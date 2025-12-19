Perú

La pota como legado

Es una buena noticia que tanto PRODUCE como IMARPE hayan expresado su compromiso para impulsar las mejoras necesarias tanto en términos científicos como de trazabilidad y gobernanza

Guardar
pota - calamar gigante
pota - calamar gigante

Hace algunas semanas en este mismo espacio reflexionábamos sobre la importancia de la pesquería de pota para el país y la poca atención que históricamente ha recibido por parte del Estado, llevándola a tener un crecimiento indiscutible, pero a la vez desordenado e insostenible si sigue por el mismo camino.

Este año que cierra se han dado pasos importantes como la aprobación de un nuevo reglamento de ordenamiento pesquero, la definición de la línea potera como único arte de pesca permitido para esta actividad, y un avance significativo en la cobertura del sistema de seguimiento satelital. Mención aparte merece el registro de más de 500 embarcaciones en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) que las habilita a operar también fuera de nuestras 200 millas, siendo la única flota artesanal con autorización oficial para pescar en las aguas internacionales reguladas por este organismo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que esta pesquería, que representa más del 50% de desembarques artesanales del país, tenga un manejo pesquero moderno y siga generando ingresos y empleo a las comunidades costeras que dependen de ella.

Hoy es alentador que gracias a la iniciativa de la Cámara Peruana del Calamar Gigante (CAPECAL) se haya aprobado su elegibilidad para iniciar el camino hacia la certificación del Marine Stewardship Council (MSC). Lo valioso no será solo el resultado final, una pesquería certificada con mejores oportunidades para llegar a nuevos mercados internacionales, sino el proceso para lograrlo, el que debemos ver como una oportunidad para abordar los principales retos que afrontan las diferentes etapas de la cadena productiva de la pota y llevarla a cumplir estándares de sostenibilidad, que incluyan elementos ambientales, sociales y económicos. Lograrlo debe ser una meta común que permita unir esfuerzos de las autoridades, los gremios de pescadores, la industria y la academia. Por eso es una buena noticia que tanto PRODUCE como IMARPE hayan expresado su compromiso para impulsar las mejoras necesarias tanto en términos científicos como de trazabilidad y gobernanza.

Este Gobierno de transición tiene la enorme oportunidad de dejar como legado las bases de la modernización de la pesquería de pota en tres frentes claves:

1. Contar con un protocolo de estimación de cuota de pesca claro y transparente. Si bien IMARPE ha desarrollado estudios sobre su biología, crecimiento y reproducción, aún estamos lejos de contar con una visión integral que permita avanzar hacia un manejo sostenible que considere las particulares características biológicas del calamar gigante y la enorme variabilidad oceanográfica de nuestros ecosistemas marinos. Ante la complejidad del reto, un primer paso podría ser la conformación de una comisión o grupo de trabajo, con IMARPE a la cabeza, que integre la participación de expertos nacionales e internacionales, como se hizo en el caso de la anchoveta.

2. Regular el esfuerzo pesquero. Esta no es una tarea fácil considerando el sobredimensionamiento de la flota artesanal, pero no puede ser desatendida tratándose de un recurso plenamente explotado. Puede empezarse por tener un registro único de embarcaciones pesqueras autorizadas a pescar pota, que incluya solo a aquellas embarcaciones formales que cumplen con las características técnicas para ello y tienen historial de pesca.

3. Mejorar la trazabilidad del recurso desde su captura y a lo largo de la cadena de valor. Gracias a los esfuerzos de PRODUCE y de los propios armadores, este último año se ha ampliado la cobertura del SISESAT en esta flota, un primer paso para asegurar la trazabilidad en el mar. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos similares para impulsar el uso del Sistema de Trazabilidad de la Pesca y Acuicultura (SITRAPESCA), ya generalizado para las pesquerías industriales, pero prácticamente desconocido por los actores de la pesca artesanal.

Los retos no son pocos, pero hoy hay señales positivas tanto desde los actores públicos como privados. No perdamos la oportunidad que nos brinda este proceso de certificación para llevar la pesquería peruana de pota a cumplir con el gran potencial que tiene para ser un ejemplo de manejo pesquero a nivel mundial y llevar progreso a las comunidades de pescadores que han hecho de ella lo que es hoy.

Temas Relacionados

PotaCalamar giganteMar peruanoImarpeProduceOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Producción de petróleo en Piura se redujo en casi un tercio en la última década

Las limitaciones en las capacidades de inversión pública dificultan el cierre de brechas de servicios básicos

Producción de petróleo en Piura

¿Voto informado? Desinformación y polarización en el contexto de las elecciones

Además del fact‑checking, un experimento liderado por la Universidad de Cambridge, en alianza con Jigsaw de Google, evalúa una idea muy interesante: la inoculación psicológica (o prebunking)

¿Voto informado? Desinformación y polarización

“Escudo fronterizo”: que no cunda el pánico

Las exportaciones peruanas hacia ese país suman alrededor de US$ 2,000 millones, lo que representa menos del 3% de nuestros envíos totales al mundo

“Escudo fronterizo”: que no cunda

Multan a Plaza Vea con 11,6 UIT por no verificar identidad de cliente en operaciones fraudulentas de casi S/ 28 mil

El Indecopi ratificó la sanción al concluir que el supermercado incumplió las medidas de seguridad exigidas para validar operaciones con tarjetas, lo que permitió consumos no autorizados y derivó en una multa confirmada tras el proceso de apelación

Multan a Plaza Vea con

Qué se celebra el 19 de diciembre en el Perú: una fecha que forjó identidad, instituciones y memoria colectiva

El aniversario reúne hitos fundacionales y figuras emblemáticas que delinearon el rumbo político, cultural y social del país, invitando a reflexionar sobre el legado y los desafíos de la nación peruana

Qué se celebra el 19
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosario Fernández, hermana del prófugo

Rosario Fernández, hermana del prófugo Arturo Fernández, se negó a firmar el Pacto Ético: “Veo partidos financiados irregularmente”

Rosario Fernández, candidata que se negó a firmar Pacto Ético Electoral, fue denunciada por agredir a la PNP y tirar huevos a sede judicial

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

Roberto Burneo, presidente del JNE, minimiza denuncia por parte de Acción Popular: “Estamos totalmente tranquilos”

ENTRETENIMIENTO

Jean Paul Santa María no

Jean Paul Santa María no viajará a España con Romina Gachoy por compromisos laborales

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, confirma que convive con su novio

Guillermo Dávila llega a El Valor de la Verdad y revive los episodios más delicados de su vida personal y sentimental

Diego Rodríguez cuenta detalles de su rompimiento con Tammy Parra: “Quedamos bien”

DEPORTES

Paolo Guerrero analizó el problema

Paolo Guerrero analizó el problema que presentó Alianza Lima en el 2025: “Debió jugarse siempre con un mismo once”

“Nos trataron diferente”: Roberto Mosquera responsabiliza al arbitraje tras el descenso con Alianza Universidad

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

San Martín potencia su plantel con la atacante serbia Jovana Steković por toda la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”