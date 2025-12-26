Tragedia en San Martín: Camión cisterna cae a un abismo y conductor fallece

Accidente en San Martín: chofer de camión muere tras caer al abismo en plena carretera| Fuente: América Noticias

Un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Pólvora, en la provincia de Tocache, región San Martín, dejó como saldo un fallecido y un herido grave. Un camión cisterna que transportaba brea cayó a un profundo abismo y terminó incendiado debido al impacto. Hasta ahora, las causas exactas del siniestro no han sido determinadas por los peritos.

El vehículo, destinado al transporte de materiales peligrosos, fue consumido por las llamas al llegar al fondo del barranco, propagadas rápidamente debido a la naturaleza de la carga que llevaba. Las imágenes obtenidas en la zona mostraron los restos carbonizados del camión entre la vegetación local.

El accidente tuvo lugar en una carretera reconocida por sus curvas pronunciadas y la dificultad que representa para los conductores de vehículos pesados. Se analiza si una posible falla mecánica, la falta de visibilidad y el mal estado de la vía influyeron en el accidente, aspectos que continuarán siendo evaluados en la investigación técnica en curso.

Vecinos ayudan a rescatar a los afectados

Al oír el estruendo de la caída, los habitantes del distrito descendieron al lugar y encontraron al copiloto atrapado entre los fierros, con múltiples contusiones y signos de traumatismo severo. La pendiente y la inaccesibilidad del terreno obligaron a los rescatistas a improvisar una camilla para evacuar rápidamente al herido antes de que el fuego consumiera la cabina del camión.

El copiloto fue trasladado al centro de salud local, donde recibió atención de emergencia. El personal sanitario informó que su estado es sumamente delicado y permanece bajo observación especializada, mientras se evalúa un posible traslado a un hospital de mayor complejidad.

El monitoreo del paciente se mantiene en paralelo a la investigación técnica para establecer las circunstancias que ocasionaron la muerte del conductor y los elementos que intervinieron en este accidente vial.

Otro accidente

Una familia compuesta por dos adultos, tres menores y una mascota murió tras quedar atrapada en su miniván durante un quíntuple choque registrado en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 344, en la provincia de Casma. El accidente ocurrió la tarde del 24 de diciembre, cuando el vehículo familiar quedó comprimido entre dos camiones debido a una cadena de colisiones que involucró a cinco unidades. Los objetos hallados en la miniván, como panetones y juguetes, reflejaban que se dirigían a celebrar la Navidad.

La tragedia se produjo luego de que un camión cargado de pota sufriera una avería y permaneciera detenido en el carril izquierdo. Minutos después, otro camión que transportaba cemento perdió el control, atrapando a la miniván entre los vehículos de carga. El impacto destruyó por completo el vehículo familiar y dejó, además de las víctimas mortales, al menos cuatro personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Casma.

