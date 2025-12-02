Perú

Madre es asesinada dentro de su casa en Comas: hija de 7 años presenció el ataque

Vecinos del sector Año Nuevo reportaron al menos cuatro detonaciones y señalaron que el agresor descendió de un auto que lo aguardaba en la zona, donde no hay cámaras de seguridad

Guardar
(Video: Exitosa)

En medio de la tarde en el distrito de Comas, una escena de violencia estremeció a los vecinos del sector Año Nuevo. Una madre de familia de nacionalidad venezolana fue atacada a tiros dentro de su propia vivienda, un hecho que ocurrió en cuestión de segundos y que dejó a toda la comunidad en alerta. La víctima había llegado momentos antes junto a su pequeña hija de siete años, a quien había recogido del colegio, sin imaginar que sería seguida hasta su domicilio ubicado en la cuadra 9 del jirón Monteagudo.

De acuerdo con los testimonios recopilados en la zona, la mujer subió al segundo piso de su vivienda cuando un sujeto descendió de un vehículo estacionado a pocos metros. Este individuo, que habría estado aguardando su llegada, ingresó detrás de ella y, casi de inmediato, se escucharon cerca de cuatro disparos. Los vecinos, alarmados por el estruendo, salieron de sus casas, pero solo alcanzaron a ver al agresor, presuntamente encapuchado, huir rápidamente a bordo del mismo automóvil que lo había dejado en el lugar.

Menor es resguardada por la PNP tras ser testigo del violento asesinato

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Al interior de la vivienda, la menor quedó bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP), pues habría sido testigo directo del ataque que terminó con la vida de su madre. Los agentes de la comisaría de La Pascana llegaron primero a la escena, seguidos por personal de la Dipincri, mientras que los peritos de criminalística fueron convocados para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió exactamente este crimen.

Una de las mayores preocupaciones de los investigadores es que la zona no cuenta con cámaras de videovigilancia, lo que podría complicar la identificación del responsable y del vehículo utilizado para escapar. Los vecinos señalaron que, pese al nivel de tránsito y actividad comercial del sector Año Nuevo, no existe un sistema de seguridad que permita registrar este tipo de hechos.

A la vivienda también llegó la expareja de la víctima, quien informó a los agentes que la mujer vivía allí desde hace aproximadamente un año y que no le había mencionado ningún conflicto reciente ni amenazas vinculadas a su entorno. Indicó además que mantenían una buena comunicación pese a la separación y que no tenía conocimiento de que ella estuviera involucrada en situaciones de riesgo.

Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a un presunto ajuste de cuentas, aunque será la investigación la que determine el móvil real del ataque. Mientras tanto, la menor permanece acompañada por las autoridades, quienes evalúan las medidas de protección que deberá recibir tras haber presenciado el violento suceso.

Números de emergencia

Sicarios asesinan a niña de
Sicarios asesinan a niña de dos años, su papá y dejan grave a mujer embarazada en un ataque armado en el Callao.

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes.

La Policía Nacional del Perú atiende emergencias a través de la central telefónica 105.

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación cuenta con la línea gratuita 0800 00205 para recibir denuncias de delitos o situaciones de riesgo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece la Línea 100 para casos de violencia familiar o sexual, operando las 24 horas.

En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
  • 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
  • 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
  • 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
  • 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

Temas Relacionados

ComasAsesinatoPNPSicariatoperu-noticias

Más Noticias

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

El paradero del burgomaestre sigue desconocido luego de que la justicia confirmara su condena y ordenara su captura. Ese mismo día, presidió una sesión de Concejo de forma virtual

Sin rastro de Ulises Villegas,

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

El líder de Renovación Popular salió en defensa de Javier Bernal, precandidato al Congreso por Puno, y aseguró que su partido no promueve actividades al margen de la ley

Rafael López Aliaga defiende a

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: mitos sobre la transmisión del VIH

La falta de información adecuada fomenta la difusión de mitos sobre la transmisión del VIH, lo que favorece la discriminación y dificulta la prevención

Día Mundial de la Lucha

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

El mediocentro defensivo de la ‘U’ se ha planteado una meta exitosa en los años posteriores en Ate. “Queremos ganar más premios grupales que individuales”, mencionó

Jesús Castillo desea marcar una

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

El presidente encargado del Congreso detalló que medida sería aplicada en los meses de enero, febrero y marzo de 2026

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin rastro de Ulises Villegas,

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

Asesores, especialistas y directores renuncian al Minsa, ¿quiénes dejaron la cartera liderada por Luis Quiroz?

Enrique Valderrama derrotó a Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo: perfil y propuestas del candidato oficial del APRA

ENTRETENIMIENTO

Javier Masías desata polémica tras

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Caren y Coco comparten emotivo mensaje sobre la pérdida de su bebé: “Siempre te extrañaremos, el dolor es indescriptible”

Miguel Valladares estalla contra Macla Yamada y Carlos Orozco por críticas a “Locos de Amor” y Tondero

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

DEPORTES

Jesús Castillo desea marcar una

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?