocer más sobre la vida sentimental de la influencer, quien en los últimos años ha mantenido un perfil reservado respecto a sus relaciones.

Lejos de esquivar la pregunta, Darinka Ramírez respondió con sinceridad y un toque de misterio, revelando algunos detalles sobre el hombre que hoy comparte su vida:

“Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”, expresó la influencer.

Con estas palabras, dejó claro que el vínculo entre su pareja y su hija mayor ha sido fundamental para dar este paso y consolidar su nueva familia.

El tierno anuncio de su embarazo de Darinka Ramírez

Darinka compartió su felicidad con un mensaje que conmovió a su comunidad digital:

“El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y llena de mucho amor. Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa”.

La noticia confirmó que la hija que tuvo con Jefferson Farfán pronto tendrá una hermanita, lo que amplía la familia y despierta ilusión entre sus seguidores.

Darinka revela que tendrá una niña

El embarazo de Darinka marca una etapa de transformación y esperanza. La influencer ha compartido varias veces que su prioridad es el bienestar y la felicidad de su hija mayor, quien ahora se prepara para convertirse en hermana mayor. “Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor”, escribió Darinka, dejando ver la complicidad y alegría que vive su hogar en estos momentos.

La llegada de una nueva integrante a la familia no solo simboliza un nuevo comienzo, sino también la oportunidad de fortalecer los lazos y multiplicar el amor.

El silencio de Jefferson Farfán

Mientras la noticia del embarazo de Darinka Ramírez se hacía viral, muchos seguidores se preguntaron cómo reaccionaría Jefferson Farfán. El futbolista, conocido como la ‘Foquita’, no emitió comentarios directos sobre el tema. Sin embargo, poco después del anuncio, compartió en sus historias de Instagram una tierna foto disfrutando tiempo de calidad con sus hijas, Maialen y la pequeña de tres años que comparte con Darinka.

Las publicaciones de Farfán reflejan una postura de discreción y enfoque en la crianza, demostrando que prefiere vivir estos momentos en familia lejos del ruido mediático.

Una comunidad que acompaña y apoya

La noticia del embarazo de Darinka Ramírez despertó reacciones positivas entre sus seguidores, amigos y familiares. Mensajes de ánimo y buenos deseos inundaron sus redes: “Felicidades, Darinka, la esperamos con ansias”, Cuentas conmigo para lo que necesites”, “Tu hija será la mejor hermana mayor”

La calidez de la comunidad digital evidencia el cariño y la cercanía que Darinka ha construido en el tiempo, más allá de los titulares y las noticias alrededor de su vida personal.