Perú

Emergencia ambiental en Cusco: OEFA supervisa derrame de hidrocarburos tras siniestro vial en Espinar

La unidad de Servitrans transportaba miles de galones de diésel y gasolina cuando se despistó en la ruta Espinar–Sicuani, a metros del acceso a Kanamarca.

OEFA interviene tras incendio de
OEFA interviene tras incendio de cisterna con 8 mil galones de combustible en Espinar. Foto: Radio San Francisco Motupe / OEFA

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) despliega supervisión ambiental tras accidente de camión cisterna con hidrocarburos en Espinar. El organismo verificó en campo la atención de la emergencia ambiental generada por la volcadura e incendio de una unidad que trasladaba miles de galones de combustible, en una zona cercana al centro arqueológico Kanamarca, provocando alarma por el riesgo de contaminación en suelo y ecosistemas altoandinos.

Accidente y primeros reportes

La madrugada del miércoles 17 de diciembre, un camión cisterna de placa B0G-775 perteneciente a la empresa Servicios de Transportes Servitrans S.A.C. se despistó, volcó y terminó envuelto en llamas en la provincia de Espinar, región Cusco.

Según la información oficial, el siniestro se registró a la altura del cruce hacia Kanamarca, en la carretera Espinar–Sicuani. En la primera comunicación del Ministerio del Ambiente y del OEFA se ubicó el accidente en el kilómetro 6+00 de la vía; posteriormente, diligencias policiales lo registraron en el kilómetro 150+800, en el desvío hacia el asentamiento arqueológico.

La unidad transportaba aproximadamente 8 mil galones de diésel y gasolina, provenientes de la ciudad de Arequipa con destino final en Cusco. El impacto y posterior incendió generaron un riesgo elevado, dada la carga altamente inflamable.

No se reportaron víctimas mortales ni heridos graves. El conductor, identificado como David Anaya, indicó que viajaba sin acompañantes. Fue trasladado al hospital de Espinar por efectivos de la Policía Nacional.

Foto: Radio San Francisco Motupe
Foto: Radio San Francisco Motupe

Atención primaria y control de incendio

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió a la zona para controlar el fuego. Tras varias horas de intervención, las llamas fueron extinguidas y el tránsito en la ruta Espinar–Sicuani quedó normalizado.

La PNP acordonó el área e inició diligencias preliminares para determinar responsabilidades. Las investigaciones buscarán esclarecer si la causa fue falla mecánica, exceso de velocidad, condiciones climáticas u otro factor.

Foto: OEFA
Foto: OEFA

Supervisión ambiental en el área afectada

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, confirmó el despliegue de supervisores de la Oficina de Enlace Espinar para evaluar el impacto del siniestro.

La entidad verificó que:

  • personal bomberil controló y extinguió el fuego
  • la empresa remediadora contratada por la administradora inició acciones de primera respuesta
  • se busca prevenir mayores daños ambientales
  • el área afectada alcanza aproximadamente 1 100 metros cuadrados

OEFA remarcó que continuará con acciones de supervisión, informará los resultados y evaluará si corresponde iniciar procesos para determinar posibles responsabilidades administrativas y ambientales, en cumplimiento de su rol especializado en fiscalización.

Riesgos ambientales y valor cultural del área

El accidente ocurrió en una zona de alto valor turístico y patrimonial, a poca distancia del centro arqueológico Kanamarca. La presencia de hidrocarburos en suelo y subsuelo representa un riesgo de contaminación y daño a ecosistemas frágiles del altiplano cusqueño.

Las labores de remediación deberán considerar la recuperación del área afectada y medidas de protección ambiental inmediatas para evitar filtraciones, escorrentía o afectación de napas subterráneas.

