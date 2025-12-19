Monte Sierpe: investigación sobre más de 5.200 hoyos es considerada uno de los seis hallazgos arqueológicos más asombrosos de 2025

En una colina árida del valle de Pisco se encuentra la Banda de agujeros de Monte Sierpe, una formación de más de 5.200 orificios alineados en patrones geométricos visibles desde el aire. (Composición: Infobae)

Monte Sierpe, una colina ubicada en el valle de Pisco, en la región Ica, dejó de ser un enigma abierto para la arqueología andina. La investigación, que explicó la función de los más de 5,200 agujeros excavados y alineados en su superficie, recibió un reconocimiento internacional al ser incluida entre los seis descubrimientos arqueológicos más asombrosos de 2025 por la revista National Geographic.

El estudio, desarrollado por especialistas peruanos y extranjeros, determinó que este conjunto arqueológico cumplió funciones vinculadas al intercambio de productos y a sistemas de conteo utilizados por las sociedades prehispánicas. El hallazgo permitió descartar interpretaciones especulativas que circularon durante décadas y aportó una explicación sustentada en evidencia científica y tecnología de análisis reciente.

National Geographic destacó que este trabajo forma parte de una serie de investigaciones que reflejan cómo las nuevas herramientas científicas cambiaron la forma de estudiar el pasado. En ese marco, Monte Sierpe aparece como un ejemplo del potencial de la arqueología digital aplicada a paisajes conocidos, pero poco comprendidos.

Un sitio observado durante casi un siglo

Los más de cinco mil orificios de la “Banda de agujeros” en Monte Sierpe, en el valle de Chincha, habrían funcionado como un gigantesco sistema de registro económico utilizado por los chinchas y los incas para contabilizar bienes y tributos. Foto: Charles Stanish

Las primeras referencias documentadas sobre los agujeros de Monte Sierpe datan de 1933, cuando la propia revista publicó fotografías aéreas del lugar. Desde entonces, la regularidad y extensión de estas perforaciones despertaron el interés de investigadores, sin que se alcanzara una explicación concluyente sobre su función.

Durante años, el sitio fue objeto de interpretaciones que le atribuyeron significados rituales o simbólicos sin respaldo empírico. La ausencia de excavaciones detalladas y de análisis especializados limitó el avance del conocimiento. Esa situación cambió con el uso de drones, estudios microbotánicos y modelos digitales del terreno.

Tecnología para responder una pregunta pendiente

Seleccionar polen de Monte Sierpe: a) Malvaceae de MU01; b) Salix de MU03; c) Typha de MU03; d) Zea mays de MU03 (fotografías de C. Kiahtipes).

La investigación estuvo encabezada por Jacob Bongers, arqueólogo digital de la Universidad de Sydney e investigador visitante del Instituto de Investigación del Museo Australiano. El equipo estudió la llamada “Banda de Agujeros” mediante mapeo aéreo de alta precisión y análisis de restos vegetales encontrados en el interior de los hoyos.

Los resultados indican que la cultura Chincha, y luego los incas, utilizaron este espacio como un mercado y como un sistema de contabilidad. El ordenamiento de los agujeros sugiere que alojaron cestas con mercancías y que su disposición guardó relación con métodos de conteo similares a los quipus, cuerdas anudadas empleadas para registrar información.

Según el enfoque del estudio, el sitio no cumplió una función ceremonial, sino una práctica, vinculada al control y distribución de productos dentro de una red económica regional.

Un trabajo conjunto con respaldo académico

Crédito: C. Stanish

El resultado de la investigación se publicó en la revista Antiquity bajo el título “Contabilidad e intercambio indígena en Monte Sierpe (‘Banda de Agujeros’) en el Valle de Pisco, Perú”. En el trabajo participaron también Charles Stanish, impulsor del proyecto regional que permitió identificar el sitio; el doctor Luis Huamán, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, responsable de parte de los análisis microbiológicos; y Manny Medrano, especialista en quipus que aportó la interpretación contable del diseño.

El trabajo de campo y la recolección de muestras estuvieron a cargo de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Henry Tantaleán, José Román y Carito Tavera. La articulación entre análisis de laboratorio, registro digital y excavación permitió construir una explicación coherente y verificable.

National Geographic resaltó que el uso de drones y el estudio de restos vegetales ofrecieron una lectura distinta del paisaje, al vincular la forma física del sitio con prácticas económicas documentadas en otras zonas de los Andes.

En su artículo “Los 6 descubrimientos arqueológicos más asombrosos de 2025”, National Geographic afirmó que “las modernas herramientas científicas con que cuentan ahora los investigadores han transformado la arqueología este año”. En ese contexto, el caso de Monte Sierpe aparece junto a investigaciones desarrolladas en distintas regiones del mundo.

“La secuenciación del ADN antiguo ha reconstruido la ascendencia de un egipcio que vivió en los albores de las pirámides. Las imágenes satelitales han captado rastros de enormes trampas de caza antiguas esparcidas por los Andes. Y la cartografía submarina ha vuelto a sacar a la luz buques de guerra hundidos de la Segunda Guerra Mundial y ha descubierto un puerto sumergido que podría contener pistas para encontrar el lugar donde descansa Cleopatra”, detalló la publicación.

El artículo también mencionó descubrimientos logrados mediante excavaciones tradicionales. En Bélice, una pirámide de Caracol reveló una cámara con un entierro real maya. En Egipto, en el Valle de los Reyes, los arqueólogos identificaron la última tumba desaparecida de un faraón de la XVIII dinastía.

Un caso andino con lectura regional

Además, incluyó otro hallazgo en Sudamérica. En el extremo sur de la cuenca del río Camarones, en Chile, imágenes satelitales permitieron identificar 76 estructuras de piedra en forma de V, asociadas a grandes trampas de caza. “Los antiguos pueblos que vivían allí utilizaban muros de piedra de 150 metros de largo para conducir a las vicuñas salvajes, pequeños animales parecidos a las llamas, a corrales circulares donde eran sacrificadas”, precisó el texto.

Al vincular ambos descubrimientos, la revista señaló: “Estos dos descubrimientos ilustran cómo las antiguas sociedades andinas moldearon la tierra durante generaciones para satisfacer sus necesidades”. En ese marco, Monte Sierpe se consolida como una evidencia concreta del uso organizado del espacio para actividades económicas y de registro en el antiguo valle de Pisco.