Navidad segura en los comercios: Sunafil despliega campaña preventiva para más de 20 mil trabajadores a nivel nacional

En plena campaña navideña, cuando los emporios comerciales y centros comerciales del país incrementan su actividad y el flujo de personas se multiplica, la seguridad y salud en el trabajo se convierte en un factor clave tanto para empleadores como para trabajadores. En este contexto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) desplegó una estrategia preventiva orientada a reducir riesgos laborales y evitar accidentes en una de las temporadas más intensas del calendario comercial.

La iniciativa, denominada “Navidad con prevención para un trabajo seguro”, permitió que miles de personas que laboran en galerías, mercados y centros de venta recibieran orientaciones técnicas directamente en sus espacios de trabajo. El enfoque estuvo puesto en la prevención, el orden y el cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad, con intervenciones presenciales en los principales puntos de comercio del país, donde la concentración de público y mercancía suele elevar los niveles de riesgo.

En Lima Metropolitana, las asistencias técnicas se concentraron en zonas de alta actividad comercial como Las Malvinas, Mesa Redonda, el Mercado Central, Gamarra y el Triángulo de Grau. En tanto, en las regiones, las acciones se priorizaron en los comercios con mayor afluencia de público, donde el incremento de ventas y visitantes eleva la exposición a posibles incidentes.

Campaña de Sunafil alcanzó a más de 20 mil trabajadores en todo el país

De acuerdo con información oficial, entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre, la Sunafil brindó atención a 20.336 trabajadores que laboran en 11.615 negocios a nivel nacional. Estas acciones se desarrollaron a través de cinco jornadas de intervención en los principales emporios y centros comerciales, coincidiendo con el inicio de la temporada de mayor movimiento económico del año.

Durante los recorridos, los inspectores de Sunafil realizaron asistencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo, enfocadas en aspectos prácticos y de aplicación inmediata. Uno de los puntos centrales fue la recomendación de mantener el orden y la limpieza dentro de los establecimientos, especialmente en pasillos, accesos y salidas, con el objetivo de garantizar rutas despejadas ante emergencias, accidentes o amagos de incendio.

Asimismo, se verificaron los procedimientos de respuesta frente a incendios, incluyendo la correcta señalización de salidas de emergencia y la ubicación adecuada de los extintores, además de brindar orientación sobre su uso correcto. Estas acciones buscaron reforzar la capacidad de reacción de trabajadores y empleadores ante situaciones de riesgo, frecuentes en espacios con alta concentración de productos inflamables.

Manejo de almacenes y reducción de riesgos laborales

Otro eje de la campaña estuvo relacionado con el manejo de almacenes y el uso seguro de sustancias inflamables, elementos comunes en negocios de venta al por mayor y menor. Los inspectores ofrecieron recomendaciones para reducir la exposición a riesgos laborales, especialmente en ambientes cerrados o con acumulación de mercadería.

De manera complementaria, se comprobó que los trabajadores se encuentren en planilla y que los empleadores cumplan con otorgar las condiciones mínimas de seguridad y salud necesarias para el desarrollo de las labores cotidianas, reforzando así el enfoque integral de la intervención.

Según la Sunafil, estas intervenciones permitieron orientar de manera directa a comerciantes, trabajadores de galerías, centros comerciales, mypes y mercados, fortaleciendo las prácticas preventivas en una etapa clave del año para la actividad económica.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es una entidad del Estado peruano, adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya función principal es velar por el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo en todo el país.

Su labor está orientada a garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, promover condiciones laborales dignas y contribuir a la formalidad laboral, tanto en el sector público como privado. A través de su presencia a nivel nacional, Sunafil actúa como el principal organismo de control frente a prácticas laborales irregulares.

En la práctica, Sunafil se encarga de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las leyes laborales vinculadas a jornadas de trabajo, remuneraciones, beneficios sociales y condiciones de seguridad. Además, brinda asesoría técnica a trabajadores y empleadores, realiza investigaciones ante posibles infracciones, propone mejoras al marco normativo y sanciona a quienes incumplen la legislación vigente.