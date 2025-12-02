Madre es asesinada dentro de su casa en Comas: hija de 7 años presenció el ataque

(Video: Exitosa)

En medio de la tarde en el distrito de Comas, una escena de violencia estremeció a los vecinos del sector Año Nuevo. Una madre de familia de nacionalidad venezolana fue atacada a tiros dentro de su propia vivienda, un hecho que ocurrió en cuestión de segundos y que dejó a toda la comunidad en alerta. La víctima había llegado momentos antes junto a su pequeña hija de siete años, a quien había recogido del colegio, sin imaginar que sería seguida hasta su domicilio ubicado en la cuadra 9 del jirón Monteagudo.

De acuerdo con los testimonios recopilados en la zona, la mujer subió al segundo piso de su vivienda cuando un sujeto descendió de un vehículo estacionado a pocos metros. Este individuo, que habría estado aguardando su llegada, ingresó detrás de ella y, casi de inmediato, se escucharon cerca de cuatro disparos. Los vecinos, alarmados por el estruendo, salieron de sus casas, pero solo alcanzaron a ver al agresor, presuntamente encapuchado, huir rápidamente a bordo del mismo automóvil que lo había dejado en el lugar.

Menor es resguardada por la PNP tras ser testigo del violento asesinato

Al interior de la vivienda, la menor quedó bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP), pues habría sido testigo directo del ataque que terminó con la vida de su madre. Los agentes de la comisaría de La Pascana llegaron primero a la escena, seguidos por personal de la Dipincri, mientras que los peritos de criminalística fueron convocados para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió exactamente este crimen.

Una de las mayores preocupaciones de los investigadores es que la zona no cuenta con cámaras de videovigilancia, lo que podría complicar la identificación del responsable y del vehículo utilizado para escapar. Los vecinos señalaron que, pese al nivel de tránsito y actividad comercial del sector Año Nuevo, no existe un sistema de seguridad que permita registrar este tipo de hechos.

A la vivienda también llegó la expareja de la víctima, quien informó a los agentes que la mujer vivía allí desde hace aproximadamente un año y que no le había mencionado ningún conflicto reciente ni amenazas vinculadas a su entorno. Indicó además que mantenían una buena comunicación pese a la separación y que no tenía conocimiento de que ella estuviera involucrada en situaciones de riesgo.

Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a un presunto ajuste de cuentas, aunque será la investigación la que determine el móvil real del ataque. Mientras tanto, la menor permanece acompañada por las autoridades, quienes evalúan las medidas de protección que deberá recibir tras haber presenciado el violento suceso.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes.

La Policía Nacional del Perú atiende emergencias a través de la central telefónica 105.

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación cuenta con la línea gratuita 0800 00205 para recibir denuncias de delitos o situaciones de riesgo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece la Línea 100 para casos de violencia familiar o sexual, operando las 24 horas.

En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.

106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.

116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.

100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.

113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.