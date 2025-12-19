Accidentes en la Vía Expresa Sur: inspectora atropellada permanece bajo observación y Surco anuncia acciones legales

Surco anuncia acciones legales tras atropello a inspectora en la Vía Expresa Sur

Una inspectora de tránsito resultó atropellada tras el choque de dos vehículos en la Vía Expresa Sur, un hecho que volvió a encender las alertas sobre la seguridad vial en esta arteria. El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito y motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia, así como el inicio de las diligencias policiales. Desde la Municipalidad de Surco se brindaron detalles tanto sobre el estado de salud de la trabajadora como sobre las acciones que se adoptarán tras el incidente.

La inspectora Ingrid Contreras Chávez se encontraba realizando labores de ordenamiento del tránsito en la Vía Expresa Sur cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde permanece hospitalizada bajo observación médica.

“El estado actual de la señorita, nuestra trabajadora, se encuentra estable. Sin embargo, está en estado de observación, ya que a raíz del accidente de ayer ha tenido un esguince cervical en el cuello. Por lo cual, siguiendo el protocolo médico, va a estar en observación 48 horas”, explicó Mario Figallo, subgerente de Tránsito de la Municipalidad de Surco en entrevista con RPP.

Funcionario de la Municipalidad de Surco. Foto: captura RPP

El funcionario precisó que la inspectora se encontraba en su zona asignada y cumpliendo con su trabajo diario al momento del choque.

Respecto a los conductores involucrados, Figallo indicó que ambos vehículos y sus choferes fueron trasladados a la comisaría del distrito para las diligencias correspondientes. “Los dos vehículos, al parecer, sí están con sus papeles en regla”, añadió.

Caos y accidentes en la Vía Expresa Sur: vecinos cuestionan seguridad de la obra. Foto: captura Panamericana/ El Comercio

Acciones del municipio y llamado a los conductores

Desde la Municipalidad de Surco, el accidente motivó una respuesta institucional. Según explicó Figallo, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitieron una atención rápida a la inspectora y el inicio de las investigaciones. “Inmediatamente, se fue al punto a darle la intervención médica a nuestra compañera, quien fue derivada inmediatamente a una clínica para que sea atendida”, detalló.

En paralelo, el municipio anunció que tomará acciones legales a través de su Procuraduría. “Nosotros, como municipio, vamos a presentar las denuncias respectivas”, sostuvo.

Figallo también advirtió que, si bien la vía cuenta con señalización que establece un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, la imprudencia de algunos conductores sigue siendo un factor recurrente. “Las conductas o la imprudencia de muchos conductores hacen que vayan a mayor velocidad. Sobre todo en los cruces, tratando de ganar tiempo a los semáforos”, señaló.

En ese sentido, el funcionario exhortó a los usuarios de la vía a respetar las normas de tránsito para evitar nuevos accidentes, especialmente en una zona con alto flujo vehicular y presencia constante de personal de fiscalización.

El accidente provocó momentáneo descontrol vehicular, poniendo en evidencia la necesidad urgente de medidas para prevenir nuevos incidentes en uno de los puntos más transitados de la ciudad.- Buenos Días Perú

Constantes accidentes en la Vía Expresa Sur

Vecinos que viven en los alrededores de la Vía Expresa Sur coinciden en que existe un problema estructural. “También hay una contradicción. Para muchos, ¿a quién le hago caso al semáforo cuando está funcionando o al orientador, al fiscalizador”, cuestionó un residente.

A ello se suma la percepción de que la vía ha sido mal presentada a los conductores. “Para muchos les han dicho que esto es una vía expresa y no es tal”, afirmó el mismo vecino, al alertar que algunos circulan a 50 o 60 kilómetros por hora, pese a que en zonas cercanas a colegios la velocidad debería reducirse a 30.

El siniestro, ocurrido en la intersección de Paseo de la República y la avenida Surco, evidenciaría las deficiencias de señalización y el caos persistente en la zona, a pesar de los reiterados pedidos de vecinos y autoridades para mejorar la seguridad vial - Buenos Días Perú

La repetición de accidentes, según los vecinos, ya no puede atribuirse al azar. “Un accidente es un caso aislado. Dos accidentes pueden ser un caso aislado, pero tú tienes decenas. Entonces, cuando pasa eso, tienes que preguntarte qué está pasando”, comentó, antes de señalar directamente el origen del problema: “Lo que hay acá en realidad es un mal diseño”.

A esta situación se suma la falta de presencia policial. Los inspectores no pueden permanecer en medio de la pista por el riesgo que enfrentan y, en ocasiones, se requiere más de una persona para intentar controlar el tránsito.