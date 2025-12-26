Perú

Tragedia en San Martín: Camión cisterna cae a un abismo y conductor fallece

Las maniobras de rescate movilizaron a vecinos y equipos de salud frente a un incendio que dificultó la evacuación del sobreviviente

Guardar
Accidente en San Martín: chofer de camión muere tras caer al abismo en plena carretera| Fuente: América Noticias

Un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Pólvora, en la provincia de Tocache, región San Martín, dejó como saldo un fallecido y un herido grave. Un camión cisterna que transportaba brea cayó a un profundo abismo y terminó incendiado debido al impacto. Hasta ahora, las causas exactas del siniestro no han sido determinadas por los peritos.

El vehículo, destinado al transporte de materiales peligrosos, fue consumido por las llamas al llegar al fondo del barranco, propagadas rápidamente debido a la naturaleza de la carga que llevaba. Las imágenes obtenidas en la zona mostraron los restos carbonizados del camión entre la vegetación local.

El accidente tuvo lugar en una carretera reconocida por sus curvas pronunciadas y la dificultad que representa para los conductores de vehículos pesados. Se analiza si una posible falla mecánica, la falta de visibilidad y el mal estado de la vía influyeron en el accidente, aspectos que continuarán siendo evaluados en la investigación técnica en curso.

Un camión cisterna incendiado provoca
Un camión cisterna incendiado provoca una muerte en el distrito de Pólvora| América Noticias

Vecinos ayudan a rescatar a los afectados

Al oír el estruendo de la caída, los habitantes del distrito descendieron al lugar y encontraron al copiloto atrapado entre los fierros, con múltiples contusiones y signos de traumatismo severo. La pendiente y la inaccesibilidad del terreno obligaron a los rescatistas a improvisar una camilla para evacuar rápidamente al herido antes de que el fuego consumiera la cabina del camión.

El copiloto fue trasladado al centro de salud local, donde recibió atención de emergencia. El personal sanitario informó que su estado es sumamente delicado y permanece bajo observación especializada, mientras se evalúa un posible traslado a un hospital de mayor complejidad.

El monitoreo del paciente se mantiene en paralelo a la investigación técnica para establecer las circunstancias que ocasionaron la muerte del conductor y los elementos que intervinieron en este accidente vial.

Las autoridades confirman una víctima
Las autoridades confirman una víctima fatal tras el vuelco de un camión cisterna en San Martín| Diario Amanecer

Otro accidente

Una familia compuesta por dos adultos, tres menores y una mascota murió tras quedar atrapada en su miniván durante un quíntuple choque registrado en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 344, en la provincia de Casma. El accidente ocurrió la tarde del 24 de diciembre, cuando el vehículo familiar quedó comprimido entre dos camiones debido a una cadena de colisiones que involucró a cinco unidades. Los objetos hallados en la miniván, como panetones y juguetes, reflejaban que se dirigían a celebrar la Navidad.

La tragedia se produjo luego de que un camión cargado de pota sufriera una avería y permaneciera detenido en el carril izquierdo. Minutos después, otro camión que transportaba cemento perdió el control, atrapando a la miniván entre los vehículos de carga. El impacto destruyó por completo el vehículo familiar y dejó, además de las víctimas mortales, al menos cuatro personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Casma.

Canales de emergencia

  • Central de Emergencias 105 (Policía Nacional del Perú): Atención 24/7 para situaciones policiales, accidentes de tránsito, robos, entre otros.
  • Bomberos 116: Para reportar incendios, rescates y accidentes.
  • Samu 106: Servicio de Atención Móvil de Urgencia para emergencias médicas.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 100: Línea gratuita para casos de violencia familiar y sexual.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoSan MartínCamión cisternaperu-noticias

Más Noticias

Cronograma de pagos 2026 en Banco de la Nación: Fechas de sueldos, aguinaldos y bono de escolaridad

Para trabajadores públicos. Los estatales ya tienen confirmadas sus fechas de pago en enero y el resto del siguiente año

Cronograma de pagos 2026 en

Inquilinos afectados por el incendio del Rímac pasaron la noche en la calle: aseguran que salvaron sus vidas de milagro

Son al menos trece familias las que debieron evacuar rápidamente el edificio ubicado en la avenida Francisco Pizarro, luego de la alerta que dio un vecino

Inquilinos afectados por el incendio

Navidad deja playas de la Costa Verde cubiertas de basura y desperdicios

Los comerciantes se mostraron alarmados por lo que podría ocurrir en Año Nuevo, ya que en esa fecha la afluencia de bañistas es mayor

Navidad deja playas de la

Muro de contención de la Costa Verde colapsa en playa de Miraflores

Un tramo del muro de contención que resguardaba la playa Los Delfines, en la Costa Verde de Miraflores, se desplomó, dejando expuesta la vía peatonal y generando preocupación entre los usuarios habituales del circuito costero

Muro de contención de la

Perú aplicó más de 3400 órdenes de expulsión desde enero a extranjeros con situación irregular

El uso de tabletas electrónicas permitió optimizar la identificación y agilizar los procedimientos sancionadores en el mismo lugar de la intervención

Perú aplicó más de 3400
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga sigue en

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JNE rechaza pedido para anular primarias de Renovación Popular

Comisión Permanente debatirá informe que podría inhabilitar a Mirtha Vásquez por 10 años

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

ENTRETENIMIENTO

Arlette Rujel, exMiss Grand Perú

Arlette Rujel, exMiss Grand Perú 2024, espera su primer bebé: “Contando los días para conocerte”

¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje navideño a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío, la segunda Navidad sin ti”

Jefferson Farfán se reúne con su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez: “Te amo”

Melissa Paredes emociona a su hija en Navidad con lujoso iPhone: “El color que tanto quería”

DEPORTES

Alianza Lima oficializó préstamo de

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”