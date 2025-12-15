La expareja de Christian Domínguez y el padre de los hijos de Karla Tarazona aparecieron en un mismo escenario el último fin de semana | TikTok

Pamela Franco y Leonard León sorprendieron este fin de semana al unirse por primera vez en un escenario durante el evento benéfico “Voces por una Navidad”, en San Martín de Porres. La reunión de ambos artistas, figuras centrales de la farándula local, quedó registrada en videos y se volvió viral en redes sociales, apenas terminó su número musical.

La jornada, pensada para recolectar víveres destinados a quienes más lo necesitan, se transformó en noticia al unir a la expareja de Christian Domínguez y al padre de los hijos de Karla Tarazona, dos rostros siempre ligados a movidas mediáticas, pero que en esta ocasión decidieron enfocarse en la música y la solidaridad.

La presentación incluyó el tema ‘Cómo voy a olvidarte’ de Los Ángeles Azules. Desde el inicio, el público celebró la conexión artística y la energía que ambos transmitieron durante la interpretación.

Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

En declaraciones a Trome, Leonard León dijo: “Pamela me invitó para participar de dicho evento benéfico que se realizó en San Martín de Porres, donde cantamos un tema y todo lo recaudado era el bien de los niños. Un día antes ensayamos y fue suficiente para que todo quede listo. Lo más importante es que al público le gusto mi participación y yo sigo dándole con fuerza a la música”.

El cantante remarcó el papel que cumple la música en su vida y no descartó un futuro proyecto con Pamela Franco, alentando a sus seguidores a estar atentos: “Justo antes de bajar del escenario le dije que ya se viene la colaboración, en la música todo se puede”, aseguró, dejando abierta la puerta a una próxima grabación.

León no dudó en compartir su entusiasmo por la reacción de quienes acudieron al evento. “Es la primera vez que compartimos escenario, pero cuando hay talento todo fluye, y desde el ensayo todo ha salido muy bien. Me sentí bastante emocionado y feliz de ver que prácticamente el público quiere vernos cantar juntos, he sentido el cariño de la gente, saben reconocer el talento”.

La participación de Pamela Franco y Leonard León recobró impacto por lo que significa verlos compartir escena, considerando los cruces y vínculos familiares que ambos mantuvieron con otras figuras conocidas del espectáculo. Lejos de cualquier tensión, ambos demostraron profesionalismo y priorizaron el objetivo del evento: recolectar ayuda para los más vulnerables.

Karla Tarazona se pronunció

La aparición conjunta de la expareja de Christian Domínguez y el padre de los hijos de Karla Tarazona no pasó desapercibida para el público. Por eso, la pregunta sobre la opinión que tendría Tarazona surgió casi de inmediato.

Consultada por Trome sobre la participación de León en el evento y su “junte” con Franco, Karla Tarazona prefirió la distancia. “No opino de cosas que no me interesan. A veces, tengo que opinar de algunos temas lamentables y asquerosos por el trabajo, pero de manera personal… no me interesa hablar de nadie que no sean los míos”, respondió la conductora, dejando claro que cualquier vínculo o tema ajeno a sus hijos queda fuera de su interés.