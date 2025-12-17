Renuncia del superintendente Manuel Castillo Venegas marca cambio en la conducción de la Sunedu y activa proceso sucesorio

La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), realizada el 17 de diciembre, marcó un cambio relevante en la conducción del organismo regulador del sistema universitario. En ese espacio institucional, el superintendente Manuel Castillo Venegas comunicó su decisión de dejar el cargo, una determinación que fue expuesta ante los integrantes del máximo órgano de gobierno de la entidad.

La información oficial difundida por la Sunedu precisó que la decisión respondió a razones estrictamente personales. El anuncio se produjo durante una reunión formal del Consejo Directivo y siguió los procedimientos previstos en la normativa interna. Tras la comunicación, el pleno evaluó la situación y adoptó los acuerdos correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y funcional del organismo.

El contexto en el que ocurre la renuncia coincide con un periodo de debate público sobre la gobernanza del sistema universitario y sobre los alcances de la supervisión estatal. En ese marco, la Sunedu buscó subrayar que las decisiones adoptadas se ajustan a la ley y a los reglamentos vigentes, sin alterar el curso de sus funciones esenciales.

La transición en la presidencia del Consejo Directivo se activó de manera inmediata, con el encargo temporal a una de las consejeras, mientras se prepara el proceso para la elección de la nueva autoridad titular.

Renuncia formal y encargatura de la presidencia

Manuel Castillo, jefe de la Sunedu dijo, en una Comisión de Educación del Congreso realizada en Trujillo, que han recibido 2,250 ofertas de nuevas carreras de 56 universidades. (Composición Infobae)

Durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo, Manuel Castillo Venegas presentó su renuncia al cargo de superintendente. De acuerdo con el comunicado institucional, la dimisión se sustentó en “estrictos motivos personales”. El pleno del Consejo evaluó la solicitud y aprobó la renuncia conforme a la normativa que regula el funcionamiento del organismo.

El acuerdo dejó constancia de que Castillo Venegas mantiene su condición de consejero en representación de las universidades públicas del país hasta el término de su periodo. Este detalle figura en la comunicación oficial y responde a lo establecido en el marco legal que regula la composición y duración de los cargos dentro del Consejo Directivo.

Tras la aceptación de la renuncia, la presidencia del Consejo Directivo quedó encargada a la Dra. Susana Paredes Díaz, consejera representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Según lo informado, la nueva presidenta encargada asume la conducción de la mesa directiva con carácter transitorio.

Entre sus responsabilidades se encuentra la convocatoria al proceso de elección del nuevo superintendente. Este procedimiento se desarrolla de acuerdo con la Ley Universitaria y con las disposiciones internas de la Sunedu, con el objetivo de asegurar la continuidad institucional y el normal ejercicio de las funciones de supervisión.

Continuidad institucional y marco legal

Manuel Castillo: denuncian que existió irregularidades en el proceso de elección del jefe de la Sunedu|Composición Infobae

El Consejo Directivo de la Sunedu reiteró, mediante su pronunciamiento, su compromiso con el respeto a la autonomía universitaria y con la supervisión del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. En el comunicado se señala que este compromiso se ejerce “en estricto cumplimiento de la Ley Universitaria y la normativa vigente”.

La entidad señaló que la renuncia del superintendente y la encargatura temporal de la presidencia no alteran sus funciones regulares ni los procesos en curso relacionados con el licenciamiento, la supervisión y la fiscalización del sistema universitario. Desde la Sunedu se enfatizó que el marco legal vigente ofrece los mecanismos necesarios para gestionar este tipo de transiciones.

El encargo de la presidencia a una consejera del propio Consejo Directivo responde a los procedimientos establecidos para estos casos. La normativa prevé que, ante la ausencia del superintendente, uno de los miembros del Consejo asuma la conducción hasta la elección de la nueva autoridad.

En paralelo a la información oficial, diversos medios difundieron versiones sobre el contexto político e institucional en el que se produce la renuncia. El diario Expreso publicó que “Manuel Israel Hernández García, integrante del Consejo Directivo de la Sunedu, es candidato con el número uno por el partido Somos Perú, agrupación vinculada al entorno del poder político.”