La pota como legado

pota - calamar gigante

Hace algunas semanas en este mismo espacio reflexionábamos sobre la importancia de la pesquería de pota para el país y la poca atención que históricamente ha recibido por parte del Estado, llevándola a tener un crecimiento indiscutible, pero a la vez desordenado e insostenible si sigue por el mismo camino.

Este año que cierra se han dado pasos importantes como la aprobación de un nuevo reglamento de ordenamiento pesquero, la definición de la línea potera como único arte de pesca permitido para esta actividad, y un avance significativo en la cobertura del sistema de seguimiento satelital. Mención aparte merece el registro de más de 500 embarcaciones en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) que las habilita a operar también fuera de nuestras 200 millas, siendo la única flota artesanal con autorización oficial para pescar en las aguas internacionales reguladas por este organismo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que esta pesquería, que representa más del 50% de desembarques artesanales del país, tenga un manejo pesquero moderno y siga generando ingresos y empleo a las comunidades costeras que dependen de ella.

Hoy es alentador que gracias a la iniciativa de la Cámara Peruana del Calamar Gigante (CAPECAL) se haya aprobado su elegibilidad para iniciar el camino hacia la certificación del Marine Stewardship Council (MSC). Lo valioso no será solo el resultado final, una pesquería certificada con mejores oportunidades para llegar a nuevos mercados internacionales, sino el proceso para lograrlo, el que debemos ver como una oportunidad para abordar los principales retos que afrontan las diferentes etapas de la cadena productiva de la pota y llevarla a cumplir estándares de sostenibilidad, que incluyan elementos ambientales, sociales y económicos. Lograrlo debe ser una meta común que permita unir esfuerzos de las autoridades, los gremios de pescadores, la industria y la academia. Por eso es una buena noticia que tanto PRODUCE como IMARPE hayan expresado su compromiso para impulsar las mejoras necesarias tanto en términos científicos como de trazabilidad y gobernanza.

Este Gobierno de transición tiene la enorme oportunidad de dejar como legado las bases de la modernización de la pesquería de pota en tres frentes claves:

1. Contar con un protocolo de estimación de cuota de pesca claro y transparente. Si bien IMARPE ha desarrollado estudios sobre su biología, crecimiento y reproducción, aún estamos lejos de contar con una visión integral que permita avanzar hacia un manejo sostenible que considere las particulares características biológicas del calamar gigante y la enorme variabilidad oceanográfica de nuestros ecosistemas marinos. Ante la complejidad del reto, un primer paso podría ser la conformación de una comisión o grupo de trabajo, con IMARPE a la cabeza, que integre la participación de expertos nacionales e internacionales, como se hizo en el caso de la anchoveta.

2. Regular el esfuerzo pesquero. Esta no es una tarea fácil considerando el sobredimensionamiento de la flota artesanal, pero no puede ser desatendida tratándose de un recurso plenamente explotado. Puede empezarse por tener un registro único de embarcaciones pesqueras autorizadas a pescar pota, que incluya solo a aquellas embarcaciones formales que cumplen con las características técnicas para ello y tienen historial de pesca.

3. Mejorar la trazabilidad del recurso desde su captura y a lo largo de la cadena de valor. Gracias a los esfuerzos de PRODUCE y de los propios armadores, este último año se ha ampliado la cobertura del SISESAT en esta flota, un primer paso para asegurar la trazabilidad en el mar. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos similares para impulsar el uso del Sistema de Trazabilidad de la Pesca y Acuicultura (SITRAPESCA), ya generalizado para las pesquerías industriales, pero prácticamente desconocido por los actores de la pesca artesanal.

Los retos no son pocos, pero hoy hay señales positivas tanto desde los actores públicos como privados. No perdamos la oportunidad que nos brinda este proceso de certificación para llevar la pesquería peruana de pota a cumplir con el gran potencial que tiene para ser un ejemplo de manejo pesquero a nivel mundial y llevar progreso a las comunidades de pescadores que han hecho de ella lo que es hoy.