Perú

Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

La expareja de Christian Domínguez y el padre de los hijos de Karla Tarazona aparecieron en un mismo escenario el último fin de semana

Guardar
La expareja de Christian Domínguez y el padre de los hijos de Karla Tarazona aparecieron en un mismo escenario el último fin de semana | TikTok

Pamela Franco y Leonard León sorprendieron este fin de semana al unirse por primera vez en un escenario durante el evento benéfico “Voces por una Navidad”, en San Martín de Porres. La reunión de ambos artistas, figuras centrales de la farándula local, quedó registrada en videos y se volvió viral en redes sociales, apenas terminó su número musical.

La jornada, pensada para recolectar víveres destinados a quienes más lo necesitan, se transformó en noticia al unir a la expareja de Christian Domínguez y al padre de los hijos de Karla Tarazona, dos rostros siempre ligados a movidas mediáticas, pero que en esta ocasión decidieron enfocarse en la música y la solidaridad.

La presentación incluyó el tema ‘Cómo voy a olvidarte’ de Los Ángeles Azules. Desde el inicio, el público celebró la conexión artística y la energía que ambos transmitieron durante la interpretación.

Pamela Franco y Leonard León
Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

En declaraciones a Trome, Leonard León dijo: “Pamela me invitó para participar de dicho evento benéfico que se realizó en San Martín de Porres, donde cantamos un tema y todo lo recaudado era el bien de los niños. Un día antes ensayamos y fue suficiente para que todo quede listo. Lo más importante es que al público le gusto mi participación y yo sigo dándole con fuerza a la música”.

El cantante remarcó el papel que cumple la música en su vida y no descartó un futuro proyecto con Pamela Franco, alentando a sus seguidores a estar atentos: “Justo antes de bajar del escenario le dije que ya se viene la colaboración, en la música todo se puede”, aseguró, dejando abierta la puerta a una próxima grabación.

León no dudó en compartir su entusiasmo por la reacción de quienes acudieron al evento. “Es la primera vez que compartimos escenario, pero cuando hay talento todo fluye, y desde el ensayo todo ha salido muy bien. Me sentí bastante emocionado y feliz de ver que prácticamente el público quiere vernos cantar juntos, he sentido el cariño de la gente, saben reconocer el talento”.
Pamela Franco y Leonard León
Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

La participación de Pamela Franco y Leonard León recobró impacto por lo que significa verlos compartir escena, considerando los cruces y vínculos familiares que ambos mantuvieron con otras figuras conocidas del espectáculo. Lejos de cualquier tensión, ambos demostraron profesionalismo y priorizaron el objetivo del evento: recolectar ayuda para los más vulnerables.

Karla Tarazona se pronunció

La aparición conjunta de la expareja de Christian Domínguez y el padre de los hijos de Karla Tarazona no pasó desapercibida para el público. Por eso, la pregunta sobre la opinión que tendría Tarazona surgió casi de inmediato.

Consultada por Trome sobre la participación de León en el evento y su “junte” con Franco, Karla Tarazona prefirió la distancia. “No opino de cosas que no me interesan. A veces, tengo que opinar de algunos temas lamentables y asquerosos por el trabajo, pero de manera personal… no me interesa hablar de nadie que no sean los míos”, respondió la conductora, dejando claro que cualquier vínculo o tema ajeno a sus hijos queda fuera de su interés.

Temas Relacionados

Pamela FrancoLeonard Leónperu-entretenimiento

Más Noticias

FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores: “No es la maravilla de equipo multimillonario”

El periodista Gustavo Peralta informó sobre el complicado presente del vigente campeón de la Liga 2 y que apunta a tener al ‘Pirata’ en sus filas

FC Cajamarca, club que quiere

Paola Rivera coloca a la Liga Peruana de Vóley como modelo a seguir para la nueva liga en México: “Aquí se vive increíble”

La armadora mexicana de San Martín habló sobre la creación del torneo doméstico en México y destacó al campeonato peruano como referencia

Paola Rivera coloca a la

Asesinatos en aumento: gobierno de José Jerí supera el promedio de muertes por día en el periodo de Dina Boluarte

El analista de datos, Juan Carbajal, sostuvo que los homicidios durante el gobierno actual alcanzan un promedio de seis personas fallecidas al día

Asesinatos en aumento: gobierno de

Dólar: cotización de apertura hoy 15 de diciembre en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

¿Dónde está Ciro Castillo?: Gobernador del Callao es investigado como presunto cabecilla de banda criminal

La ausencia del gobernador regional genera incertidumbre en medio de un operativo anticorrupción que involucra a funcionarios y contratos estatales bajo sospecha

¿Dónde está Ciro Castillo?: Gobernador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El Congreso otorga facultades legislativas

El Congreso otorga facultades legislativas en seguridad, economía e institucionalidad al gobierno de José Jerí

José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: reacción de José Jerí, políticos y congresistas de Perú

¿La ONPE pudo evitar fraude en Acción Popular? Esto dijo el JNE

Sobrino de Pedro Castillo fue contratado por congresista Roberto Sánchez, cobra más de S/3 mil, pero no va a trabajar

Presidente de Acción Popular apunta contra la ONPE y el JNE, y anuncia que acudirá ante el TC tras anulación de elecciones primarias

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano confirma que Jackson

Tilsa Lozano confirma que Jackson Mora le negó relación con Olinda Castañeda: “El papelón lo hice yo”

Tilsa Lozano revela si le fue infiel a Jackson Mora, admite desamor, y confiesa que fue su ‘pañuelo de lágrimas’

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

Tilsa Lozano confiesa amar a Miguel Hidalgo y se llevó S/50 mil: “¿Mientras estabas con Jackson, seguías amando a Miguelón?”

Tilsa Lozano confiesa cómo su matrimonio con Jackson Mora afectó a su hija: “Hicimos terapia varios meses”

DEPORTES

FC Cajamarca, club que quiere

FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores: “No es la maravilla de equipo multimillonario”

Paola Rivera coloca a la Liga Peruana de Vóley como modelo a seguir para la nueva liga en México: “Aquí se vive increíble”

Paulo Autuori hizo mea culpa tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC y lanzó firme mensaje: “Uno siembra lo que cosecha”

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra las jugadoras de Olva Latino en plena transmisión en vivo: periodista tuvo que pedir disculpas

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia en Chincha