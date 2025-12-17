Perú

Renuncia del superintendente Manuel Castillo Venegas marca cambio en la conducción de la Sunedu y activa proceso sucesorio

La renuncia fue comunicada durante la sesión ordinaria del 17 de diciembre y se ajusta a los procedimientos previstos en la normativa interna del organismo regulador del sistema universitario

Guardar
La Sunedu es el organismo
La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), realizada el 17 de diciembre, marcó un cambio relevante en la conducción del organismo regulador del sistema universitario. En ese espacio institucional, el superintendente Manuel Castillo Venegas comunicó su decisión de dejar el cargo, una determinación que fue expuesta ante los integrantes del máximo órgano de gobierno de la entidad.

La información oficial difundida por la Sunedu precisó que la decisión respondió a razones estrictamente personales. El anuncio se produjo durante una reunión formal del Consejo Directivo y siguió los procedimientos previstos en la normativa interna. Tras la comunicación, el pleno evaluó la situación y adoptó los acuerdos correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y funcional del organismo.

El contexto en el que ocurre la renuncia coincide con un periodo de debate público sobre la gobernanza del sistema universitario y sobre los alcances de la supervisión estatal. En ese marco, la Sunedu buscó subrayar que las decisiones adoptadas se ajustan a la ley y a los reglamentos vigentes, sin alterar el curso de sus funciones esenciales.

La transición en la presidencia del Consejo Directivo se activó de manera inmediata, con el encargo temporal a una de las consejeras, mientras se prepara el proceso para la elección de la nueva autoridad titular.

Renuncia formal y encargatura de la presidencia

Manuel Castillo, jefe de la
Manuel Castillo, jefe de la Sunedu dijo, en una Comisión de Educación del Congreso realizada en Trujillo, que han recibido 2,250 ofertas de nuevas carreras de 56 universidades. (Composición Infobae)

Durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo, Manuel Castillo Venegas presentó su renuncia al cargo de superintendente. De acuerdo con el comunicado institucional, la dimisión se sustentó en “estrictos motivos personales”. El pleno del Consejo evaluó la solicitud y aprobó la renuncia conforme a la normativa que regula el funcionamiento del organismo.

El acuerdo dejó constancia de que Castillo Venegas mantiene su condición de consejero en representación de las universidades públicas del país hasta el término de su periodo. Este detalle figura en la comunicación oficial y responde a lo establecido en el marco legal que regula la composición y duración de los cargos dentro del Consejo Directivo.

Tras la aceptación de la renuncia, la presidencia del Consejo Directivo quedó encargada a la Dra. Susana Paredes Díaz, consejera representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Según lo informado, la nueva presidenta encargada asume la conducción de la mesa directiva con carácter transitorio.

Entre sus responsabilidades se encuentra la convocatoria al proceso de elección del nuevo superintendente. Este procedimiento se desarrolla de acuerdo con la Ley Universitaria y con las disposiciones internas de la Sunedu, con el objetivo de asegurar la continuidad institucional y el normal ejercicio de las funciones de supervisión.

Continuidad institucional y marco legal

Manuel Castillo: denuncian que existió
Manuel Castillo: denuncian que existió irregularidades en el proceso de elección del jefe de la Sunedu|Composición Infobae

El Consejo Directivo de la Sunedu reiteró, mediante su pronunciamiento, su compromiso con el respeto a la autonomía universitaria y con la supervisión del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. En el comunicado se señala que este compromiso se ejerce “en estricto cumplimiento de la Ley Universitaria y la normativa vigente”.

La entidad señaló que la renuncia del superintendente y la encargatura temporal de la presidencia no alteran sus funciones regulares ni los procesos en curso relacionados con el licenciamiento, la supervisión y la fiscalización del sistema universitario. Desde la Sunedu se enfatizó que el marco legal vigente ofrece los mecanismos necesarios para gestionar este tipo de transiciones.

El encargo de la presidencia a una consejera del propio Consejo Directivo responde a los procedimientos establecidos para estos casos. La normativa prevé que, ante la ausencia del superintendente, uno de los miembros del Consejo asuma la conducción hasta la elección de la nueva autoridad.

En paralelo a la información oficial, diversos medios difundieron versiones sobre el contexto político e institucional en el que se produce la renuncia. El diario Expreso publicó que “Manuel Israel Hernández García, integrante del Consejo Directivo de la Sunedu, es candidato con el número uno por el partido Somos Perú, agrupación vinculada al entorno del poder político.”

Temas Relacionados

SuneduManuel CastilloSomos Perúperu-noticias

Más Noticias

Guillermo Farré recuerda con amargura su etapa en Sporting Cristal: “Me han basureado y menospreciado”

El técnico argentino fue crítico con el entorno que, según afirmó, marcó su etapa en el club celeste y dejó duras reflexiones sobre las razones de su salida

Guillermo Farré recuerda con amargura

Machu Picchu “está al borde de perder su categoría como Maravilla del Mundo”, alerta representante de New7Wonders previo a visita clave

Aunque el santuario fue distinguido en los World Travel Awards, el 14 de enero llegará al Perú el director de New Seven Wonders para evaluar su gestión

Machu Picchu “está al borde

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Eduardo Ledesma ponderó el nivel y prestigio del club de La Victoria, que llega a la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores por segunda vez al hilo. “Será una linda experiencia”, valoró

DT de Club 2 de

Monte Sierpe: investigación sobre más de 5.200 hoyos es considerada uno de los seis hallazgos arqueológicos más asombrosos de 2025

Un estudio internacional determinó que el lugar funcionó como un sistema de intercambio y conteo de productos, descartando interpretaciones rituales y obteniendo reconocimiento de National Geographic

Monte Sierpe: investigación sobre más

Un drone de última generación permite vigilar 1.000 hectáreas de bosque amazónico en solo tres horas: conoce cómo funciona

La tecnología VTOL del WingtraOne reduce semanas de trabajo a solo días y genera imágenes con resolución de hasta 0,7 cm por píxel, usadas como evidencia técnica en zonas remotas de Madre de Dios

Un drone de última generación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

Roberto Burneo, presidente del JNE, minimiza denuncia por parte de Acción Popular: “Estamos totalmente tranquilos”

Lava Jato en riesgo: ¿Qué pasará con los casos a cargo del Equipo Especial?

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral

ENTRETENIMIENTO

Diego Rodríguez cuenta detalles de

Diego Rodríguez cuenta detalles de su rompimiento con Tammy Parra: “Quedamos bien”

Janet Barboza revela que Christian Domínguez pensó comprar casa para Pamela Franco, pero la relación se acabó: ¿por qué?

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Shirley Arica arremete contra Tilsa Lozano: la multiplicó por cero y afirma que gana dinero con un dolor familiar

Estreno de ‘Los otros Concha’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

DEPORTES

Guillermo Farré recuerda con amargura

Guillermo Farré recuerda con amargura su etapa en Sporting Cristal: “Me han basureado y menospreciado”

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Entradas Alianza Lima vs Inter Miami: precio y venta para ver partido en Matute por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Néstor Gorosito reconoce que la partida de Erick Noriega fue un quiebre negativo en su paso por Alianza Lima: “Era importantísimo”

Carlos Zambrano aceptó con crudeza las indisciplinas de Alianza Lima y contó la advertencia que le puso Pablo Guede