Perú

Cuatro destinos naturales del Perú compiten por el People’s Choice Award 2025: así puedes apoyar con tu voto

Reconocidas por sus buenas prácticas ambientales, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas en Áncash, Lima, Huánuco, Piura y Tumbes fueron seleccionadas en una votación global que se definirá antes de enero de 2026

Cuatro áreas naturales protegidas del
Cuatro áreas naturales protegidas del Perú ingresaron al listado “Top 100 Stories” de Green Destinations en Francia. (Andina)

El turismo sostenible vuelve a colocar a los destinos naturales del Perú en el radar internacional. Cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) han sido seleccionadas para competir en el People’s Choice Award 2025, un reconocimiento global impulsado por Green Destinations que se entrega en el marco de la feria ITB Berlín, uno de los eventos más influyentes de la industria turística a nivel mundial.

La participación en este certamen no es casual. Las ANP elegidas han sido previamente incluidas en el Top 100 Green Destinations Stories 2025, una lista que destaca experiencias de gestión turística responsable, conservación ambiental y trabajo articulado con las comunidades locales. Ahora, estas áreas compiten por el voto del público internacional, en una elección que puede reforzar su posicionamiento como destinos comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio natural.

Áreas naturales del país que buscan el reconocimiento internacional

Rodeada de montañas y el
Rodeada de montañas y el río Huallaga, Tingo María fue fundada en 1938, consolidando su lugar como puerta de ingreso a la Amazonía y emblema del progreso huanuqueño. (Andina)

Entre los espacios seleccionados figura el Parque Nacional Tingo María, ubicado en la región Huánuco, una de las áreas protegidas más antiguas del país. Creado en 1965, se extiende sobre más de 4.700 hectáreas de bosque húmedo tropical, el bioma con mayor cobertura vegetal. Este parque es conocido por albergar atractivos emblemáticos como la Cueva de las Lechuzas, el Circuito Tres de Mayo y una serie de cataratas —Gloria Pata, Sol Naciente y Quinceañera— integradas a un paisaje dominado por la silueta montañosa conocida como “La Bella Durmiente”.

Otra de las áreas destacadas es la Reserva Nacional de Lachay, situada en la región Lima, un ecosistema singular donde las lomas costeras transforman el paisaje a lo largo del año. Entre junio y octubre, la humedad proveniente de la neblina cubre los cerros de verde, mientras que entre enero y mayo el entorno adquiere un aspecto árido, con fuerte presencia solar. Lachay alberga más de 200 especies de flora y una fauna diversa que incluye mamíferos, reptiles y aves rapaces como el halcón peregrino y la lechuza de los arenales.

El listado también incluye al Parque Nacional Huascarán, en la región Áncash, considerado uno de los íconos de las áreas protegidas andinas. Este espacio resguarda parte de la Cordillera Blanca, con cumbres que superan los 6.700 metros sobre el nivel del mar, profundas quebradas de origen glaciar y numerosas lagunas altoandinas que siguen siendo fuentes hídricas clave pese a los efectos del cambio climático.

Completa la lista la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, ubicada frente a las costas de Piura y Tumbes. Con una extensión de más de 115 mil hectáreas, esta área protege ecosistemas marinos de alto valor ambiental distribuidos en cuatro sectores: Isla Foca, Cabo Blanco–El Ñuro, Arrecifes de Punta Sal y Banco Máncora. Se trata de un espacio clave para la conservación de especies marinas y para el desarrollo de actividades como la pesca artesanal responsable y el turismo marino, en una zona reconocida por su biodiversidad.

Cómo votar por las ANP en el People’s Choice Award 2025

Playas como El Ñuro, Máncora
Playas como El Ñuro, Máncora y Punta Sal se convierten en escenarios ideales para observar las impresionantes acrobacias de las ballenas jorobadas durante la temporada. (Andina)

La votación para el People’s Choice Award 2025 está abierta al público desde el 15 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 15 de enero de 2026, a través de la plataforma oficial de Green Destinations. El proceso es completamente virtual y está habilitado para participantes de cualquier país.

Para emitir el voto, los interesados deben ingresar al formulario oficial de votación - https://greendestinations.typeform.com/to/ctfOU9M8, registrar un correo electrónico válido, seleccionar la región América y luego elegir su área natural protegida favorita dentro del listado disponible. Cada voto contribuye a fortalecer la visibilidad internacional de estos destinos y a respaldar iniciativas de turismo responsable y conservación ambiental.

Los resultados finales se darán a conocer durante el ITB Berlín 2026, evento que reúne a autoridades, operadores turísticos y especialistas de todo el mundo. Desde el sector turismo se viene impulsando la participación ciudadana, así como el apoyo de comunidades locales, visitantes y aliados estratégicos, con el objetivo de consolidar a estas ANP como referentes regionales en sostenibilidad turística, protección de la biodiversidad y gestión responsable de los recursos naturales.

