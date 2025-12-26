Arlette Rujel, exMiss Grand Perú 2024, espera su primer bebé: “Contando los días para conocerte”

La exreina de belleza Arlette Rujel espera su primer bebé. IG

La modelo peruana Arlette Rujel, quien ostentó el título de Miss Grand Perú 2024, anunció que espera su primer hijo junto a su pareja, el director de certámenes de belleza Renzo Vargas. La noticia fue comunicada mediante un video en redes sociales, donde la joven de 26 años compartió su alegría y mostró imágenes del proceso que vivió desde que supo de su embarazo. El anuncio de Rujel generó un notable interés tanto en el ámbito del espectáculo como entre sus seguidores.

En su publicación de Instagram, Rujel escribió: “21 semanas y contando desde ya los días para conocerte”, acompañando el mensaje con un video emotivo musicalizado con el tema ‘La bilirrubina’ de Juan Luis Guerra. Las imágenes incluyeron momentos íntimos en pareja, exámenes de embarazo y escenas cotidianas que evidenciaron la emoción por la llegada del bebé. La modelo y el director de concursos de belleza confirmaron así públicamente que esperan a su primer hijo.

El embarazo llega en un momento clave para la pareja. Rujel y Vargas se comprometieron en septiembre. Antes de hacer público el video, la modelo ya había revelado su estado en el programa ‘Mande quien mande’, conducido por María Pía Copello, quien la felicitó en vivo tras la confirmación de los cinco meses de embarazo.

¿Quién es la pareja de Arlette Rujel?

Renzo Vargas, pareja de Rujel, es conocido por su papel como director de certámenes como Miss Petite Global Perú y Miss Perú Callao. En septiembre, la organización de Miss Petite Global anunció su designación como Director Nacional para la quinta edición del certamen rumbo a 2026. Según figura en sus redes sociales, Vargas posee formación como ingeniero electrónico, combinando así su carrera profesional con la dirección de concursos de belleza. El anuncio de la pareja se produce en una etapa de consolidación tanto personal como laboral para ambos.

El video difundido por Rujel despertó numerosas reacciones entre sus seguidores y la comunidad vinculada a los certámenes de belleza. Los comentarios se centraron en el entusiasmo por el nuevo rumbo de la modelo, quien, tras representar al Perú en competencias internacionales, inicia una etapa familiar junto a su pareja.

¿Quién es Arlette Rujel?

La experiencia de Rujel en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza se remonta a varios años. Nació el 1 de septiembre de 1999 en el Callao y es una reconocida modelo, profesora de etiqueta y asesora de imagen peruana. Su trayectoria en el mundo de las pasarelas comenzó a una edad temprana, participando en concursos de belleza desde los 13 años, lo que le permitió adquirir una sólida experiencia en el sector.

En 2022, Arlette Rujel obtuvo notoriedad al ganar el título de Reina Hispanoamericana Perú, lo que le dio la oportunidad de representar al país en el certamen internacional Reina Hispanoamericana 2022. En esa competencia, logró convertirse en la primera peruana en obtener el título internacional, marcando un hito en la historia de la belleza peruana.

La carrera de Rujel continuó en ascenso al ser coronada Miss Grand Perú 2024, representando al país en el Miss Grand Internacional 2024 y consolidando su presencia en escenarios internacionales. Además de su actividad en concursos, se desempeñó en la televisión como parte del programa cómico-musical El reventonazo de la chola.

Paralelamente, desde los 22 años trabaja como maestra de etiqueta social y mesa en la escuela de modelaje de Marina Mora. También es emprendedora: dirige su propia línea de ropa llamada Égalité. Su combinación de logros en belleza, docencia y emprendimiento la posiciona como una figura influyente dentro del espectáculo y la moda en el Perú.

