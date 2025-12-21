El síndrome de la ‘silla vacía’ en Navidad: cómo viven estas fechas quienes atraviesan duelo o depresión

El síndrome de la silla vacía intensifica el duelo durante la Navidad y afecta la salud mental de millones de personas. - Crédito: Infobae / Gemini / VisualesIA

La llegada de diciembre y las celebraciones navideñas suelen asociarse con alegría, encuentros familiares y rituales compartidos. Sin embargo, para millones de personas en todo el mundo, estas fechas reavivan el dolor por la ausencia de un ser querido, imponiendo el reto de encontrar sentido y consuelo en medio del duelo.

El fenómeno conocido como “síndrome de la silla vacía” —esa sensación de vacío, nostalgia y tristeza en torno a la ausencia— se suele acentuar entre los rituales y costumbres navideñas. Los especialistas advierten que el duelo no solo afecta al plano emocional, sino que también puede tener consecuencias sobre la salud física.

Investigaciones citadas por la revista The Lancet señalan que el duelo intenso incrementa el riesgo de problemas emocionales y físicos, especialmente en los primeros meses después de la pérdida. Por su parte, la Asociación Americana de Psicología sostiene que aceptar y nombrar las emociones en vez de reprimirlas favorece un proceso de duelo más saludable. En esta línea, los psicólogos recomiendan: “Aceptar que estas fiestas serán diferentes y entender que el dolor es una reacción natural ante la ausencia es un primer paso importante”.

La silla vacía en la mesa por un ser querido fallecido genera una gran cantidad de sentimientos. (Adobe Stock)

Recomendaciones de los especialistas

Transitar el duelo es un proceso único y no sigue un recorrido predecible. Puede alternar entre momentos de calma y otros de dolor intenso. La relación que se mantenía con la persona fallecida, las circunstancias de la pérdida y el acompañamiento del entorno influyen decisivamente en la manera en que cada uno vive la ausencia. Compararse con otros solo añade culpa y presión innecesaria. Los especialistas insisten: no existen plazos fijos ni una única manera correcta de superar una pérdida.

Durante las fiestas, las tradiciones y encuentros familiares a menudo se convierten en recordatorios constantes del ser querido ausente. El Dr. Alfredo Saavedra Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”, explica que los rituales familiares pueden volverse fuentes de melancolía y tristeza persistente, especialmente si no fue posible una despedida adecuada, como sucedió tras la pandemia. Esta situación puede derivar en un “duelo complicado”, un trastorno que, según expertos de Enalta, afecta aproximadamente al 7-10% de las personas adultas que han experimentado una pérdida.

Duelos, ausencias y nostalgia: especialistas alertan sobre mayor vulnerabilidad emocional en estas fechas. (Foto: Difusión)

Para afrontar estos días difíciles, los especialistas recomiendan cuidar el descanso, mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física. También sugieren establecer límites en los compromisos sociales, cambiar rutinas, crear nuevas tradiciones o reducir la participación en eventos familiares. Instituciones de salud mental aconsejan pequeños cambios: modificar el lugar de reunión o planificar descansos para evitar situaciones que incrementen el malestar.

El apoyo social marca la diferencia. Estudios en España demuestran que sentirse acompañado y comprendido reduce el riesgo de que el duelo evolucione hacia complicaciones. Hablar abiertamente sobre las propias necesidades —ya sea buscar compañía, silencio o espacio— ayuda al entorno a brindar un apoyo más ajustado. Los expertos de Enalta insisten: no se trata de ignorar el dolor, sino de aprender a convivir con el recuerdo, de modo que la memoria del ser querido se convierta paulatinamente en un espacio de calma y afecto.

El duelo suele expresarse mediante signos como tristeza profunda, cambios en el sueño o el apetito, irritabilidad o dificultades de concentración. El Dr. Saavedra Castillo advierte que si estos síntomas persisten e interfieren en la vida cotidiana, conviene buscar ayuda profesional. En adultos mayores, la prevalencia de síntomas depresivos puede alcanzar el 30% en casos de enfermedades crónicas, lo que resalta la importancia del acompañamiento emocional.

La presión social por aparentar felicidad en Navidad puede aumentar el aislamiento y la incomprensión en personas en duelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe fomentar la expresión emocional

La presión social por aparentar felicidad durante la Navidad puede aumentar el aislamiento y la incomprensión. Ante esto, validar las propias emociones y las de la demás resulta esencial. La psicóloga Paula Oya Jodar, docente del área de psicología de INESALUD, destaca la relevancia de frases empáticas como “es normal que te sientas así”, ya que alivian la carga emocional y facilitan la gestión del duelo.

El autocuidado y la expresión emocional son pilares para transitar la pérdida. Actividades como la meditación, el deporte o la escritura pueden aportar bienestar. Rendir pequeños homenajes —por ejemplo, encender una vela o compartir recuerdos— ayuda a preservar el vínculo afectivo con la persona ausente. Los especialistas subrayan: permitirse momentos de calma o disfrute no implica olvidar, sino recuperar energía y avanzar en el proceso.

En adolescentes, el aislamiento, cambios bruscos de humor o el consumo de sustancias pueden ser señales de alerta. El Dr. Saavedra Castillo aconseja prestar atención a estos comportamientos y consultar a un profesional si surgen expresiones relacionadas con la muerte o señales de riesgo.

Cada persona vive la Navidad de una manera distinta tras una pérdida. Respetar el propio ritmo, ajustar expectativas y pedir ayuda son pasos fundamentales para afrontar estas fechas. La obligación de la felicidad universal en Navidad no refleja la experiencia real del duelo. Aprender a convivir con el recuerdo y dar espacio a todas las emociones permite transformar el dolor en una fuente de cariño y memoria.