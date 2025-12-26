Perú

Asesinan a dirigente de construcción civil en la puerta de su casa en Comas por no pagar cupo de S/ 10 mil semanal

La familia relató que Salazar Sabuco era víctima de extorsiones desde hace varios meses y que una organización criminal estaba tras sus pasos

José Héctor Salazar Sabuco, dirigente de construcción civil fue asesinado a balazos la tarde del 25 de diciembre frente a su vivienda, en el kilómetro 14 de la Avenida Túpac Amaru, en Comas. El ataque ocurrió mientras celebraba la Navidad junto a amigos y familiares, quienes presenciaron el crimen en medio de gritos y desesperación.

La familia relató que Salazar Sabuco era víctima de extorsiones desde hace varios meses. Los agresores, identificados como miembros de la banda de ‘El Monstruo’, le exigían pagos semanales de diez mil soles para permitirle trabajar en una obra ubicada en El Agustino.

El principal sospechoso, conocido como ‘Cachete’, es señalado como mano derecha de Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente recluido en un penal de Paraguay.

El hermano de la víctima explicó que este fue el tercer atentado dirigido contra Salazar Sabuco en menos de cinco años. En ocasiones anteriores, desconocidos detonaron un explosivo en su vivienda y efectuaron disparos en su contra.

“Él coordinaba obras en todo Lima, no solo en el Cono Norte”, señaló el hermano de la víctima, quien precisó que no fue el primer ataque.

Ataques recurrentes

Según la familia, las extorsiones se intensificaron recientemente, cuando la banda exigió que Salazar Sabuco abandonara la obra bajo amenazas de violencia y la imposición de trabajadores fantasmas.

“Le pedían montos altos cada semana, nunca menos de diez mil”, denunció.

A pesar de las reiteradas denuncias, la policía no brindó protección ni garantías a la víctima. “Pedimos garantías, pero nos las negaron”, afirmó el familiar. La falta de respuesta de las autoridades dejó a Salazar Sabuco y su familia expuestos al peligro constante.

Salazar Sabuco deja una hija de nueve años. Sus familiares exigen justicia y la identificación de los responsables del crimen.

Eric Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, es uno de los criminales más temidos y buscados del sector construcción en Perú. Nacido en Lima, inició su carrera delictiva como mototaxista, pero rápidamente ascendió como líder de la banda denominada “Los Injertos del Cono Norte”.

Esta organización ganó terreno en la extorsión sistemática a empresarios y dirigentes sindicales de construcción civil, principalmente en distritos como Comas, San Martín de Porres, Independencia y Carabayllo.

Moreno es señalado como responsable de una serie de secuestros, atentados y asesinatos vinculados al cobro de cupos, práctica que consiste en exigir pagos semanales a cambio de permitir que las obras avancen sin ataques o sabotajes.

La Policía Nacional del Perú anunció la captura de Eric Moreno Hernández en San Roque, distrito de San Lorenzo, Paraguay, con apoyo de la policía local. La operación fue resultado de la coordinación entre la División Contra el Crimen Organizado de la Dirincri y la Dirección de Crimen Organizado de Paraguay. Se incautaron pruebas que permitirán identificar a sus cómplices y confirmar si recibía protección de redes criminales internacionales.

Canales de ayuda

  • Central de Emergencias de la Policía Nacional: 105 Línea gratuita para denunciar delitos, robos, extorsiones, desapariciones y solicitar intervención policial inmediata.
  • Bomberos: 116 Atención en casos de incendios, accidentes o emergencias médicas.

