Perú

Navidad sin hogar en el Centro de Lima: personas que duermen en parques relatan cómo sobreviven entre abandono y violencia

Mientras las calles se preparan para las celebraciones, decenas de limeños permanecen invisibles en espacios públicos del centro, enfrentando el frío y la inseguridad sin ayuda ni redes de contención

Guardar
En los alrededores del Centro Cívico, las noches transcurren bajo la amenaza del frío y la violencia, lejos del bullicio navideño. | Al Sexto Día

Desde la mañana hasta bien entrada la noche, quienes carecen de hogar improvisan refugios con cartones y plásticos en los alrededores de los parques del Centro Cívico. En Juana al Arco, conocido como un punto neurálgico de tránsito y recreación, la presencia de viviendas precarias pasa inadvertida para la mayoría de los transeúntes. Aquí, el alumbrado público apenas alcanza a iluminar los rincones donde grupos de personas, en su mayoría adultas y mayores, intentan protegerse del viento y de la falta de abrigo.

Carlos, un hombre de poco más de 60 años que no recuerda su fecha de nacimiento, relata que llegó desde Iquitos motivado por promesas de trabajo y una oportunidad para reencontrarse con su familia. Hoy, su vida transcurre entre lonas y mantas cerca de una vía principal. “A veces siento que lo único que me queda es que la gente recuerde que sigo aquí”, expresa. En sus palabras resuena el cansancio de una existencia marcada por el abandono y la rutina hostil de la calle.

La violencia y las ausencias

La vida en las calles del centro de Lima está atravesada por episodios de agresión e indiferencia. No es raro presenciar peleas a plena luz del día o intervenciones que apenas alteran el desinterés general. Una tarde cualquiera, un enfrentamiento termina con una persona herida, mientras el personal de serenazgo permanece al margen y los vecinos asisten como testigos silenciosos. La intervención de las autoridades resulta extemporánea y a menudo ineficaz, convirtiendo el parque en zona de riesgo constante.

Sin presencia de autoridades municipales,
Sin presencia de autoridades municipales, las peleas y la inseguridad son parte del día a día en los parques del Centro de Lima. | Al Sexto Día

Muchos de los que viven aquí sienten que su mayor batalla no es solo contra el clima ni la inseguridad, sino contra el olvido. Relatan que, pese a los reiterados pedidos de auxilio, la respuesta estatal es prácticamente nula. Las historias personales se entrelazan con relatos de violencia familiar, discriminación y rupturas definitivas con sus vínculos originarios.

Historias de vida truncada

Hancock, otro de los habitantes frecuentes de Juana al Arco, comparte una historia similar a la de muchos en esta situación. Carga con una infancia marcada por el desarraigo y episodios de maltrato. Asegura que parte de su vida la pasó en albergues, luego quedó en la calle y fue víctima de estafas tras una fugaz popularidad en redes sociales. “No estoy así porque lo elija, aquí me dejó la suerte y las personas que se aprovecharon de mí”, afirma con voz cansada.

A pesar de las adversidades, Hancock recuerda con nitidez el pasado, especialmente la ausencia de figuras de cuidado y el impacto de un entorno atado al consumo de drogas y la exclusión social. “No tengo a nadie a quién acudir y cada día siento que la vida es una cuesta arriba”, sostiene al repasar los motivos por los que, en más de una ocasión, ha contemplado la idea de desistir. Los recuerdos de una familia rota y una red de apoyo inexistente se hacen presentes en cada anécdota sobre el paso del tiempo en la calle.

Olvido institucional y normalización

Sin familia, sin refugio y
Sin familia, sin refugio y sin autoridad: cómo viven la Navidad personas sin hogar en el corazón de Lima | Al Sexto Día

La falta de respuestas institucionales, sumada al crecimiento de las personas en situación de calle en Lima, genera un entorno en el que la rutina marginal se vuelve paisaje cotidiano para la ciudad. El deterioro de los servicios públicos se evidencia en la ausencia de asistencia durante episodios de violencia o necesidad médica urgente. Para Carlos, Hancock y muchos otros, la llegada de la Navidad solo marca una fecha más en el calendario: la promesa de una celebración que permanece lejana, al otro lado de las vitrinas iluminadas.

Mientras el bullicio comercial acapara la atención en el centro, las voces de quienes duermen en la intemperie insisten en ser escuchadas. Las tardes se diluyen entre las filas de botellas vacías, el frío y la espera de un gesto solidario. Cada jornada en Juana al Arco confirma que, para un sector olvidado de la población limeña, las luces navideñas solo alumbran de lejos.

Temas Relacionados

Navidad 2025NavidadCentro de Limaabandonoviolenciainseguridad ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

El RENIEC dispuso la apertura del periodo de registro para ciudadanos residentes en el Perú para elegir y ser elegidos el próximo año como autoridades

Extranjeros podrán votar en las

Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel, luego de que Edson Dávila y Janet Barboza se quedaran en América TV

La conductora de espectáculos recordó la vez que la madre de Ethel Pozo aseguraba que tenía amigos en canal 4, pero ahora se fue sola a Panamericana

Magaly Medina se burla de

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

La escuadra nacional conformada por SAFAP se enfrentará a la ‘verde’, que se prepara para el repechaje del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias

Perú vs Bolivia EN VIVO

Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hará presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”

El lateral del Córdoba CF del ascenso de España conversa con Infobae Perú acerca de su conexión con el país de sus padres, el orgullo de ser afroperuano y cómo la costera Chincha tiene un espacio singular en su vida

Marcelo Timorán, la joven promesa

Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

El documento firmado por veintitrés organizaciones políticas establece pautas para garantizar debates basados en propuestas y un entorno electoral sin violencia ni discriminación, con monitoreo ciudadano durante la campaña

Presidente del JNE lanza el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Extranjeros podrán votar en las

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

Ministros de Interior y Economía son rechazados por los peruanos: más de 45 % desaprueba su gestión

Elecciones 2026: Acción Popular niega permiso a militantes para postular al Congreso como invitados en otros partidos políticos

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador hacen un llamado a Venezuela ante crisis humanitaria y situación democrática

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel, luego de que Edson Dávila y Janet Barboza se quedaran en América TV

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la segunda temporada de Yo Soy: así reaccionaron las redes ante el triunfo

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva: “Cuando lo miro le digo todo”

Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025: Gabriela Villanueva se llevó 20 mil soles tras derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hará presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del amistoso internacional 2025