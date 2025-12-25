Perú

Año Nuevo 2026: Playas de Piura serán las más visitadas por fiestas, asegura especialista

La gastronomía y las actividades vivenciales atraen a más de 40 mil turistas a la región durante Navidad y Año Nuevo, con reservas hoteleras al tope y una oferta que combina naturaleza, deporte y tradiciones locales

La región de Piura experimenta un fuerte repunte en la llegada de visitantes durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, consolidando su papel como uno de los principales polos turísticos del norte peruano.

La demanda de pasajes y reservas hoteleras alcanzó su punto máximo en las últimas semanas, reflejando el entusiasmo por las actividades y atractivos que ofrece este destino durante la temporada festiva.

Según explicó Carlos Mego, especialista en turismo de Piura, se espera la llegada de más de cuarenta mil visitantes a las playas de la región en diciembre.

“Nuestra región espera más de cuarenta mil visitantes que llegan a las playas piuranas en estas fiestas”, afirmó Mego en diálogo con Radio Exitosa.

El incremento de la demanda, que generó una saturación en vuelos y alojamientos, fue interpretado por el experto como un claro signo de la reactivación económica tras el impacto de la pandemia.

Entre las principales atracciones, las Playas del Norte como Máncora, Los Órganos, Vichayito y Punta Sal figuran como los destinos más solicitados. “Ya está todo reservado para Navidad y Año Nuevo”, aseguró el especialista, quien destacó la anticipación con la que los turistas nacionales e internacionales programan su estadía en la región.

Máncora fue creado como distrito
Máncora fue creado como distrito en 1908, consolidando la identidad de una tierra donde el océano, la arena y el turismo se mezclan con la historia del desarrollo regional. (Theodore Scott)

La oferta de Piura se distingue no solo por la calidad de sus playas, reconocidas por su arena blanca y aguas cálidas, sino también por una variada propuesta gastronómica.

“En Máncora ya tenemos importantes restaurantes y la reserva está completa”, precisó Mego. Los establecimientos locales han desarrollado menús exclusivos para estas fechas, incluyendo platos tradicionales como el ceviche piurano, la caballa, el cochayuyo y la sopa de novios.

El turismo vivencial ha cobrado protagonismo en la agenda de actividades para los visitantes. Más allá de la costa, la región ofrece experiencias en la sierra piurana, donde localidades como Huancabamba, Canchaque y Ayabaca reciben cada vez más turistas.

La ciudad de Catacaos, identificada como un punto clave de la costa, se destaca por su gastronomía y la producción artesanal de cerámica.

Las actividades recomendadas para quienes viajan en familia incluyen paseos en bote, cabalgatas y recorridos en cuatrimotos. Mego sugirió a los padres mantener especial atención con los niños debido a la gran afluencia de personas en las playas como Máncora.

En cuanto a las experiencias acuáticas, el nado con tortugas en El Ñuro, zona perteneciente a Los Órganos, es una de las actividades más buscadas por los visitantes.

“Invito a todos los turistas a visitar El Ñuro, donde pueden hacer nado con tortugas”, destacó Mego. Además, el circuito inflable acuático ubicado en Los Órganos constituye una alternativa de entretenimiento para diferentes edades y ha tenido una fuerte demanda.

El impacto del turismo en Piura no solo es nacional. Según Mego, la región recibe visitantes de países vecinos como Chile, Ecuador y Colombia, así como de naciones europeas como Francia y Holanda, y de Estados Unidos.

“La mayor gente que ingresa son los chilenos, también ecuatorianos y colombianos, pero tenemos bastantes visitantes de Francia, Holanda y estadounidenses”, indicó.

La afluencia masiva de turistas ha motivado a las autoridades locales a reforzar la seguridad en las zonas playeras, tras reportes de incidentes de inseguridad contra visitantes.

La Policía Nacional del Perú (PNP) trabaja en coordinación con prestadores de servicios turísticos para garantizar la protección de los turistas y la preservación del ecosistema, especialmente en actividades como el nado con tortugas y la visita a los manglares.

