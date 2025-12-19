UNMSM lanza taller de robótica para niños y adolescentes del 6 de enero al 19 de febrero

UNMSM lanza taller de robótica para niños y adolescentes para enero y febrero - UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de la Facultad de Ciencias Físicas y su Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (Cerseu), presenta una propuesta educativa dirigida a niños y adolescentes: el Taller de robótica, que se realizará durante las vacaciones escolares, entre el 6 de enero y el 19 de febrero de 2026.

Formación en tecnología desde temprana edad

El taller, diseñado para estudiantes de primaria y secundaria, apuesta por enseñar conceptos fundamentales de electricidad, electrónica y física, junto con principios de programación utilizando la plataforma arduino. Según explicó Jorge Rojas Alvarado, profesor a cargo de las clases, los participantes tendrán la oportunidad de comprender “todo lo esencial que se necesita para construir un robot inteligente”.

Esta iniciativa no solo se enfoca en la transmisión de conocimientos técnicos, sino también en el fomento de habilidades vinculadas al pensamiento lógico y la creatividad. Jorge Rojas Alvarado destacó que la robótica es una herramienta pedagógica que facilita la comprensión de las ciencias exactas y estimula el interés por el desarrollo tecnológico.

Una visión de tecnología propia para el Perú

Uno de los ejes centrales del Taller de robótica responde a la necesidad de formar nuevas generaciones capaces de generar tecnología en el país. El especialista remarcó que “en el Perú consumimos tecnología, no la producimos, y los niños se están acostumbrando a esa realidad”. Por esa razón, el programa busca inculcar una visión orientada a la creación de tecnología nacional, con el objetivo de fortalecer la independencia tecnológica y reducir la dependencia de productos extranjeros.

Rojas Alvarado afirmó que este tipo de espacios resulta clave para expandir la perspectiva de los jóvenes: “Queremos inculcar en ellos la visión de generar tecnología propia para depender menos de lo extranjero”, sostuvo el docente.

Detalles del taller y horarios personalizados

Las clases se desarrollarán en la sede de la Facultad de Ciencias Físicas de la UNMSM, distribuidas según el nivel de los participantes y en distintos horarios para optimizar el aprendizaje. El taller se llevará a cabo los martes y jueves durante el periodo vacacional.

Para el nivel kids (niños de segundo y tercer grado de primaria), el horario será de 9:00 a 10:30 horas .

El nivel junior (cuarto a sexto grado de primaria) tendrá clases de 10:30 a 12:00 horas .

Los adolescentes de nivel secundaria asistirán de 14:00 a 15:30 horas.

De este modo, cada grupo contará con una instrucción adecuada a su etapa escolar y nivel de comprensión.

Espacios para docentes y adultos interesados

Además de la oferta para niños y adolescentes, el Taller de robótica contempla la participación de docentes de educación básica regular y adultos interesados en adquirir competencias en el área de la robótica educativa. Para este grupo, las sesiones se realizarán los sábados, entre el 10 de enero y el 14 de febrero.

Inscripciones e información de contacto

Las personas interesadas en participar o en obtener información adicional pueden comunicarse directamente con Cerseu de la Facultad de Ciencias Físicas al número de contacto 987109036.