María Luz Muraciole y el objetivo de que Junín “sea una ciudad donde cada estudiante pueda descubrir su potencial”

Maria Luz Muraciole

“Lo que estamos construyendo en Junín va mucho más allá de una Escuela de Robótica o de unos talleres tecnológicos. Estamos construyendo una ciudad del conocimiento”, destacó María Luz Muraciole quien es Licenciada en Psicopedagogía y Coordinadora de la Escuela Municipal de Robótica y Nodos Tecnológicos del Gobierno de Junín.

“Un lugar de oportunidades” es el lema que acompaña la actual gestión del municipio y el cual posee la certificación internacional que lo destaca por colocar al aprendizaje como impulsor del desarrollo y, como explica Muraciole desde Junín se busca que “cada niño, cada adolescente, cada familia pueda acceder a herramientas que transforman vidas y amplían horizontes.”

En el cierre de ciclo 2025 de la Escuela Municipal de Robótica, donde se encuentra una sede de Nodos Tecnológicos, Junín celebró el desafío de pensar una educación desde una mirada de excelencia e innovación.

Junín, ciudad del conocimiento

—¿Qué significan la Escuela de Robótica y el NODO tecnológico como proyecto y como espacio para la comunidad de Junín?

— La subsecretaria de Ciencias y Tecnología del Gobierno de Junín surge de un Plan Estratégico Informático, en ese proceso de evaluación se proyectan tres áreas, la Escuela de Robótica destinada a niños niñas, adolescentes y jóvenes para ofrecer itinerarios formativos de programación, robótica, matemáticas, pensamiento computacional, etc; Nodos Tecnológicos apuntando a tender puentes para achicar la brecha digital, generar accesibilidad en distintos puntos de la ciudad y el partido de Junín para jóvenes, adultos, adultos mayores; y la Escuela de Innovación y Tecnología que construye propuestas vinculadas a los perfiles que demanda la industria del conocimiento, formaciones específicas necesarias.

Este es el ecosistema que hace a Junín “Ciudad del Conocimiento”. La Escuela de Robótica creció exponencialmente lo que abrió la posibilidad de armar un nuevo espacio, más amplio, con aulas pensadas flexiblemente, que puedan interactuar.

— ¿Cómo se trabaja la brecha digital en el municipio y puntualmente en la Escuela de Robótica? ¿Cuáles son los aprendizajes y las herramientas que impulsan?

— Desde la Escuela de Robótica trabajamos Iniciación a la Robótica y Mis proyectos con Robótica; Iniciación a la Impresión 3D, Matific (Plataforma de aprendizaje de Matemáticas gamificado) y Soy Streamer con la plataforma A leer en vivo. La estructura u organización de la enseñanza varía dependiendo del itinerario, en algunos es formato taller o ABP (aprendizaje basado en proyectos), pero siempre el juego como eje vertebrador. La idea es que quien transite estos espacios se lleve una experiencia amplia, innovadora, que pueda iniciar desde 0. Los aprendizajes que buscamos propiciar son pensamiento computacional, resolución de problemas por pasos, programación, robótica, conocer sensores, actuadores, mecánica básica, diseño y prototipado, pasar de la idea al objeto concreto, razonamiento lógico-matemático, trabajo en equipo, colaborar, escuchar, distribuir tareas, explicar ideas, argumentar soluciones, imaginar, diseñar, innovar y fundamentalmente el pensamiento crítico, analizar, evaluar alternativas.Complementariamente para trabajar en el achicamiento de la brecha digital Nodos ofrece cursos de Iniciación a la computación, Introducción a la Web, Manejo de Celulares, Impresión 3D, Trámites OnLine, Canva y CapCut, Reparación de PC y Notebook, Ofimática, Billeteras virtuales. Estos cursos se replican en cada sede distribuidas por Junín y el partido. Se hace vínculo con Clubes, Sociedad de Fomento, se busca pensar en espacios que permitan la bajada de este programa y llegue a la necesidad de la comunidad, buscando que ese aprendizaje se escalone y que la gente vaya eligiendo diferentes itinerarios que les permitan operar con la tecnología de manera autónoma y generar curiosidad para seguir aprendiendo y proyectarse.

— ¿Cuál es la mirada que trabajan para pensar la educación del presente y del futuro cercano?

— La perspectiva tiene que ver con pensar y mirar la tecnología desde entender cómo funciona y crearla, pero no es solo tecnología, pasan un montón de otras cosas… los vínculos, los encuentros y desencuentros, las subjetividades. Comprendemos a los estudiantes como creadores, desde un lugar activo, constructivo, de retroalimentación. Pero para tener ese rol es fundamental estudiar, conocer, implicarse, el vínculo pedagógico es central. Por otro lado, es fundamental entender el sentido, es decir, hacia dónde vamos o por qué buscamos proyectos vinculados a problemas reales de la comunidad, aprender haciendo, experimentando, equivocándose. Es situar a la tecnología como herramienta para transformar el entorno, no como fin en sí misma.

La idea es ser un lugar para todos, garantizar la accesibilidad, que sea un espacio de encuentro, de construcción en comunidad, donde circule el afecto. Quizás la clave es que entendimos que la educación es una apuesta a futuro, donde es necesario pensar cómo habitamos este presente, darle voz, generar las condiciones para que devengan ideas, creaciones que los posicionan mejor para lo que se viene, el futuro son ellos.

Los estudiantes preparándose para jugar con "A leer en vivo" para mejorar su comprensión lectora

— ¿Cómo fue y es la experiencia de A leer en Vivo en diálogo con la propuesta educativa de Escuela Municipal de Robótica?

— La experiencia de A leer en Vivo en la Escuela Municipal de Robótica fue muy positiva. Fue acompañar una secuencia donde paulatinamente los chicos fueron cambiando su posicionamiento: protagonistas de creación de contenidos, lectores cada vez más competentes. Fue planificar paso a paso esa posibilidad. La lectura como punto de partida. La selección de temas, la sistematicidad, el encuentro con los otros les devolvió confianza, les permitió descubrir que puede ser divertido, que tienen algo para compartir y en ese transcurso mejoraron su fluidez, su comprensión.

Cerramos la experiencia yendo a la radio, que si bien es un formato distinto, el trabajo en el aula fue simulando la sesión de streaming: elegir temáticas, dividirse en grupos de trabajo, armar contenidos, decidir quienes les gustaría participar y desde qué rol, practicar.

—¿Cuáles son los próximos proyectos educativos que buscan desarrollar?

— La ampliación del espacio nos abre puertas que antes no teníamos, el primer proyecto es la incorporación de la franja de edades de 12 a 18 años. Hasta ahora trabajamos principalmente con niños y niñas, queremos que la Escuela de Robótica sea un lugar donde puedan profundizar en programación, desarrollar proyectos propios más complejos, y encontrar una comunidad de pares con intereses similares. No se trata solo de enseñarles más contenidos técnicos, sino de acompañarlos en esa etapa donde están descubriendo quiénes son y qué quieren hacer.

El segundo proyecto central es la implementación del Espacio Maker. Esto implica incorporar más herramientas y metodologías. La idea es que los estudiantes puedan materializar sus ideas de manera más completa. Que un chico pueda diseñar una pieza en la computadora, imprimirla, integrar a un circuito que programó, y tener un producto final funcional. El Espacio Maker democratiza la producción: cualquiera puede ser inventor, cualquiera puede crear soluciones a problemas reales de su entorno. Lo interesante es que ambos proyectos se potencian mutuamente. Queremos que este espacio sea un lugar donde puedan desarrollar emprendimientos tecnológicos, resolver problemas de su comunidad, o simplemente explorar sus intereses.

— ¿Qué es para Junín ser una ciudad del conocimiento?

— Cuando hablamos de ciudad del conocimiento, hablamos de una perspectiva integral: no alcanza con tener tecnología, necesitamos generar las condiciones para que esa tecnología esté al servicio del aprendizaje, de la creatividad, de la construcción colectiva. Necesitamos equipos comprometidos, familias que acompañen, y sobre todo, políticas públicas que sostengan estos proyectos en el tiempo. Y nada de esto sería posible sin la visión y la decisión política del Intendente Pablo Petrecca, que entendió desde el primer día que invertir en educación tecnológica no es un gasto, es construir futuro. Que apostó a que la Escuela de Robótica, los Nodos tecnológicos y ahora el Espacio Maker no son “extras” sino pilares fundamentales de una ciudad que mira hacia adelante. Su convicción de que todos los chicos y chicas de Junín merecen las mismas oportunidades es lo que hoy nos permite estar inaugurando este nuevo espacio, ampliando propuestas, y soñando con todo lo que viene.

La perspectiva es clara: queremos que Junín sea una ciudad donde el conocimiento circule, donde la tecnología incluya, donde cada estudiante pueda descubrir su potencial. Una ciudad donde la educación sea sinónimo de calidad, innovación y transformación. Estamos en el camino. Con convicción, con trabajo colectivo, y con la certeza de que cada niño que pasa por la Escuela de Robótica está escribiendo su propia historia de posibilidad.