Jefferson Farfán se reúne con su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez: “Te amo”

Jefferson Farfán se muestra más cercano a su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez. Infobae Perú / Captura: IG

La Navidad de este 25 de diciembre estuvo marcada por emociones encontradas para Jefferson Farfán, quien volvió a captar la atención pública tras reaparecer en redes sociales con una amorosa publicación junto a su hija Luana, fruto de su relación con Darinka Ramírez.

El gesto no pasó desapercibido, especialmente porque ocurrió horas después de que la influencer anunciara su segundo embarazo, noticia que dejó en shock a más de uno y generó una inmediata expectativa sobre la reacción del exfutbolista.

Fue Darinka Ramírez quien sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que luce una tierna pancita de embarazo, confirmando que espera a su segunda bebé, una niña. El anuncio, difundido en plena celebración navideña, estuvo cargado de emotividad y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. Sin embargo, un detalle no menor llamó poderosamente la atención: la identidad del padre permanece en total reserva, lo que desató especulaciones y una ola de comentarios en redes sociales.

Jefferson Farfán comparte con su pequeña

En medio de esa incertidumbre, muchos pusieron la mirada en Jefferson Farfán, padre de su hija menor, esperando una reacción pública tras la revelación. Aunque el exseleccionado nacional optó por no pronunciarse directamente sobre el embarazo, sí reapareció con una publicación que fue interpretada como una clara muestra de afecto y cercanía hacia su pequeña.

El exfutbolista compartió imágenes de Luana disfrutando de las fiestas navideñas en su casa, luego de que Darinka Ramírez le permitiera que la menor pase estas fechas especiales con él. En las fotografías, la niña aparece sonriente, rodeada de regalos y compartiendo momentos familiares, lo que evidenció un ambiente de tranquilidad y cercanía que contrasta con los episodios de tensión que ambos padres atravesaron meses atrás.

Una de las imágenes más comentadas fue aquella en la que Luana aparece junto a Maialén Farfán, la hija mayor del exjugador, protagonizando un emotivo reencuentro entre hermanas. La escena fue recibida con mensajes de ternura y apoyo por parte de los seguidores de Farfán, quienes destacaron la importancia del vínculo familiar más allá de las diferencias del pasado.

En otra fotografía, la menor aparece concentrada jugando con sus regalos navideños, mientras su padre, visiblemente conmovido, acompañó la imagen con un breve pero contundente mensaje: “Te amo”. Dos palabras que bastaron para generar impacto y que muchos interpretaron como una reafirmación del lazo que une a Farfán con su hija, especialmente en un contexto donde su rol como padre había sido duramente cuestionado.

Cabe recordar que la relación entre Farfán y Ramírez no siempre fue armoniosa. Meses atrás, la influencer denunció públicamente al exfutbolista por alimentos y régimen de visitas, señalando que se sentía sola en la crianza de la menor y cuestionando la ausencia del padre en momentos importantes. Estas declaraciones generaron una fuerte polémica y colocaron a “La Foquita” en el centro de duras críticas mediáticas.

Sin embargo, el escenario actual parece evidenciar un cambio significativo en la dinámica entre ambos. Según se ha podido apreciar, Darinka Ramírez no puso obstáculos para que Farfán comparta con su hija tanto en su cumpleaños como en Navidad, lo que ha sido interpretado como un avance importante en la relación parental. Este acercamiento sugiere una etapa de mayor diálogo y entendimiento, priorizando el bienestar de la menor por encima de los conflictos pasados.

A pesar de este contexto más conciliador, Jefferson Farfán evitó referirse al bebé en camino, quien será el futuro hermanito de Luana. Su silencio respecto al embarazo ha sido leído de distintas maneras: algunos consideran que se trata de respeto a la privacidad de Darinka Ramírez, mientras que otros creen que busca mantenerse al margen de una situación que no le compete directamente.

Por su parte, Darinka continúa recibiendo muestras de apoyo tras anunciar su embarazo, aunque sigue sin revelar la identidad del padre de su segunda hija. La influencer ha dejado entrever que se trata de un hombre que aprendió a amar a su primera hija y se ganó su corazón, marcando una diferencia con la percepción que muchos tuvieron sobre la relación de Farfán con la menor en el pasado.

